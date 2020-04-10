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 Політика України
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Все про:банки (406) ВР (7444) Коломойський (847) МВФ (752) Євросоюз (2874) Матті Маасікас (13)

 Ухвалення "антиКоломойського" законопроєкту - це життєво важлива перевірка, - посол ЄС Маасікас

Ухвалення Верховною Радою у другому читанні і в цілому закону про врегулювання банківського сектору є життєво важливою перевіркою, вважає глава Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

"І, звичайно, завершення ухвалення законодавства щодо врегулювання банківського сектору. Це лакмусовий папірець, у багатьох аспектах. В серці цього є одне питання. Якщо я не помиляюся, $ 15 млрд з грошей українських платників податків були спрямовані в останні роки на врегулювання банківського сектору для латання дірок в банківському секторі. Хочеться бути впевненим, що ця ситуація не виникне більше ніколи, і буде прийнятий закон про врегулювання банківського сектору. Але також хтось може запитати, якщо таку кількість грошей платників податків було направлено в банківський сектор, чи не хоче уряд, Центральний банк вимагати повернення цих зниклих в банках грошей, дипломатично висловлюючись", - сказав він в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Маасікас також зазначив, що від ухвалення цього закону залежить передача 500 млн євро для державного бюджету України відповідно до програми макрофінансової допомоги у вигляді позики з низькими відсотками.

"І в цьому плані пов'язаний з МВФ, і навіть більше пов'язаний з Україною, українським суспільством, закон про врегулювання банківського сектору є життєво важливою перевіркою", - пояснив дипломат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188225
 
   
 Топ коментарі
 
Антипорошеновский, это закрыть корпорацию Рошен чтоли?)) а Ахметовский это закрыть Энергетическую сферу?)) в чем заключаются ваши идиотские высказывания?
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Принять антиколомойский закон, а следом антиахметовский, антипорошенковский и так далее. Не примут, как минимум отменить кредиты и безвиз.
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Антипорошеновский, это закрыть корпорацию Рошен чтоли?)) а Ахметовский это закрыть Энергетическую сферу?)) в чем заключаются ваши идиотские высказывания?
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Судячи з його лексики та логіки він з росії.
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Судя по вашей логике, то в таком случае Антиколомойский - это закрыть все банки. Это из какой страны логика?
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Закрыть, или не допустить передачи этого банка бывшему владельцу с целю коллосальной наживы под угрозой дефолта страны?) просто корпорация Рошен, это не БАНК НАЦИОНАЛЬНОГО МАСШТАБА, как и Ахметовская энергетическая компашка))
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Зачем вы писали про энергетическую сферу? Вы знаете что это?
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Чел который не понимает целесообразности этого закона будет меня спрашивать про энергетику.. ?)))
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Просто интересно, энергетическая сфера - это что? И какое она имеет отношение к целесообразности данного закона?
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И от смены руководтва что первогй компании, что другой, страна не пострадает)) а Коломойша, тело, которому в штатах светит 25 лет строгача с любовью трахнет и страну и тебя лично ему терять нечего)
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Это не смена руководства, а национализация, те возврат наворованного.
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Но депутаны и депутанши её не проходят. Значит нужно уволить.
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Интересно, ЕС будет судиться с пЕСом за кражу бренда, как Порошенко судился с киевским хлебокомбинатом за "Киевский" торт?
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дятел, ЕС - это две буквы, а не торговая марка
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Вы меня не перепутали со своим папой, родным братом вашей мамы
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нет, не перепутал.

