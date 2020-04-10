 Ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту - це життєво важлива перевірка, - посол ЄС Маасікас

"І, звичайно, завершення ухвалення законодавства щодо врегулювання банківського сектору. Це лакмусовий папірець, у багатьох аспектах. В серці цього є одне питання. Якщо я не помиляюся, $ 15 млрд з грошей українських платників податків були спрямовані в останні роки на врегулювання банківського сектору для латання дірок в банківському секторі. Хочеться бути впевненим, що ця ситуація не виникне більше ніколи, і буде прийнятий закон про врегулювання банківського сектору. Але також хтось може запитати, якщо таку кількість грошей платників податків було направлено в банківський сектор, чи не хоче уряд, Центральний банк вимагати повернення цих зниклих в банках грошей, дипломатично висловлюючись", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Маасікас також зазначив, що від ухвалення цього закону залежить передача 500 млн євро для державного бюджету України відповідно до програми макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.
"І в цьому плані пов'язаний з МВФ, і навіть більше пов'язаний з Україною, українським суспільством, закон про врегулювання банківського сектору є життєво важливою перевіркою", - пояснив дипломат.
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
в нашем роду случаев дебилизма пока отмечено не было
Это ж не путану заказывать и не самомассажем заниматься.
Зебилы сами с усами. Никакого внешнего управления!!!
Дефолт, дыра в бюджете 200 ярдов и обрез Коломойского каждому зебилу за щеку вместо завтрака, обеда и ужина!!!
Если мудрый нарид с голодухи и дури соберется кого-то рвать, то этого же нарида по дороге поляжет немеряно.
А простую примитивную работу кому-то делать надо...
Если тебе нужны жертвы, красота мероприятия, стояние месяцами с флажками и дудочками то народ - самое то.
Если результат, то нужна безсердечная, отлаженная военная машина.
Не нужно протестов и прочих движняков. Нужна быстрая физическая ликвидация верхушки и аресты тех, на кого она опиралась.
Любое подразделение без центрального командования, стратегического планирования и дисциплины - это лихая шайка. У лихой шайки против армии нет никаких шансов.
Я могу привести тебе бесконечно длинный список войн, в которых все лихо начиналось с отрядов добровольцев и заканчивалось быстро и кроваво их гибелью при столкновениях с регулярной армией противника.
Войны выигрывают армии. Добровольцы помогают выиграть время, если армия не готова или ее нет.
Добробаты свою роль сыграли - героически погибли, затыкая своими телами дыры в обороне. Если ты считаешь это нормальным состоянием вещей, то лучше нам жить в разных странах.
Искренне тебе желаю повторить их героический путь.
Ну я так и думал, что все это были рассуждения домашнего растения о романтическом героизме других.
Украина получит от Объединенных Арабских Эмиратов 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет РБК.