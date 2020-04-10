 Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова

Про це заявив український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих із підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.
"Окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію з захворюваністю на півострові. Після того, як 8 квітня у пацієнта лікарні Армянська підтверджено захворювання COVID-19 весь медичний персонал і пацієнтів відправлено на карантин. 9 квітня аналогічна ситуація сталася в Севастопольській міській лікарні № 3. На сьогодні більшості осіб, які контактували з хворими в цих лікарнях, не проведено тест на COVID-19. До того ж, медичні установи на цій території не готові до боротьби з пандемією", - повідомила Денісова.
Омбудсмен зазначила, що Росія, як держава-окупант має дотримуватися зобов'язань міжнародного права, зокрема ст. 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст. 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.
так что не паримся...
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
(шиш им а не нашу днепровскую баржому))))
просто мене тоді різануло - ми подамо воду, але то буде вода виключно для наших людей ))) тільки як це зробити? ))))
Вот оно - настоящее состояние нашей морально разложившейся нации.
Если у нас потестят всех контактеров, мы офигеем)