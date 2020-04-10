 У Раді зареєстрували проєкт закону про заборону в'їзду в Україну громадян країн, в яких виявлені небезпечні інфекції

Проєкт закону опублікований на сайті Верховної Ради, інформує Цензор.НЕТ.

Законопроєкт передбачає можливість заборонити або тимчасово обмежити в'їзд на територію України громадян і транспортних засобів з країн або місцевостей, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби.

Особи, яких підозрюють у зараженості інфекційною хворобою, повинні будуть надати згоду на самоізоляцію на час інкубаційного періоду.

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Ініціатори законопроєкту - Кабінет Міністрів і прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Автори документа вказують, що законопроєкт розроблений для запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

Проєкт закону погодили Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України і Міністерство охорони здоров'я.