 "Поки Порошенко приміряє на себе роль захисника медпрацівників, уряд уже веде цю роботу" - "слуга народу" Янченко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомила нардепка "Слуги народу" Галина Янченко.

"Поки Петро Порошенко приміряє на себе роль чи не єдиного захисника українських медпрацівників і пропонує запровадити для лікарів виплати на рівні бійців ООС, уряд вже веде цю роботу", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, весь медичний персонал, задіяний у роботі з ліквідації коронавірусу, а це і лікарі, і медсестри, лаборанти, медики швидкої до завершення епідемії, отримуватимуть потрійний оклад додатково до зарплати.

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"Крім того, за моєю ініціативою змінами до бюджету буде внесена норма про можливість виплачувати компенсації сім'ям медпрацівників в разі летального випадку від зараження коронавірусом. Розмір виплати визначатиме Кабмін, але вона повинна бути за паритетом виплат для бійців ЗСУ", - зазначила Янченко.

Зазначається, що голосувати за це рішення парламент буде вже цього понеділка.

Нагадаємо, раніше п'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що влада зобов'язана ввести страхування медичних працівників у разі їхнього інфікування або смерті від коронавврусної інфекції.

Раніше Фонд Порошенка профінансував відновлення 10 апаратів ШВЛ у Київській лікарні швидкої допомоги.

Також Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Львівський обласний госпіталь.

Крім того, раніше Фонд передав комплект реанімаційного обладнання в обласну лікарню Одеси.

Понад 10 000 продуктових наборів рахунок Фонду Порошенка підготовлені і вже надходять в регіони країни.