 В СБУ допитали нардепа Лероса у справі записів з братом Єрмака

Про це написав у Facebook адвокат Лероса Масі Найєм, передає Цензор.НЕТ.

"Допит народного депутата Гео Лерос в СБУ відбувся. На всі питання слідчого Гео дав відповіді", - заявив він.

Лерос зазначив у Facebook, що постійні виклики на допити - це політичний тиск.

"У правоохоронців є вже два свідки, які написали заяви в НАБУ, вони зафіксовані на плівках і імовірно могли вести зйомку. Тепер ви можете у них все дізнатися, а мені більше нічого сказати, крім того, що я вже заявив. Свідки підтвердили, що очолює корупційну схему Андрій Єрмак і для нього вони збирали гроші. Денис Єрмак був старшим виконавцем схеми, свідки теж описали свою роль. Все у ваших руках!" - написав Лерос.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фігуранти записів Лероса Штанько і Шумський: Для брата Єрмака зібрали близько $100 тис. Заяви в НАБУ вже написали

Нардеп звернувся до правоохоронців, щоб зайнялися справою. "Не потрібно займатися політичним переслідуванням на догоду Єрмаку, це соромно", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ніхто з названих людей не був призначений на посади, які обговорювалися, чекаємо на офіційні результати розслідування, - ОП про "записи Лероса"

САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".