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 Події, Здоров'я
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 У ЗСУ зареєстровано 3 нові випадки захворювання на COVID-19

10 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 3 випадки захворювання COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук командування Медичних сил ЗСУ.

Так у військовослужбовця Вінницького гарнізону, який після погіршення стану здоров’я був 09 квітня госпіталізований до Військово-медичного клінічного центру Центрального регіону з попереднім діагнозом "пневмонія", після відповідного обстеження та проведення ПЛР тестування, сьогодні підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Цей військовослужбовець з 03 квітня був на амбулаторному лікуванні під наглядом медичної служби. Проведені експрес-тести двічі давали негативний результат. Військовослужбовець отримує симптоматичне лікування. Наразі стан його здоров’я задовільний.

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Також захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 підтверджено у 2 військовослужбовців однієї з військових частин Мелітополя. З 09 квітня вони перебували на самоізоляції після контакту з військовослужбовцем, у якого було підтверджено захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Сьогодні надійшли результати їхнього ПЛР тестування, які підтвердили факт захворювання. Наразі стан здоров’я військових задовільний. Вони проходять лікування у домашніх умовах під наглядом медичної служби.

Військові, які мали з ними контакти відправлені на самоізоляцію. У разі появи симптомів ГРЗ у них буде взято проби для проведення дослідження щодо можливого захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Нагадуємо, станом на 7:00 10 квітня в Збройних силах України було зареєстровано 7 випадків захворювання на COVID-19, з них 1 летальний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188244
 
 
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В казармах мест нет, что они тыняются как не прикаянные.
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да ничего страшного, главное чтоб гонорею не подхватили ))
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