 Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова

Про це заявив український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих із підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.

"Окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію з захворюваністю на півострові. Після того, як 8 квітня у пацієнта лікарні Армянська підтверджено захворювання COVID-19 весь медичний персонал і пацієнтів відправлено на карантин. 9 квітня аналогічна ситуація сталася в Севастопольській міській лікарні № 3. На сьогодні більшості осіб, які контактували з хворими в цих лікарнях, не проведено тест на COVID-19. До того ж, медичні установи на цій території не готові до боротьби з пандемією", - повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Росія, як держава-окупант має дотримуватися зобов'язань міжнародного права, зокрема ст. 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст. 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

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