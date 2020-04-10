 Кількість хворих на пневмонію в інфекційній лікарні Миколаєва з початку року у 18 разів більша, ніж у 2019-му

Про це вона сказала сьогодні 10 квітня на сесії Миколаївської обласної ради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НикВести".
Федорова повідомила, що в січні - березні 2018 року в лікарні з пневмонією було 2 пацієнти. За аналогічний період 2019 року в інфекційній лікарні було 3 такі хворі.
За перший квартал 2020 року, січень - березень, в Миколаївській обласній інфекційній лікарні, з діагнозом пневмонія було 56 пацієнтів.
Світлана Федорова також повідомила, що якщо в 2018 і 2019 році летальних випадків пневмонії в її лікарні не було, а цього року зафіксовано вже 2 смертельні випадки.
При цьому, нагадаємо, Миколаївська область на сьогодні залишається єдиною в Україні, де офіційно не зареєстровано жодного випадку коронавірусного захворювання.
Это когда ещё жаба Коломойского Смаглюк квакала, что коронаирус это маркетинговый ход, бубочка пиарился в Новых Манжарах, а маски и государственный стратегический запас защитных костюмов ежедневно улетал в Китай
Вот видеодоказательство.
Лікарні Тернополя переповнені пацієнтами з вірусною пневмонією 13 сiчня 20 року
Алгебра рельно не для большинства
тести не підтверджують, бо їх не робили
При чём тут инфекционка, если нет диагноза по короне или гриппу, может кто-то объяснить?
Разве что, если пульмонология и интенсивная терапия переполнились ещё раньше - до нового года.