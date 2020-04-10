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 Політика України, Суспільство
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Все про:СБУ (5484) соціальні мережі (258) ВКонтакте (36) Баканов Іван (135)

 Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки: "У продовженні санкцій є сенс"

Служба безпеки України пропонує продовжити санкції щодо російських соціальних мереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки. Відповідні пропозиції Голова Служби Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки і оборони України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Кіберфахівці Служби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало у 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – переконаний Голова СБУ Іван Баканов.

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Загалом протягом 2017-2020 років СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного контенту на платформах "Одноклассники" і "ВКонтакте". З початку введення санкцій слідчі Служби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень стосовно власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах.

Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп.

Також кіберфахівці Служби відзначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм у російських соцмережах. Це пов’язано з карантинними заходами у період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня і травневих свят. За оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із вказаних соцмереж.

Також читайте: Заборону російських соцмереж і медіа в Україні потрібно продовжити, - Бородянський

Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133 / 2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкції також введені проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188231
 
   
 Топ коментарі
 
Не дай бог эти помойки опять открыть.
Можно сразу вешать над Харьковом, Запорожьем и Одессой рашистские флаги и объявлять "народные республики".
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да что тут думать и спрашивать...и у кого самое главное? это сепарские каналы ФСБ где тусуются боевики и сепары. набирают в группы боевиков и другие банды против УКРАИНЫ. я ещё до войны 6 лет назад видел эти 2 основных гадюшника . поудалялся от туда вовремя . это сборище придурков которые для всех служб сбу.фсб, банд формирований всяких, воров и криминалитета всяких видов деятельности и для налоговиков .ну всем этим службам и собирать досье просто люди тупорылые сами на себя все фото и видео выставили там .как одеты,на каких машинах. свои дома и что внутри фото. отдых за границами .ну просто находка для воров и налоговой полиции... ненужен нам этот мусор расейскофээсбэшный.
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Да просто кацапов нужно лишить зароботка на тех совкодрочерах которые пользуются этими помойками😁😁
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демократия заканчивается там, где начинается уголовный кодекс..
ясно сказано же: данные кацапские сети используются для посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя или захвата государственной власти, а также создание террористических групп.
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а какое суд вынес такой вердикт? я то ж самое и про фб сказать могу. кинопоиск каким образом посягает на целостность? или 1с?
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это нормативный акт: указ Президента и решение РНБО..
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Вон порох гордился ВПН(прокси) газа, который по одной и той же трубе шёл в обе стороны(реверс).
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Это русский мир такой сильный или украинский слабый?
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ты сюда умом "блестнуть" зашел?!.. мы тебя заметили..
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Судя по судьбе расийской империи и ссср Украина по-любому в финале
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