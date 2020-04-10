 У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

Проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.
Законопроєкт передбачає можливість заборонити або тимчасово обмежити в'їзд на територію України громадян і транспортних засобів з країн або місцевостей, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.
Особи, яких підозрюють у зараженості інфекційною хворобою, повинні будуть надати згоду на самоізоляцію на час інкубаційного періоду.
Ініціатори законопроєкту - Кабінет Міністрів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Автори документа вказують, що законопроєкт розроблений для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.
Проєкт закону погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерство охорони здоров'я.
и кстати интересно как с туристами из Индии, Таиланда и других экзотических стран будут поступать там постоянно куча опасных заболеваний присутствует.
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
Заборонити в"їзд і виїзд всюди крім рашкі і ОРДЛО... До рашкі і з рашки зєлєнскький ніколи не заборонить концерти. Де ж він тоді харчуватись буде?
(это можно было еще в прошлом году начинать... ибо пока ото все пройдет от стадии "проект" до стадии "законопроект" может пройти три волны эпидемий и две пандемий)
(типун мне на изык!))
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
Денис Шмигаль.