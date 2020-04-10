 Або президент рятує країну, або рятує монобільшість, - Яценюк на Київському Безпековому форумі.

Арсеній Яценюк підкреслив, що зараз увесь світ і Україна "стурбовані двома речами: як вижити фізично і як вижити економічно": "Уся Україна цим стурбована, а український парламент взагалі, здається, про це не думає. Я здивований, чому у п’ятницю не відбулося засідання парламенту. Я здивований, чому в понеділок на прогнозоване засідання парламенту не вноситься один з ключових законів для підписання програми з Міжнародним валютним фондом - щодо регулювання банківської діяльності. У мене немає жодного пояснення, окрім одного".

"Або президент рятує країну, або президент рятує монобільшість, яка вже розсипалася. Якщо президент визначиться, що треба рятувати країну, то необхідно невідкладно вносити законопроєкт і голосувати. Тому що дискусії закінчаться тим, що Україна оголосить банкрутство, а точніше дефолт", - наголосив він.

"Сподіваюся, що президент візьме на себе зараз всю ініціативу, і з'явиться 226 голосів для прийняття необхідного пакету законів", - підкреслив Арсеній Яценюк.

Тема другої онлайн дискусії: "Як захистити енергетичну незалежність України і забезпечити ефективність національної енергетичної політики в нових міжнародних умовах?"

Участь у розмові взяли: Лариса Ґаладза, Посол Канади в Україні; Андрій Коболєв, голова правління НАК "Нафтогаз України"; Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова; Олена Павленко, експерт з енергетики, Президент аналітичного центру DiXi Group; Дмитро Сахарук, генеральний директор ДТЕК Енерго; Карл Стурен, засновник і директор компанії з вітрової енергетики Vindkraft. Модератор дискусії - Данило Лубківський, член Наглядової ради фонду "Відкрий Україну", колишній заступник Міністра закордонних справ України.