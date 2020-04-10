 Ціна на газ рекордно низька і буде ще нижчою, - Коболєв

Про це він сказав під час онлайн-дискусії Київського безпекового форуму в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Ми очікували, що ситуація, коли виробники скрапленого газу обвалили влітку ціни до дуже низького рівня, повторюватиметься ще кілька років. І, власне кажучи, це пророцтво виявилося правильним. Хоча вплив, який зараз має на енергетичний ринок коронавірус, складно переоцінити. Навіть зараз мені важко сказати, на якому ціновому рівні опиниться газ влітку цього року. Ціна вже рекордно низька, і ми очікуємо, що буде ще меншою", - сказав Коболєв.
За його словами, це безпосередньо впливає на газовий бізнес "Нафтогазу" і знижує економічну доцільність видобутку.
При цьому Коболєв попередив, що "цикл є цикл", і через деякий час ціна піде вгору.
"Це питання півроку, року або двох, але це точно відбуватиметься. Для того, щоб газовидобувні компанії могли в цей момент ефективно почати видобуток, потрібно спочатку підготувати ресурсну базу. Нам потрібно визначити проблеми в дозвільній системі, системі виділення землі, системі проведення конкурсів , які були накопичені і досі не вирішені. Вирішивши їх, ми зможемо економічно доцільно добувати, коли ціна дозволить це робити", - сказав Коболєв.
Зараз на найбільших торгових майданчиках Європи ціни на газ перебувають на мінімальному рівні з 2009 року.
На главной площадке Европы - голландской TTF - газ с поставкой в четверг стоит $ 79,33 за тысячу кубов (7,05 евро за МВт ч).
По данным платформы Gas Infrastructure Europe, поступление газа в европейскую систему через терминалы СПГ с начала апреля сократилось на 6% по сравнению с теми же днями 2019 года, при том, что в марте поступление СПГ в Европу выросло на 9,6%. А запасы СПГ на терминалах за первую неделю апреля - наоборот увеличились на 5%.
Только вот по цене газа для нас этого никак не видно. Кто-же у нас так барыжит на цене? Ведь согласно обещаниям бубочки наша цена привязана к голландской.
Об этом говорится в постановлении правительства на сайте Кабинета министров...."
А при такой системе власти кого не выбери получишь ЖОПУ! ну вот вы типа нормальный сознательный человек! вот представте вас взяли на работу на 5 лет уволить неззя зарплату и бонусы вы назначаете себе сами! когда работать и как работать вы решаете сами! Ну вот при таких условиях лично вы как бы работали и наскоо бы вас хватило?!!
Вот поэтому либо нужны механизмы контроля либо выборы каждый год!!
еще зарплаты-премии осталось уменьшить золотым менеджерам...и ваще заря всеобщей справедливости замаячит над карантином...
Сталин: "Товарищ Коболев, надо увеличить собственную добычу газа!"
Коболев: "Товарищ Сталин, это - экономически нецелесообразно!"
Занавес.