в нашем роду случаев дебилизма пока отмечено не было
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Это возможно. Кто же будет семейство дятлов к психиатру водить?
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ты меня нанять для организации твоего трансфера хочешь ?
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Щось ти часто срешся кольором дитячого проносу. А це можливий симптом коронавірусу. Втім ветерианри це не лікують, тому лягай біля смітника і рохкай там.
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Іншими словами в ЄС грошей не дадуть до засудження бєні, а це можливе після закінчення цієї влади. Думайте, зебіли.
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Больше всего поправок к "антиКоломойскому" законопроекту - 6033 правок - подал исключенный ранее из "Слуги народа" депутат Антон Поляков. При этом соглашается отозвать часть правок, если будут отменены запуск рынка земли, второй этап медреформы и правки к законам о ФОП-- путану Полякова нужно выловить и все правки по одной затусовать аму в то место каким он думает СКОТ
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Почему в законе "Про Приват-банк" нет ни одного упоминания о Приват-банке?
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Потому-что закон не про "Приват-банк", а антиколомойский, о принципах. Может вы какой-то другой нашли?
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Может вы в своей картинке тогда текст и логотип исправите?
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Неа, потому-что главным "страдальцем" от закона есть как раз Беня в борьбе за отжим "Привата". Поэтому для карикатуры там все абсолютно верно.
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Значит там правильно написано, что закон про Приват-банк?
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Не петляй - тебе ответили. Дальше понимай как хочешь. На твою дурку никто не поведется.
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Я не петляю. На вашей картинке написано "закон про Приват-банк", а на замке логотип Приват-банка и название. Почему в законе про Приват-банк нет ни одного его упоминания? Не петляйте?
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ТОМОС-НАТО-ЕС отменил Зеленский,иначе Путлер не дасть 73 % -м Чуваков 100 миллиардов доляров на борьбу с Коронвирусами и Новичками Принятия "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 8856
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Все потуги взять очередные кредиты не что иное, как отсрочить то, что неминуемо наступит, а именно дефолт. Это как наркоману дать очередную дозу в надежде на его выздоровлении, но наркоману нужна не доза, а длительное лечение. Так и тут - стране нужны не деньги в кредит - нужны инвестиции.
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А інвестиції дадуть після обрання нормальної прозахідної влади!
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инвестиции нужны всем. Даже развитым странам. Мозги нужны стране. Сколько безмозглому вору денег не дай - он с ними ничего не сделает, кроме как украдет.
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16 тыс. поправок. Как они собираются это делать?
Это ж не путану заказывать и не самомассажем заниматься.
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Поправки подавали не для прийняття закону, а для зміни його та ліквідації по суті.
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главную проверку уже прошли на корпоративе у партии регионов
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А шо они зебилам вечно указывают, шо делать???!!!
Зебилы сами с усами. Никакого внешнего управления!!!

Дефолт, дыра в бюджете 200 ярдов и обрез Коломойского каждому зебилу за щеку вместо завтрака, обеда и ужина!!!
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Патрушев в Омане не встречался с Зелей,то фейк ФСБэшников Зелю держат под Колпаком Мюллера,а вы знаете что такое быть под колпаком Мюллюра Принятия "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9501
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Цю перевірку вони не пройдуть, це вже зрозуміло. Бо головним завданням їх хазяіна є знищення України як держави.
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Хе-хе. Примут закон - вiслюка порвет Беня. Не примут - дефолт и вiслюка порвет народ Принятия "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 2439
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Лучше бы это был не народ, а армия.

Если мудрый нарид с голодухи и дури соберется кого-то рвать, то этого же нарида по дороге поляжет немеряно.

А простую примитивную работу кому-то делать надо...
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В 14-м году на защиту Украины встал как раз народ, пока профессионалы дули попой пузыри в лужи.
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Поэтому теперь можно лить крокодильи слезы по Небесной сотне. Трогательно, но глупо. Лично я третий раз пойду только в самом крайнем случае.

Если тебе нужны жертвы, красота мероприятия, стояние месяцами с флажками и дудочками то народ - самое то.
Если результат, то нужна безсердечная, отлаженная военная машина.

Не нужно протестов и прочих движняков. Нужна быстрая физическая ликвидация верхушки и аресты тех, на кого она опиралась.
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Напомни мне, почему вообще добробаты оказались в котле?

