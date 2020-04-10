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Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Бутусов Юрій (1319) Євромайдан (683) Горбатюк (334) ДБР (995)

 Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році

Прокурор у справах Майдану Сергій Горбатюк: "Висування безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновол - це ознаки злочину з боку представників правоохоронних органів, у "найкращих" традиціях незаконних переслідувань майданівців у 2014 році"

Про це Горбатюк заявив у коментарі головному редактору Цензор.НЕТ Юрію Бутусову.

"Я зв'язався з ексначальником спеціального управління з розслідування злочинів, скоєних під час Революції Гідності Сергієм Горбатюком, ось його коментар:

"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, було проведено необхідні експертизи. При виникненні пожежі в будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.

Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (за міністра МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причину загибелі підтверджено матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.

Таким чином, підстав для висунення підозри навіть в ненавмисному вбивстві людини, на мій погляд, немає.

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Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновол в умисному вбивстві - безпідставні і не ґрунтуються на матеріалах провадження. Це їм суперечить. Більш того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, яке не займалося і не займається розслідуванням тих подій загалом.

Висування безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновол - це ознаки злочину з боку представників правоохоронних органів, у "найкращих" традиціях незаконних переслідувань майданівців у 2014 році", - наводить Бутусов коментар Горбатюка.

"Правову відповідальність за незаконні звинувачення Тетяни Чорновол несе безпосередньо глава Київського теруправління ДБР Руслан Марчук. Політичну відповідальність несе президент Володимир Зеленський, який схвалив призначення заступником глави ДБР адвоката Януковича Бабікова, і сприяє ексглаві АП Януковича Андрію Портнову в політичному впливі на ДБР", - акцентував Бутусов.

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"Звинувачення проти Чорновол - це не законність, це повний правовий бєспрєдєл. І це пряма загроза і звинувачення проти всіх учасників Майдану. Створено прецедент, коли абсолютно без всяких підстав можна звинуватити будь-яку людину, яка брала участь у Революції", - резюмував журналіст.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188221
 
   
 Топ коментарі
 
квартального дурачка - на нары!
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ого!!!
а чего ты решил что нам интересно мнение ольгинских?
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самое мерзкое что эти жидоклоуны ублюдки проститутки подстилки инцестный дефект на полном серьезе верят что в ихшозоидный бред поверят адекватные люди в Украине и мире? эти конченные обисравшиеся нардепы подстилки плокулолши кошерно кривомозгие бибиковская держи банда разбойников верят и в который разиз слова ЖОППЕ составляют слова демократия реформы евроинтеграция и получает жоппа...
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С каких это пор для федоровских зебилов Балух стал ольгинским? Для вас, ольгинских или федоровских, слившихся в экстазе, его мнение, ясен день, не авторитетное.
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то, что вы кроме оскорблений ничего не умеете, меня уже не удивляет!
слишком у вас, шоколадных, мозг манюний Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році - Цензор.НЕТ 2514

а теперь ответь мне, с какого х... я должен знать этого Балуха?
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!. Ты сам начал с оскорблений, а теперь обиделся?
2. Ну то Балух не Портнов, откуда ж тебе его знать....
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Ольгинское - как аукнулось, так и откликнулось. У вас на Раше его может и не знают, у нас знают все, как человека репрессированного в Кріму за отказ снять украинский флаг. Так что не пались так по тупому.
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Твое мнение, репоед, действительно не интересно...
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Нет теперь это точно видно. То идет контрреволюция, похоже они решили всерьез воспользоваться ситуацией с карантином под шумок начать свою преступную деятельность против народа Украины. Боюсь, что если теперь начнется революция, то она будет уже гораздо более кровавая. Я бы на месте идиотов при власти, не испытывал терпение народа.
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Валерий, Вы правильно все говорите, жаль что только сейчас Вам это стало видно. Когда Зеленский в ходе предвыборной компании год назад заявил, что запретом российских сетей украинская власть ничего не добилась, было очевидно к чему все идет. И это только один из сотен, если не тысячей маркеров который сигнализировал, о том, что надвигается реванш. Но, как говорят, лучше поздно чем никогда.
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на странице ФБ у него такого не наблюдаю. Вреия поста?
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Суслика видишь? Нет? А он есть.... Полистай и будет счастье.
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Вони тільки входять в смак! Зєлєнскій це реенкарнація нквдиста.
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Не удивляйтесь, это гены деда Семена передались.
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Спасибо за ссылку, поленилась искать. Пусть народ почитает о корнях своего героя.
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А може його ніхто уже й не питає? Він свою справу виконав, привівши недобитків і реваншистів у владу. Вони на нього не зважають, а може й того більше мали в одному місці. Він же ж на один "срок" прийшов. Те що було і потрібно ригам і тим що з ними.
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азакаво? мож підкажеш? Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році - Цензор.НЕТ 6671
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если шоколадное ничто порпробует снова выплыть.. куда денусь Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році - Цензор.НЕТ 1406
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Никуда. Будешь в той же засцаной хрущевке по телеку это все смотреть.
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телека не видел лет 20.. хаха... садить надо, дружок.. и надолго.. тогда будет толк)
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Ну так сади, садист ты наш. Что, кроме кактусов больше ничего не получается?
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Это тот, который должен был события на Майдане расследовать?
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Если бы в горящем офисе Партии регионов находился в это время рыгло, а ныне депутат ПЕС Леша Гончаренко, это было бы для депутата ПЕС Татьяны Чорновил смягчающее обстоятельство или отягащающее
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А якщо б там знаходився ти,то на цензорі було б менше на одного малороса.
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Гончаренко в Раді Європи зробив для України в рази більше,ніж вся нинішня делегація.
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вперед.. мыло слєва
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еще одно дело для позора прокуроров в суде
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А у вас все те же фейки, нового ниче? Даже ваш Киля Азиров отрицает это.
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если ибонитовыми палочками бить украинцев то кокошник появится? думаю нет. ну пусть пробуют. быстрее их сгонят
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Теперь стало понятно, зачем он свозил из Европы заробитчан, когда ничего не было ни больницах без карантина и держал их на границе, чтобы больше людей инфецировались, а теперь пошел гулять. Коронавир. И объявлен карантин, это только начало, генпрокурор то мацдановцев и украинцев ненавидит
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і нє стидна хадіть па уліцам?
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Сдавайте валюту....и в рублях больше не берите.
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Это сказал тот, кто ничего не сделал для полного расследования преступлений времен Майдана. И еще, ваши слова: "Он погиб от отравления дымом от пожара". А пожар кто устроил?,Источник: https://censor.net.ua/n3188221
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Ага, тоесть виноват дым а не тот кто кидал в окна бутылки с бензином.
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Я бы не назвал это революцией по существу - просто одна шайка воров при власти сменила другую, а так как олигархи правили страной, так и правят до сих пор.
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Речь не о чиновниках а о действиях народа. Дебилизм сравнивать эти вещи, к этому стремится паРаша чтобы ее рабы стояли в стойле и не рыпались менять уклады....
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И какой уклад поменял Майдан?
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Это устаревшее марксистское определение из XIX века. Нигде в мире, кроме раши, им уже не пользуются.
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шо, отрабатываете задание дискредитировать Революцию Достоинства?
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Воно кацап,їх від слова "Майдан" кондратій б'є.
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нет веры расследованиям...и очень стойкое впечатление в реванше регионалов в лице Венедиктовой..!! Разачарование в нынейней власти есть... хоть и голосовал за перемены.. ошибся видно.. Коней на переправе не меняют - не нужно было менять Порошенко пока с регионалами и паРашей не закрыты вопросы!!
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дорога ложка к обеду, поздно раскаиваться
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Так і він не особо розкаюється "ошибся видно" - тобто ще не факт. Чи ви не знайомі з рєчєвімі обаротами російської мови?
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Факт поджога и смерти есть, признание Черновол есть, так о каких беспочвенных обвинениях он говорит.
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Истнно слова прокурора Вышинского: "Царица доказательств"
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я так понимаю, что некоторые комики собираются сменить место жительства.

ему ж все равно.
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никто ничего не собирается.. и если вы понимаете что-то другое, то мне вас жаль Горбатюк: Підозри Чорновол мають ознаки злочину з боку правоохоронців, у "найкращих" традиціях переслідувань майданівців у 2014 році - Цензор.НЕТ 8635
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да согласен, я понимаю что то другое. кое кому как честному политику, во всяком случае он себя так позиционирует, надо просто подавать в отставку. ах да он не кому нечего не обещал.
так что ждите черноногого воронка под своим подездом.
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Есть все доказательства умышленного поджега здания с людьми внутри, но оказуется расследовать такое преступление. Все понятно с этим прокурором 5 лет покрывающем преступления Черновол, Пашинского, Парубия и прочих.
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І за це вони отримують по 400 000, а голова 450 000!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..................
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Що ще потрібно зробити щоб Зе перестали вважати не-проросійським кандидатом ?
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А що там лайно аваков? Де це "тєло" ? В Фейсбуці на півставки замінює міністра соц.політики, а тут язика з дупі тримає ... Дух Сашка Білого ще літає над цим мудаком !
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А де жирна свиня Антоніна Г. з її висвітлюванням надрезонансних справ?...
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Зеленський ховається за спиною Авакова.В нього курячі мізки. Він не знає що зараз майже всі заробітчани тут і епідемія рано чи пізно закінчується іпотрібно буде відповідати
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а оце в карантінтаке таке срочне дєло? шість років пройшло - можна ше кілька місяців потерпіти
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Вот и пришел "русский мир" в Украину. Во всей своей "красе".
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Як на мене справа ясна і проста як дріт...Наглядно через відео доведено,що Чорновол закликала до пожежі і приймала участь в підпалі...Під час пожежі загинула людина...Те,що загиблий мав всі можливості спастись не є жодним аргументом і виправданням,так само як не є виправданням і пом"якшувальною обставиною той факт,що Танька повна дурепа...
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зегниди такими темпами закінчать гірше Януковича.
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Обратите внимание: вся гадость повылазила, страшно, прикиньте щас народу правду расскажут их же как кадафи будут ломами в жопу ипать.
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