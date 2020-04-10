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 Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова

Російська окупаційна адміністрація Криму приховує реальні дані щодо захворюваності коронавірусом на півострові.

Про це заявив український омбудсмен Людмила Денісова в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, офіційно в Криму повідомили про 28 випадків коронавірусу і близько 200 госпіталізованих із підозрою. При цьому на півострові більшості осіб, які контактували з інфікованими пацієнтами, не проводили тести на COVID-19.

"Окупаційна адміністрація приховує реальну ситуацію з захворюваністю на півострові. Після того, як 8 квітня у пацієнта лікарні Армянська підтверджено захворювання COVID-19 весь медичний персонал і пацієнтів відправлено на карантин. 9 квітня аналогічна ситуація сталася в Севастопольській міській лікарні № 3. На сьогодні більшості осіб, які контактували з хворими в цих лікарнях, не проведено тест на COVID-19. До того ж, медичні установи на цій території не готові до боротьби з пандемією", - повідомила Денісова.

Омбудсмен зазначила, що Росія, як держава-окупант має дотримуватися зобов'язань міжнародного права, зокрема ст. 55 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, ст. 11, 85 Додаткового протоколу до Женевських конвенцій 1949 року.

Читайте також: Окупанти планують розміщувати в Севастополі хворих на COVID-19 військових, через коронавірус людей блокують у лікарні Армянська і на "Кримському титані", - Мінреінтеграціі

Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова 01
Окупанти приховують кількість хворих на коронавірус у Криму, - Денісова 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188236
 
 
 Топ коментарі
 
и что? пошлите туда наши тесты, маски-перчатки и медиков...
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это все входит в Камни с Неба....
так что не паримся...
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Зато враги Украины в митрах митрополитов не скрывают своей вражды к Украине и ее защитникам.
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
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кацапстану аборигены не нужны. они сделали, что от них требовалось. терь для них самое время самоликвидироваться.
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Це треба не на фейсбуці, а в міжнародні організації. І не українською, а англійською, іспанською, німецькою, польською, французькою, італійською, тощо мовами.
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небуде.зевлада прикрила тб яке закордон транслювали англійською бо це дратувало москву.
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и что? пошлите туда наши тесты, маски-перчатки и медиков...
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а шо...еще не послали??? нифигасе )))
(шиш им а не нашу днепровскую баржому))))
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Тести виключно з інструкціями кримськотатарською та грецькою мовами. А кацапам ми не допомагаємо принципово.
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Я не цікавився висерами єрмака. Його посада достатньо його характеризувала.
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Ви все вірно робите
просто мене тоді різануло - ми подамо воду, але то буде вода виключно для наших людей ))) тільки як це зробити? ))))
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Самые оголтелые оскорбления и насмешки против учителя, сделавшую невольную и очевидную ошибку шли - знаете от кого? - От педагогов! И от родителей оболтусов, для которых старалась преподаватель, до сих пор не имевшая опыта работы перед камерой.
Вот оно - настоящее состояние нашей морально разложившейся нации.
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таких надо беречь, такие как минимум в зе-путаты сгодятся
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А, дальше под правой рукой, тебе с дивана не видно?
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Да и шут с ними, просто запретите шастать туда и оттуда .
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А зачем они это делают? По моему, надо наоборот шокировать народ, опасными фактами и цифрами, что бы стимулировать правильные отношение к опасности и методам борьбы с болезнями, самоизоляции и гигиене.
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Как зачем? ***** сказал ОРВИ и все дружно подлизнули.
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А в нашій військовій частині вже 1 офіційний хворий (ще 3 підтверджено, проте не оголошено).
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Типа у нас "контактеров" тестируют.
Если у нас потестят всех контактеров, мы офигеем)
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Крымские оккупанты курят в сторонке по сравнению с оккупантами николаевскими.
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Крим поступово перетворюється на лайно. Жаль, що росіяни зіпсували таку землю!
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Денисова сделай просто: Сравни количество сделанных тестов в раше и в Украине. А потом сделай вывод, где скрывают информацию дурочка.
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