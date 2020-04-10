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 МОЗ оновив протокол лікування хворих на коронавірус

Міністерство охорони здоров'я України оновило державний протокол лікування хворих на коронавірус.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву міністерства в Telegram.

За даними Міністерства охорони здоров'я, в протокол було внесено зміни на основі даних японського, австрійського досвіду. Зараз документ включає:

  • більш чіткий алгоритм застосування лікарських засобів;
  • можливість застосовувати лікарський засіб "Фавіпіравір";
  • детальнішу інформацію стосовно дозування препаратів;
  • вдосконалений алгоритм дій медиків у разі погіршення стану пацієнтів;
  • оновлені протипоказання, згідно з актуалізованою версією бельгійської установки (рекомендації з лікування хворих COVID-19).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188230
 
 
 Топ коментарі
 
Блин...вирусы герпеса и гриппа плачут и умоляют не забывать о них!
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Парень просыпается в больничной палате. Вокруг никого. На тумбочке звонит телефон:
- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.
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Блин...вирусы герпеса и гриппа плачут и умоляют не забывать о них!
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Парень просыпается в больничной палате. Вокруг никого. На тумбочке звонит телефон:
- Алло, здравствуйте, я ваш лечащий врач.
- Доктор, что со мной?
- Ну... Мы сделали анализы... Короче, у вас коронавирус.
- Как?! Ну так делайте же что-нибудь срочно! Лечите меня!
- Ну, с этого дня прописываем вам блинную диету.
- Это как?
- Ну, на завтрак блины, на обед блины, на ужин блины.
- А что, это поможет??
- Не знаю. Просто блины - это единственное, что под дверь пролезет.
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Под дверь, еще бульон неплохо "пролазит"
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CDC для лікування вірусу не рекомендує застосовувати гідроксихлорохін... "US coronavirus: America nears peak death rate..."
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Пока в Украине страдают ****** в Польше польские учёные сделали тесты на короновирус по 50злотых.Можна? Можно...
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А что ты собрался лечить? Когда нет антидота. И чем?))) разве что блинами)) как выше
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Хорошо. По другому ставлю вопрос - в чем смысл тестирования?
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Есть диагноз, значит можно применить правильное лечение лечешейся болезни. Дальше??)))
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Вот тут и ошибка. Тестирование именно уже больного в средней тяжести поможет еле-еле в поддержании жизненных функций. И то не факт. А вот если внешне здоров то тест ничего не даст, лечения вирусных инфекций нет за исключением гриппа и герпеса. Тесты никому ,кроме врачей в госпиталях для принятия нужных решений по тяжёлым больным, не нужны.
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Тесты нужны чтобы не лечить что попало чем попало и чтобы не навредить и знать статистику и где развивается для мер.. Если будут лечить корону как воспаление лёгких это поможет сдохнуть. Дальше?)
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"чТО попало" - это стандартная вирусная пневмония и она ничем не лечится. Так что абсолютно без разницы каким вирусом она вызвана. Это палец в небо. Бактериальное воспаление легких лечится антибиотиками всегда и не имеет значения какой вирус был вначале.
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https://wiadomosci.onet.pl/kraj/koronawirus-gowin-polski-test-100-procentowo-skuteczny/s5xkhkx
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Сдулась моторная лодка?))) Еще тест очень полезен для выявления источника заражения чтобы других уберечь....
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есть 4 группы препаратов, я например один купил, лечит за 5 дней, а ты ешь блины...
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Спасибо! Я лучше съем блины чем сжмурюсь от "препаратов")))) Психотропные?))) Поэтому в Украине нет короновируса как у остальных, оказывается в Украине все уже лечатся а весь остальной мир дураков с учеными только тесты создают)))))
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Странно и ничего нет ...про это.....

США по-прежнему остается эпицентром пандемии коронавируса в мире. Одна из самых высоких смертностей наблюдается в Нью-Йорке, где бьютсуточные антирекорды по заболеваемости и смертности. Американские врачи утверждают, что 80% смертности больных COVID-19 возникает из-за подключения к аппаратам ИВЛ. Об этом передаетAssociated Press.
Руководитель отделения легочной и критической медицины в Медицинской школе Восточной Вирджинии Пол Марик заявил, что ошибка большинства врачей в том, что они повторяют методы лечения пациентов, которые не работают, а наоборот - усугубляют ситуацию:
"То, что мы делаем сейчас, - не работает. Я думаю, что повторять одну и ту же ошибку снова и снова - признак глупости. Если это не работает, мы должны искать что-то еще", - заявил врач.
Марик предпочитает методику, называемую высокочастотной назальной канюлей, которая доставляет увлажненный и нагретый кислород через ноздрю. Это менее инвазивная процедура, чем интубация. При этом он предлагает расположить пациента на животе для улучшения оксигенации. Цель состоит в том, чтобы отсрочить или полностью избежать потребности пациента в использовании аппарата ИВЛ. Но для тех, кому необходимо провести интубацию, врач и его коллеги рекомендуют более мягкий подход, чем установка ИВЛ высокого давления, обычно используемые для пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом (ОРДС), поскольку такой метод вызывает повреждение легких у пациентов с COVID-19.
"Это порочный круг. Респиратор вызывает повреждение легких, из-за чего пациенты вынуждены дольше оставаться подключенными к респиратору", - заявил врач.
Один из докторов больницы Нью-Йорка Кайл-Сиделл рассказал, что в марте у него сложилось впечатление, что он должен лечить пациентов с "вирусной пневмонией, которая перерастет в острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС).
Он объяснил, что это было основано на том, что врачи в Нью-Йорке и других странах используют аппараты ИВЛ для лечения пациентов с коронавирусом, которые внезапно становятся неспособными самостоятельно дышать, так же, как они лечат дыхательную недостаточность у людей с ОРДС. Однако в течение девяти дней Кайл-Сиделл пришел к выводу, что заболевание легких, развивающееся у пациентов с COVID-19, не имело ничего общего с типичным проявлением ОРДС.
"Насколько я вижу, болезнь легких при COVID-19 - это не пневмония. Это больше похоже на некое вирусное заболевание, с проявлениями "высотной болезни". Как будто десятки тысяч моих собратьев-ньюйоркцев летят на самолете на высоте 30 000 футов, и давление в салоне медленно снижается... Таким пациентам не хватает кислорода", - сказал Кайл-Сиделл.
"COVID-позитивные пациенты нуждаются в кислороде, но им не нужно давление! - утверждает Кайл-Сиделл. Им понадобятся вентиляторы, но они должны быть запрограммированы по-другому", - добавил врач.
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