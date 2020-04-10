 Дружині ексглави МЗС Кожари повідомлено про підозру за неправдиві свідчення як свідка

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Київської області.

"Встановлено, що дружина ексміністра, яку слідчий попередив про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиві показання, коли її допитували як свідка, умисно повідомила правоохоронцям недостовірні відомості про факти та обставини вчинення її чоловіком кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (умисне вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині)", - йдеться в повідомленні.

У подальшому, під час розгляду судом клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, жінка, будучи попередженою суддею про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, в ході допиту її як свідка надала суду таку ж недостовірну інформацію.

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Такими своїми неправдивими показаннями дружина намагалась сприяти своєму чоловікові в уникненні відповідальності за протиправне позбавлення життя іншої особи.

Дії жінки кваліфіковано за ч. 2 ст. 384 КК України (завідомо неправдиве показання свідка).

21 лютого 2020 року слідчо-оперативна група виявила в будинку ексглави МЗС Леоніда Кожари тіло бізнесмена Сергія Старицького з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом в руці. Пізніше з'ясувалося, що зброя належить Кожарі.

Крім Сергія Старицького на місці події було ще двоє людей: сам Кожара і його дружина Марина Козерод. Їх не затримали на місці в порядку ст. 208 КПК України, хоча, як зазначають адвокати потерпілої сторони, сукупність очевидних ознак і коментарі фахівців дають зрозуміти, що це було не самогубство.

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