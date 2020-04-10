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 Політика України, Суспільство
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 "Поки Порошенко приміряє на себе роль захисника медпрацівників, уряд уже веде цю роботу" - "слуга народу" Янченко

Весь медичний персонал, задіяний у роботі щодо ліквідації коронавірусу, а це і лікарі, і медсестри, лаборанти, лікарі швидкої до завершення епідемії, буде отримувати потрійний оклад додатково до зарплати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

"Поки Петро Порошенко приміряє на себе роль чи не єдиного захисника українських медпрацівників і пропонує запровадити для лікарів виплати на рівні бійців ООС, уряд вже веде цю роботу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, весь медичний персонал, задіяний у роботі з ліквідації коронавірусу, а це і лікарі, і медсестри, лаборанти, медики швидкої до завершення епідемії, отримуватимуть потрійний оклад додатково до зарплати.

Також читайте: В Україні має бути передбачено страхування медпрацівників у разі інфікування COVID-19, - Порошенко

"Крім того, за моєю ініціативою змінами до бюджету буде внесена норма про можливість виплачувати компенсації сім'ям медпрацівників в разі летального випадку від зараження коронавірусом. Розмір виплати визначатиме Кабмін, але вона повинна бути за паритетом виплат для бійців ЗСУ", - зазначила Янченко.

Зазначається, що голосувати за це рішення парламент буде вже цього понеділка.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада зобов'язана ввести страхування медичних працівників у разі їхнього інфікування або смерті від коронавврусної інфекції.

Раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Понад 10 000 продуктових наборів рахунок Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.

Поки Порошенко приміряє на себе роль захисника медпрацівників, уряд уже веде цю роботу - слуга народу Янченко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188240
 
   
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" Олена весь час плаче". Зеленський розкрив подробиці сімейного життя".
А тепер наша черга поржать...
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То, что делают Свидетели Зерро нельзя ни с чем сравнить!
Ваши бессистемные попытки что-либо сделать оканчиваются большим ПШИКОМ, т.е. ПУКОМ.
Проводить последовательную работу с прицелом на будущее, вы, не в состоянии. Единственное на что вы способны, да и то на 1 из 5 это рефлексировать на происходящие события.
Уже зелень перечислила деньги, которые государство платит политическим партиям? То о чем написано здесь окончится так же скандалом!
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По своей тупости они даже не подумали, что власть обязана делать, а Порох и все остальные волонтеры по доброй воле это делают нормальные людимогут быть только благодарны.
Но похоже, что среди зелени нет нормальных.
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Та вы шо?
ЗЕбанарии листовки в больницы завезли, пока Порошенко завозил защитные костюмы и аппараты ИВЛ.

Какие молодцы.
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В частности, весь медицинский персонал, задействованный в работе по ликвидации коронавируса, а это и врачи, и медсестры, лаборанты, врачи скорой к завершению эпидемии, будет получать тройной оклад дополнительно к зарплате. - А почему не во время эпидемии? Или собираются платить только тем, кто сможет пережить эпидемию?
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Синяк 5 лет болоболил, чо он сейчас вдруг дела делать начнёт? Всё только для себя.
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Быдло ОХРЕНЕЛО? "Мы вам все сделаем, но за бюджетные деньги, вот вот, уже скоро, на днях, а может раньше." МРАЗИ, а давай из собственного кармана! Вы на продаже масок заработали больше 200 млн!
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У нас нет правительства...есть ОПГ под руководством клоуна ( читайте интервью экс министра Уманского) ...
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у нас уже сотни инфицированных врачей и пару умерших.
И что вы сделали, зеленые твари?? когда это все будет??
вы сами ни на что не способны, так хотя бы слушайте, что вам умные люди говорят, а не тявкайте и огрызайтесь.
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Замість подякувати будь-кому за будь-яку допомогу в боротьбі з вірусом, зелені мають претензії. А раптом. лікарі проолосують за політичну силу Порошенка? Їх більше хвлиюють рейтинги, ніж життя людей.
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Дебилы зеленые ,это вместо благодарности ? Или месть за то что зашищает врачей от страшной болезни ? Или это за то что дарит маски и защитные костюмы,которые вы продали ,а теперь продаете в 10-15 раз дороже? Или за то что он делает вашу зедебилов работу .которую вы должны были сделать 3 месяца назад? Кто ответит за геноцид Украинцев?
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