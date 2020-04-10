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 Політика України, Події
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Все про:Аваков (1542) ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995) Бабіков (29)

 "Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене", - Аваков про підозру Чорновол

Глава МВС Арсен Аваков запропонував першому заступнику глави ДБР покинути держслужбу, назвавши обшуки в екснардепки Чорновола і висунення їй підозри неадекватними і ганебними.

Про це він заявив на сторінці в мережі Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Адвокат Януковича, пане Бібіков. Ви наплювали на конфлікт інтересів, як керівник ДБР і інспірували справу проти Тетяни Чорновол - особистого ворога Януковича. Справи немає, є тільки ваша жага помсти. Це неприпустимо! Таня була на Майдані, як сотні тисяч українців - брала участь у цивільних протестах ... Таня - талановита журналістка, емоційна політик. Навіть друзі її і товариші часто зляться на неї за прямоту і жорстку риторику ...", - йдеться в повідомленні.

За його словами, непідсудних в країні немає - і бути не повинно. Всі - і герої, і прокурори – мають відповідати на пред'явлення звинувачення.

Читайте також: Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році

"Але те, що відбувається щодо Тані - неадекватно і ганебно ... З початку війни Таня проводила на передовій в найгарячіших точках весь час .. До Києва поверталася тільки вибивати зброю для підрозділів, медикаменти і оснащення .. Я підписував наказ про відправку її чоловіка на фронт. Ми всі оплакували його загибель - великої красивої людини і патріота ... Ми ховали його і ставили йому пам'ятник у рідному місті .. Говорили, стримуючи сльози .. Синові Тані - за батька вручали орден ... Таня відмовилася від квартири, як вдова загиблого - "навіщо нам зайве .. буду жити далі в хаті з дітьми і батьками", - зазначив Аваков.

"Мені соромно, що всі ми допустили таку дію проти Чорновол, як сьогодні", - підкреслив він.

Аваков зазначив, що карати Чорновол підлістю не можна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол

"Пане Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня - приходьте до мене, чекаю. Спробуйте. А краще підіть геть з держслужби, або до Януковича назад. Не заважайте президенту відбудовувати країну. І так не просто!" - підсумував Аваков.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Бібіков, я був теж на Майдані 18 лютого 2014 року - я такий самий, як Таня, - приходьте до мене, - Аваков про підозру Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188250
 
   
 Топ коментарі
 
"Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 - я такой же как Таня - приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!" - подытожил Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3188250

Так ведь Зе-чмо и есть ватник, рыг и подхуловец. Что он там отстраивет
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не хвилюйтесь, прийдуть і за вами. Ці зелені бля.ді прийдуть за усіма патріотами.
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Только до меня дошло: Бабиков - адвокат овоща!
Т.е. уже при назначении все было ясно. Шмаркля ведет к конкретному реваншу, демонстрируя "несостоятельность" стремления страны к цивилизации.
Скоро заработают российские телеканалы, - ведь надо развлекать на карантине. И зелебыдло, определяющее качество жизни толщиной колбасы во рту и чле..а в заднице, радостно урча и повизгивая похоронит Украину. Если сейчас народ не поднимется...
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бібікови морозяться:У Державному бюро розслідувань заявляють, що відомство працює поза політикою."ДБР перебуває поза політикою", - сказали агентству "Інтерфакс-Україна" в ДБР, коментуючи заяву міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
"Оцінку обґрунтованості підозри дає суд. Слідчий і прокурор у кримінальному провадженні є самостійними і ухвалюють рішення зважаючи на зібрані докази та обставини справи", - зазначили в Бюро.
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Що, власне, маємо?
1. Судової системи не має
2. ДБР перетворилася на портновську дресовану потвору
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Аваков как предохранитель, думаю что зебилы мечтают его убрать с должности.
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