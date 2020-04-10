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 Політика України
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Все про:Зеленський (5033) Яценюк (2286)

 Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі.

Необхідно невідкладно вносити в парламент законопроєкт щодо регулювання банківської діяльності і голосувати. Бо всі дискусії закінчаться тим, що Україна оголосить дефолт, - наголосив Прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у п’ятницю, 10 квітня, під час другої онлайн дискусія Київського Безпекового форуму.

Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз увесь світ і Україна "стурбовані двома речами: як вижити фізично і як вижити економічно": "Уся Україна цим стурбована, а український парламент взагалі, здається, про це не думає. Я здивований, чому у п’ятницю не відбулося засідання парламенту. Я здивований, чому в понеділок на прогнозоване засідання парламенту не вноситься один з ключових законів для підписання програми з Міжнародним валютним фондом - щодо регулювання банківської діяльності. У мене немає жодного пояснення, окрім одного".

"Або президент рятує країну, або президент рятує монобільшість, яка вже розсипалася. Якщо президент визначиться, що треба рятувати країну, то необхідно невідкладно вносити законопроєкт і голосувати. Тому що дискусії закінчаться тим, що Україна оголосить банкрутство, а точніше дефолт", - наголосив він.

"Сподіваюся, що президент візьме на себе зараз всю ініціативу, і з'явиться 226 голосів для прийняття необхідного пакету законів", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Тема другої онлайн дискусії: "Як захистити енергетичну незалежність України і забезпечити ефективність національної енергетичної політики в нових міжнародних умовах?"

Участь у розмові взяли: Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні; Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Олена Павленко, експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group; Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго; Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft. Модератор дискусії - Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188218
 
   
 Топ коментарі
 
шо вытащили Украину из пропасти в 2014 - согласен
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ваша руснявая версия - индейцев не волнует - совсем )))
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Опять все те же лица...
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шо вытащили Украину из пропасти в 2014 - согласен
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В которую сами предварительно швырнули
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Правда? А РФ и Янукович не при делах.

