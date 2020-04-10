EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1316  31
Матеріали за темою:
Все про:ВР (7444) законопроект (983) Кабмін (4054) карантин (2563) Денис Шмигаль (220) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

До Верховної Ради подано законопроєкт №3321 "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту населення від поширення інфекційних хвороб". Він передбачає можливість заборони на в'їзд на територію України громадян з країн/регіонів, в яких зафіксовані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає можливість заборонити або тимчасово обмежити в'їзд на територію України громадян і транспортних засобів з країн або місцевостей, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Особи, яких підозрюють у зараженості інфекційною хворобою, повинні будуть надати згоду на самоізоляцію на час інкубаційного періоду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики

Ініціатори законопроєкту - Кабінет Міністрів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автори документа вказують, що законопроєкт розроблений для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт закону погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерство охорони здоров'я.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188233
 
 
 Топ коментарі
 
узкомирность головного мозга должна быть первой в списке инфекций. В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 1822
 показати весь коментар
 
то есть закроют весь Мир.., - потому что инфекция везде....
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
 показати весь коментар
 
А Миколаївська область має заборонити в'їзд з областей, де виявлені інфекції.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Это касается только иностранцев. Сезонных работников из Италии и Испании пускать не будем.
 показати весь коментар
 
так там есть такой букет зараз что просто любой инфекционист может позавидовать.
и кстати интересно как с туристами из Индии, Таиланда и других экзотических стран будут поступать там постоянно куча опасных заболеваний присутствует.
 показати весь коментар
 
 
значит там нет тестов или они как в Украине бракованные
 показати весь коментар
 
узкомирность головного мозга должна быть первой в списке инфекций.
 показати весь коментар
 
 
це роздрукувати і в рамочку почепити на стіну.
 показати весь коментар
 
 
то есть закроют весь Мир.., - потому что инфекция везде....
Железный занавес - 2.....СССР...
Хороший закон....
 показати весь коментар
 
 
С такими рефлексами, непонятно, как мы вообще на свете живём.
 показати весь коментар
 
 
Це дуже цікаво. І що характєрно дуже вчасно. Прямо за путєним слєд в слєд до Залізного Занавісу.
Заборонити в"їзд і виїзд всюди крім рашкі і ОРДЛО... До рашкі і з рашки зєлєнскький ніколи не заборонить концерти. Де ж він тоді харчуватись буде?

В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 8407
 показати весь коментар
 
 
позор еврейского народа в одном фото... В Раде зарегистрировали проект закона о запрете въезда в Украину граждан стран, в которых выявлены опасные инфекции - Цензор.НЕТ 6127
 показати весь коментар
 
 
ух ты ж ка!.. та они просто работают на опережение!!! офигеть как предусмотрительно...
(это можно было еще в прошлом году начинать... ибо пока ото все пройдет от стадии "проект" до стадии "законопроект" может пройти три волны эпидемий и две пандемий)
(типун мне на изык!))
 показати весь коментар
 
 
Да чего мелочиться то? Всех, даже совершающих попытку выехать и въезжающих, сразу расстреливать!
 показати весь коментар
 
А Миколаївська область має заборонити в'їзд з областей, де виявлені інфекції.
 показати весь коментар
 
 
лядь... после его принятия на раше коронавирус срочно победится и закончится...
 показати весь коментар
 
 
да уже все заехали, так шо можете принимать)) главное вовремя.
 показати весь коментар
 
Шизофрения набирает обороты. Следующим будет Закон о тюрьме за чих.
 показати весь коментар
 
А я бы запретил въезд на территорию Украины некоторых (а, лучше - всех) так наз. служителей мамоны в митрополичьих митрах с территории оккупированного Донбасса.
УПЦ МП опять показало свое свиное рыло: митрополит Горловский Митрофан сегодня возбудился на yuotube Митрополит Митрофан: До каких пор будут убивать людей на Донбассе?
Этот злодей не возмущался, когда орки убивали (и убивают!) нашу армию, наших солдат; когда сажали на яму мирных жителей; когда он и его прислужники сатаны в рясах благословляли на войну "защищать свою землю от врагов", "убивать укров", "не подчиняться Киеву"...Теперь свиное рыло УПЦ МП пошло в открытую против страны, паспорт которой у него есть. Долларовый миллионер, враг Украины, сообщник ФСБ - главное, что есть в этом Митрофане. СБУ, как всегда, сделает вид, что ничего не было.
Лишь извинится перед орками - как и просит Митрофан - некая зеленая шмаркля.
 показати весь коментар
 
Мне аж захотелось посмотреть какой идиот такие законы подает.
Денис Шмигаль.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору