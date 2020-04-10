 Баканов пропонує продовжити заборону російських соцмереж ще на 3 роки: "У продовженні санкцій є сенс"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Кіберфахівці Служби проаналізували, що за період дії санкцій українських користувачів у цих соцмережах поменшало у 3 рази. І це значно звузило цільову аудиторію, на яку спрямовані інформаційні операції російських спецслужб.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняні до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – переконаний Голова СБУ Іван Баканов.

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Загалом протягом 2017-2020 років СБУ зафіксувала тисячі випадків розміщення деструктивного контенту на платформах "Одноклассники" і "ВКонтакте". З початку введення санкцій слідчі Служби зареєстрували майже 100 кримінальних проваджень стосовно власників та адміністраторів антиукраїнських спільнот у цих соцмережах.

Усі вони мають ознаки вчинення злочинів: посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, дії, спрямовані на насильницьку зміну конституційного ладу чи захоплення державної влади, і навіть створення терористичних груп.

Також кіберфахівці Служби відзначають сплеск активності агітаторів, троле- і ботоферм у російських соцмережах. Це пов’язано з карантинними заходами у період пандемії коронавірусної інфекції COVID-19, наближенням Великодня і травневих свят. За оцінками кіберфахівців, приблизно 70% деструктивних матеріалів про Україну просуваються саме з інформаційного простору РФ, зокрема із вказаних соцмереж.

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Нагадаємо, 16 травня 2017 року, п'ятий Президент Петро Порошенко ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони про введення санкцій проти російських соціальних мереж. Згідно з указом Президента №133 / 2017, обмежувальні санкції передбачають заборону інтернет-провайдерам надавати послуги з доступу до ресурсів Mail.ru, "Вконтакте", "Одноклассники". Санкції також введені проти ТОВ "Яндекс", російських компаній - розробників антивірусів "Лабораторія Касперського" і "Доктор Веб".