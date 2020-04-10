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 Економіка
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Все про:держбюджет (356) Рахункова палата (62) Пацкан (26)

 Держбюджет недоотримав за 2019 рік 43 млрд грн, - Рахункова палата

Через низьку якість макроекономічного прогнозування недонадходження державного бюджету в 2019 році становлять 43 млрд грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Рахункової палати.

За словами голови Рахункової палати Валерія Пацкана, неякісний прогноз призвів до значних відхилень окремих фактичних макропоказників від прогнозних.

Ідеться насамперед про обмінний курс гривні, зростання імпорту і цін тощо.

У ІV кварталі були внесені зміни до закону про державний бюджет на 2019 рік і зменшені обсяги доходів загального фонду на 20 млрд грн і видатків на 22 млрд грн. Але попри це державний бюджет не виконано як за доходами на 38 млрд грн (3,7%), так і за видатками на 54 млрд грн (4,8%).

Також читайте: Держбюджет недовиконано за доходами на 37,8 млрд грн, - Рахункова палата спростовує цифри у звіті Кабміну

Планові показники доходів, які адмініструються Державною митною службою, не виконано на 29 млрд грн (7,3%). Водночас Державна податкова служба перевиконала план на 2,3 млрд грн (0,5%) за рахунок того, що за рішенням Уряду державні підприємства сплатили до бюджету частину прибутку, яку мали перерахувати до 1 липня 2020 року.

На думку Пацкана, план видатків не виконаний через ухвалення неефективних управлінських рішень, відсутність належного планування, низьку виконавську дисципліну учасників бюджетного процесу. Він нагадав, що вже у січні 2019 року вносилися зміни до помісячного розпису загального фонду, а в листопаді - грудні, вже після суттєвих уточнень бюджетних призначень Уряд ухвалив 29 рішень про перерозподіл призначень між окремими бюджетними програмами і це свідчить про неналежне планування видатків.

Пацкан зауважив, що у 2019 році зменшився обсяг наданих з державного бюджету субвенцій місцевим бюджетам на надання пільг і житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг та первинну медичну допомогу населенню, оскільки ці видатки здійснювалися частково з державного бюджету. За його словами, через це зменшилася частка видатків місцевих бюджетів без трансфертів до державного бюджету у видатках зведеного бюджету.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188217
 
 
 Топ коментарі
 
у моники оманськой под коронавирус рещили списать всё - и дефолт экономики, и обвал рейтингов... Мол, не выжили зебили.. коронавирус всех покосил.. оттого и рейтинг упал с 73% до 16%
Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 9743 Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 1337
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у моники оманськой под коронавирус рещили списать всё - и дефолт экономики, и обвал рейтингов... Мол, не выжили зебили.. коронавирус всех покосил.. оттого и рейтинг упал с 73% до 16%
Госбюджет недополучил за 2019 год 43 млрд грн, - Счетная палата - Цензор.НЕТ 1337
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а ведь кто то нашел - зеленые как думаете - кто?))))))
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Зеленые не думают, они знают....... конечно Петя украл.
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Клятий Порох! І тут нашкодити встиг!
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если говорить проще, то зекоманда, за 2019-й год украла из бюджета 43 млрд грн
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Из-за низкого качества прогнозированя? А мне почему-то кажется, что из-за высокого уровня воровства... Это ж как надо воровать, чтоб за 9 месяцев не только сожрать 130 млрд профицита, который оставили попередники, но и проглотить 43 млрд за 1 квартал.
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Молодая же команда, аппетит хороший. Держбюджет недоотримав за 2019 рік 43 млрд грн, - Рахункова палата - Цензор.НЕТ 6693 Это не говоря о том, что полностью завалена была программа прошлого года по дорогам, а деньги все выделились до копеечки.
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Бачили очі що купували? Жріть тепер па-пріколу.
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В IV квартале были внесены изменения в закон о государственном бюджете на 2019 год и уменьшены объемы доходов общего фонда на 20 млрд грн и расходов на 22 млрд грн. Но несмотря на это государственный бюджет не выполнен как по доходам на 38 млрд грн (3,7%), так и по расходам на 54 млрд грн (4,8%). Источник: https://censor.net.ua/n3188217

Тобто, якщо скласти виділені цифри, то бюджет "бариг" недовиконаний на 76 лярдів... А, враховуючи те, що вони ще й запозичили 10 лярдів з бюджету 2020, то в новий рік ми увійшли з дірою в бюджеті майже 90 лярдів! Прахфєсіанали, курва!
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Нельзя поручать руководство страны дилетантам !!!!!!! На что надеялось 73% !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ничего хорошего за 9 месяцев работы !!!!! А сколько времени надо будет на то чтобы это разгрести!!!!!! Как можно было выбрать человека у которого не было плана действий ,даже предвыборной программы не было !!!!!! С....Б...
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