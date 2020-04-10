 У ЗСУ зареєстровано 3 нові випадки захворювання на COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування Медичних сил ЗСУ.

Так у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я був 09 квітня госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження та проведення ПЛР тестування, сьогодні підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Цей військовослужбовець з 03 квітня був на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

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Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. З 09 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Сьогодні надійшли результати їхнього ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Нагадуємо, станом на 7:00 10 квітня в Збройних силах України було зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний.