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Все про:карантин (2563) Миколаївська область (478) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му

Головлікар Миколаївської обласної інфекційної лікарні Світлана Федорова розповіла, що за січень - березень 2020 року в її лікарню з пневмонією потрапили 56 осіб, що у 18 разів більше, ніж в аналогічний період 2019 року.

Про це вона сказала сьогодні 10 квітня на сесії Миколаївської обласної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

Федорова повідомила, що в січні - березні 2018 року в лікарні з пневмонією було 2 пацієнти. За аналогічний період 2019 року в інфекційній лікарні було 3 такі хворі.

За перший квартал 2020 року, січень - березень, в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, з діагнозом пневмонія було 56 пацієнтів.

Також читайте: На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський

Світлана Федорова також повідомила, що якщо в 2018 і 2019 році летальних випадків пневмонії в її лікарні не було, а цього року зафіксовано вже 2 смертельні випадки.

При цьому, нагадаємо, Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусного захворювання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188220
 
 
 Топ коментарі
 
С января-февраля, заметьте!
Это когда ещё жаба Коломойского Смаглюк квакала, что коронаирус это маркетинговый ход, бубочка пиарился в Новых Манжарах, а маски и государственный стратегический запас защитных костюмов ежедневно улетал в Китай
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Зато китайские тесты, закупленные бубочкой ничего не находят. Нет нормальных тестов -- нет больных ковидом -- типа нет эпидемии, т.к власти хорошо работают. Вот только люди почему-то мрут.
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Так и эти китайские недотесты уже размародерили слуги народа
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Ну, як на 70% більше зерна відгрузили в порівнянні з минулим роком, так тільки тоді знайшли коронавірус.
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С января-февраля, заметьте!
Это когда ещё жаба Коломойского Смаглюк квакала, что коронаирус это маркетинговый ход, бубочка пиарился в Новых Манжарах, а маски и государственный стратегический запас защитных костюмов ежедневно улетал в Китай
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Зато китайские тесты, закупленные бубочкой ничего не находят. Нет нормальных тестов -- нет больных ковидом -- типа нет эпидемии, т.к власти хорошо работают. Вот только люди почему-то мрут.
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Так и эти китайские недотесты уже размародерили слуги народа
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Вот и ответ свидетелям мирового заговора . Да, пневмонии больше чем в прошлом году. Возможно 70 % коронавирусных.
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Зато 3 на 18 это 54, ну почти 56. 2 это в 2018, 3 в 2019, 56 в 2020.
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Она не виновата, она просто училась по тем самым видеоурокам Зеленского, там у препода как раз получилось 18 вместо 28. Совпедение?! Не думаю!
Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 9173
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А ті читать умеешь?? Ясно сказано, в том числе в заголовке, что по сравнению с 2019 г. , когда біло 3 больніх. 3 на 18 = 54.
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О какой ты Алгебре Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 3859 - тут многие начальную (ключевое ) математику - 2 * 18 = 36 ... - освоить не могут...
Алгебра рельно не для большинства Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 243
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а ты почему 18 умножал на 2, а не на 3 ?
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Помните "операцию Ы"? Там в"Напарник"прораб рассказывал Феде что их трест построил за последнии годы 716 домов,что ровно в 716 раз больше, чем построили до 1913 года в царской России.
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Минимум 10 процентов больных короновирусом, проверить ПЦР тестами всех больных и персонал больницы, а ещё больных гриппом забыли как то приплюсовать)))
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Вот только тесты наш МОЗ никак не довезет. Надо же успеть распихать по аптекам........
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ета нє ковід!
тести не підтверджують, бо їх не робили
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Конечно не Ковид! Они просто мороженым обожрались, когда сидели на бетонном парапете и схватили пневмонию. Тут все ясно тест можно не проводить
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Светлана Федорова - николаевский доктор Вонг?
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вот и секрет, всех записывают как с пневмонией
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це давно всі знають.. ніколаєв випєндрілся... бо не всне хочуть на корону списувати.. а без корони бабок країні не буде.. замкнуте коло
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*****! Де той миколеєвський зебіл, якій казав мені: Ірочка, есть у нас тести, не роби зраду!
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Був такий зебіл, magic som зветься. Пам'ятаю його чудово.
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Я на жаль забула нік, а шукати у стрічці новин немає часу. А це магічний сомік виявляється був. Ото він у мене получить.
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Дегенераты в Николаевской ОГА не могут закупить оборудование для борьбы с коронавирусом. Решают кто будет "пилить" бабло на закупках.
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А вот это уже основание для расследования сокрытия заражения.
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Все так. Только "Николаев. Ляшко не увидел нарушений: Тесты на COVID-19 делают правильно" Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 4924 . Вопрос только сколько этих тестов было сделано Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 4420 . И да. Это не тот Ляшко, который с вилами, а главный санитарный врач Украины
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Ну тут как раз всё понятно ,раньше с пневмонией везли куда угодно но только не в инфекционку или вообще никуда не везли а сейчас ВСЕХ шарашат именно туда !
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В пульмонологию кладут вроде.
При чём тут инфекционка, если нет диагноза по короне или гриппу, может кто-то объяснить?
Разве что, если пульмонология и интенсивная терапия переполнились ещё раньше - до нового года.
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не может одна область в стране быть исключением. Весь вопрос в диагностике.
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Здоровых людей нет! Есть недообследованные!..

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Самого главного от нее не услышали: количество по месяцам.
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Вы все врете, в Николаеве ,короно-вируса нет Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 1021 А напомните Николаев в Туркменистане находится Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му - Цензор.НЕТ 3836 Там тоже его нет
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Frol Fedoroff Нет весь вопрос в количестве Идиотов в управлении городом Николаев , на сколько я помню там полный Савок
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