 Тести на коронавірус у Миколаєві робили з порушеннями, - глава СБУ Миколаївщини Герсак

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 0512, про це Герсак заявив на сесії обласної ради в п'ятницю.
Начальник управління розповів, що за його інформацією медичний персонал допускає порушення при відборі біологічних матеріалів у пацієнтів, у яких є підозра на захворювання коронавірусною інфекцією.
"Зокрема медичні співробітники використовують нестандартизовані пробірки і неякісну хімічну речовину, яка не відповідає певним нормам і стандартам, в яких зберігається відібраний матеріал. За наявними даними, вказана хімічна речовина виготовляється в Миколаївському лабораторному центрі МОЗ України", - заявив Герсак.
Він підсумував, що всі результати проведених тестів можуть не відповідати дійсності. А тому слід провести повторну перевірку всіх, у кого є підозра на коронавірус.
Нагадаємо, Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусного захворювання.
и оказалось, шо сижу я лишних 2..
врач арифметик - шо может быть хуже?
2. По уменьшению сбора налогов.
3. По потреблению хлеба.
4. В основном по аналогии с остальными странами.
А в общем +, - трамвайная остановка.
одел маску - дыши реже!
тобто ще можна кілька днів у Миколаєві світити нуль
дійсно..грунт у вазонках на відповідність стандартам не перевірявся..