Любое подразделение без центрального командования, стратегического планирования и дисциплины - это лихая шайка. У лихой шайки против армии нет никаких шансов.
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В котле они оказались только лишь потому, что прокси-кацапы не могли их остановить и в Украину завели регуляров. И тогда начались жареные буряты в большом количестве - аж кабздон приехал посмотреть.
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В котле они оказались, потому, что шайки остаются шайками - отсутствие планирования, центрального командования и разобщенность действий.
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В котле они оказались исключительно потому, что кацапы в отчаянии завели подкрепления, даже не успев их переодеть в лугандонские оборвашки. Но даже в этой ситуации кацапам дали нехило просраться и прожариться в собственных консервных банках.
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Иными словами регулярная армия уничтожила добробаты, спланировав операцию по их окружению.
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Иными словами если ты такой умный, почему не на фронте? Тебя там днем с фонарями ищут.
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Ни одной войны в истории человечества не выиграли только партизаны, банды, добровольцы, волонтеры и прочие некомбатанты.

Я могу привести тебе бесконечно длинный список войн, в которых все лихо начиналось с отрядов добровольцев и заканчивалось быстро и кроваво их гибелью при столкновениях с регулярной армией противника.

Войны выигрывают армии. Добровольцы помогают выиграть время, если армия не готова или ее нет.
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Тогда Украинские добровольцы первые, кто остановили и хорошо дали в рыло одной из крупнейших армий самой большой недонаноимперии
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Остановили да. Погибли да. Войну не выиграли да.

Добробаты свою роль сыграли - героически погибли, затыкая своими телами дыры в обороне. Если ты считаешь это нормальным состоянием вещей, то лучше нам жить в разных странах.
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Остановили - да. Война не бывает без смертей и погибли не все. Те, кто не погиб, а их огромное количество, сейчас одним своим упоминанием вызывают у козлорылых истерическую диарею и смерть.
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Оспади... Ок.

Искренне тебе желаю повторить их героический путь.
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Не дождешься, как и все кацапы. Твой путь - чемодан-вокзал-кацапстан.
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Т.е. Украину ты добровольцем защищать не пойдешь.

Ну я так и думал, что все это были рассуждения домашнего растения о романтическом героизме других.
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Анекдот Принятия "антиКоломойского" законопроекта - это жизненно важная проверка, - посол ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 8904 .Артист переиграл КГБиста по всем фронтам и экономикам.
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Пока вiслюк бренчит привычным способом по Украине, кгбист отлично сам себя переигрывает - запасаемся попкорном.
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После отправки партии дезинфекторов в Италию Украина сама получит подобную гуманитарную помощь от ОАЭ

Украина получит от Объединенных Арабских Эмиратов 10 тонн гуманитарной помощи для борьбы с распространением коронавируса в стране.
Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба, пишет РБК.
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У нас и так законы ради олигархов пишут, теперь против одного тоже закон предлагают, а по существующему закону нельзя разобраться? И что такое закон у нас, его можно легко не выполнять, если ты олигарх, еще вертеть можно конституцией, если президент, сейчас примут завтра отменят, у них в Европе тоже так?
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Зеля же сказал,эпоха бедности закончилась 19 мая,настала эпоха тунеядства и самоизоляции в Концлагере
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Націоналізація Привата - справа антимонопольного комітету, і аж ніяк не справа нацбанку. Націоналізацією Привата проросійський ітеблишмент України вирішив покарати Коломойського за його активну проукраїнську позицію. Це можна було зробити в законний спосіб, рішенням антимонопольного комітету. Але тоді буде прозоро стояти питання про націоналізацію монополій ДТЕК Ахметова і Порошенка, Рошен Порошенка, облгазів Фірташа... Але цього не хочеться. От вони і створили національну спортивну гру - "пограбуй Коломойського"
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ЄС теж виступає за антиконституційний закон, який виправдовує злочинців, які знищили десятки банків та розікрали їх майно. Ось таку "правову" державу нав'язує нам ЄС.
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Например, какой банк обокрали без этого закона?
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Согласен: если Украина готова отдать нацбанк западу и лишить свои суды легитимности, то потом можно всаживать в два члена.
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