 "Нова пошта" проведе навчання на випадок зараження коронавірусом

Мета – відпрацювати робочий механізм, щоб правильно та швидко зреагувати у разі реальної загрози.

"Нова пошта" виходить на новий рівень у боротьбі з епідемією. Вже в цю неділю в одному з терміналів компанії відбудеться тренінг "Covid-19". За сценарієм, напередодні, 11 квітня керівник терміналу отримує телефонний дзвінок від співробітника, який повідомляє, що він щойно отримав позитивний результат тесту на коронавірус. Як реагує керівник терміналу, кому далі передає інформацію, які заходи вживаються, що буде з працівниками та приміщеннями, у яких вони працювали – все відбудеться в реальних умовах з урахуванням найменших деталей.

В ході навчань будуть виявлені можливі прогалини та усунуті помилки. Це допоможе заздалегідь отримати налагоджену схему дій, яку за необхідності можна застосувати у всіх підрозділах компанії.

"Ми – "Нова пошта" - регулярно проводимо тренувальні навчання на випадок пожежі, а от про біологічні загрози більшість з нас знає лише в теорії. Так, ми ретельно дотримуємося усіх заходів безпеки, щоб не допустити інфікування співробітників, проте маємо бути готові до різних сценаріїв. Хочемо сподіватися, що такого не станеться і в нас не буде приводу застосувати отриманий досвід на практиці", – прокоментував Олександр Бульба, СЕО "Нова пошта".

Про результати тренінгу "Covid-19" "Нова пошта" проінформує додатково.

Довідка про компанію

Група "Нова Пошта" надає клієнтам - як бізнесу, так і приватним особам - повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. До Групи входять українські та зарубіжні компанії, зокрема "Нова Пошта", "НП Логістик", "ПОСТ ФІНАНС" і "Нова Пошта Інтернешнл".

"Нова Пошта" - лідер логістичного ринку, який забезпечує легку доставку кожному клієнту - до відділення, почтомату, за адресою - і дозволяє тисячам підприємців створювати і розвивати бізнес не тільки в Україні, а й за кордоном. Мережа компанії налічує більше 6000 відділень по всій Україні, а кількість відправлень лише за 2019 рік перевищила 212 млн. "НП Логістик" - компанія, що надає послуги фулфілмента: зберігання товару на складах, комплектацію і відправлення замовлень одержувачу. "ПОСТ ФІНАНС" - небанківська фінансова установа, завдяки якій клієнти компанії можуть здійснювати грошові перекази та операції з електронними грошима. "Нова Пошта Інтернешнл" розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не тільки в Україні, а й за кордоном.

Група "Нова Пошта" працює з дотриманням всіх норм українського законодавства. За 2019 рік Група перерахувала до бюджету країни більше 4 млрд грн податків і зборів.

Детальніше про продукти та послуги на сайті: https://novaposhta.ua/