Надо было вас таки резать в 2014-м...
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ваша руснявая версия - индейцев не волнует - совсем )))
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кацапа,ты опять про "храшданскую вайну"? Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі. - Цензор.НЕТ 6910смотри свою не прогавь...а то запрут в пределах мкад-и не поворухнешься
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Шкода що ти впав відносно м'якенько. Наступного разу виправимо подібні недоробки.
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а какие нужны ? новые ? типа Сивохи и Богдана ?
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всё пучком, тарговля идёт, время есть ...
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чо ты тут за бубочку расписываешься?он и сам в состоянии ролик забацать Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 6702
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вот видишь,как кацапское нутро у тебя в последнем слове предложения прорвало? Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі. - Цензор.НЕТ 4733у тебя,мышебрат,недержание натуральное
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Ты фантазируешь как штопаный Гандон (фамилия французского писателя-фантаста, выпускника Сорбонны, автора романа "Жиневра", лауреата Большой премии Французской академии 1948 года, который вполне мог перенести хирургическую операцию с последующим ушиванием послеоперационной раны).
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Президент, который полшестого, сказал на стадионе - "Явашвырок", никого он не спасает...
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Дедушке пора отдыхать, а он все планы строит
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Спасибо за совет,наш "нафтолиновый"друг.Овощ вылазь,страна нуждается в вас.
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Пора этого великого зодчего стен паковать и на нары как говорится,если куля в лоб так куля в лоб .. Или президент спасает страну, или спасает монобольшинство, - Яценюк на Киевском Форуме по безопасности - Цензор.НЕТ 2845
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нене...нары нужны для новой партии бубочек...только не забудьте все там в зеленый цвет подкрасить...
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глянув на фото один в один "шмигаль" ...видно "порода" ...шмигалів ...сеня намаж лоба зеленкою ато недай Бог куля з дерьма прилетить
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Еще один спасатель всея Украины, эти еврейские разборки точно скоро добьют страну, каждый спасти хочет, но у каждого свои финансовые интересы на уме или хозяев, которые платят.
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Снова троли коломошки вылезли , блин когда его уже посадят вместе с кварталом ?
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Никогда.
Только к верхним людям по законам военного времени вместе со всей его шоблой и львиной долей его почитателей.
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в Кнессете еще нет законопроекта о посадке квартала?
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Эта падаль уничтожила СЭС Украины, а теперь рот открывает? А ведь его нужно судить за геноцид украинского народа!
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а нафига тебе такому,ну ,интеллегентному санэпидстанция? какую то застарелую болячку в себе обнаружил?
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"Какая разница" (с) будет раз в 2 года в руки смотреть чувак из СЭС или Госпродпотребслужбы? Особенно, если это будет один и тот же чувак.
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У вас на кацапстані СЕС залишився. ви в безпеці. Не хворійте.
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Вы наверное с гриппом или воспалением легких ходили в СЭС лечиться?
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...нами управляют ходячие политические мертвецы!!!
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что это такое?
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У команду ЗЕбанария спроси. Они все оттуда.
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Проснулся как то Ким Чен Ын. Встал, умылся. И тут вспомнил, что он наркоман, сцыкун, клоун, ишак, зелупа, да ещё и с липовым дипломом юриста. Куда тут кого-то спасать с такими регалиями.. Тут бы штаны не обмочить от неожиданности. Не в той реальности проснулся.
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ПНХ, кацап. Нюхай ***** трижды в день и не забывай осенять себя православным крестом.
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Эко тебя, упоротого Яйцефила, цепонуло и растащило - от натуги не преврати патриотические шаровары в сцаное тряпьё. Нравится Плешивый Кролик Яйценюк, кто ж тебе не даёт выцеловывать ему жопу?
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Почему Порошенко снял Яценюка, если он такой хороший?
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Вот интересно, почему эта братия сильна задним умом? Когда при шоколадном зайце премьером был, не позволял себе подобных настроений - просто ушел тихо в политическое забытьё. А то, что нынешний the никогда не будет защищать интересы Украины, это яснее ясного - он может только просить (финансовой или товарной помощи за рубежом, денег от отечественных бизнесменов на различного рода прожекты внутри страны, и пр., и пр., и пр.). Что-то требовать - это не его конёк, требовалка маленькая и уже не вырастет больше. Ну, разве, что-то дома - у семьи. И всё! Слабак оказался!!!
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Цей фронтовик не кращий зебілів.одного поля ягоди.
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Це не вырно. Монобільшість спасти не можна. Просто від цього залежить місце розколу. Вибір простіший, або ти особа або плазун.
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Опять Яйценюх на этом сайте. Почему не Пустовойтенко?
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Опять мерзкие кремлевские говнотроли вылезли на украинском ресурсе, вытащили языки из дупла *****, и пошли ...рать тут. В чебурнет быстренько, если вам тут что-то не нравится, там как вы дебилам и место.
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Навіть , якщо кацапи будуть стверджувати , що мусора на окупованих територіях найперші перебігали і перебігатимуть на їхній бік , бік ворога , ви заперечуватимете і скандуватимете "міліція (поліція) з народом " ?
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Президент уже не дееспособен. Невооружённым взглядом видно для тех кто следит за политикой. Последние конвульсии ввиде всяких там поручений и наставлений правительству и больше ничего.
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вообще то у нас парламентско-президентская республика
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стараниями сени и других политиков не сходящих с горизонта уже десятки лет мы пришли к такому пестецу , а оно хапнуло ... и теперь поучает
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Сеня! Он сейчас в такой ситуации как ты говорил во времена майдана -кулю в лоб или в висок,со своего же пистоля, это был лучшим поступком в жизни для него.
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Некогда ему. Он уже думает как себя спасти. Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі. - Цензор.НЕТ 6117
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Та какой он презе агент он Путлера пусть сховается за видосиком и зачитает текст
о поездке в оман
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"Раздался голос из руин и острый запах нафталина"®
«Люди! Электоратушки родимые! Я же ж ещё ж не сдох же! Я же ж живой же! А можно же ж уже ж баллотироваться же? Хоть бы какой мандат завалящий... Шо? Опять лезть в жопу и не высовываться? Та сколько ж можно же ж уже ж в жопе сидеть же? Я же ж вам не острица! (Ой, получилось, шо тупица...)».
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Сеня никак не может понять что для принятия ПрезИдентом правильного для Украины решения сопле нужны яйца, которых у него нет...
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На подачках МВФ далеко не уедешь. Ни одна страна не "воскресла" благодаря траншам МВФ.
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Що цей лисий орел мав на увазі: "монобільшість" та "полімаргіналів"?
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Надеюсь, что президент возьмет на себя сейчас всю инициативу, и появятся 226 голосов для принятия необходимого пакета законов",73% от количества депутатов ВР и не менее,а могут и все проголосовать для Украины и ее народа...
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или погибнет страна или монобольшинство народа, и для яйценюка ясно, что народ украины спасать ненадо....
а что для него страна тогда?
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Это типа как спасти барашка от волка, и сразу натянуть его на вертел и жарить. Примерно так они спасли в 14.
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