 Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му

Про це вона сказала сьогодні 10 квітня на сесії Миколаївської обласної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".

Федорова повідомила, що в січні - березні 2018 року в лікарні з пневмонією було 2 пацієнти. За аналогічний період 2019 року в інфекційній лікарні було 3 такі хворі.

За перший квартал 2020 року, січень - березень, в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, з діагнозом пневмонія було 56 пацієнтів.

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Світлана Федорова також повідомила, що якщо в 2018 і 2019 році летальних випадків пневмонії в її лікарні не було, а цього року зафіксовано вже 2 смертельні випадки.

При цьому, нагадаємо, Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусного захворювання.