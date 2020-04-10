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 Економіка
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 За місяць карантину Україна втратила близько 3% ВВП, - економіст Вишлинський

Україна втратила близько 3% ВВП у перший місяць карантину, в разі його продовження спад буде більш стрімким.

Про це заявив під час онлайн-брифінгу виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша оцінка протягом першого карантинного місяця - це близько 3% втраченого ВВП. Це не означає прогноз мінус 3% ВВП за весь 2020 рік, це лише означає, що якщо прогнози до "коронакризи" передбачали зростання економіки на 3-4% ВВП у 2020 році, то лише сам цей місяць карантину привів нас умовно до нуля", - сказав він.

Подальший ефект карантину коштуватиме економіці дорожче, додав економіст.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Очікуємо падіння ВВП на 4,8% в 2020 році, - Шмигаль

Залежно від політичних рішень щодо продовження карантину, перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом, експерти центру очікують цього року падіння ВВП на 5-10% і називають цей сценарій оптимістичним.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188213
 
 
 Топ коментарі
 
Єрунда - Зєля дожене і пережене. Йому 40% приросту, на лісапєті -як два пальці об асвальт.
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Пытаетесь натянуть цифру 1 квартала на 1 месяц?
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у нас 40% рост, все остальное ложь и провокация!
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Єрунда - Зєля дожене і пережене. Йому 40% приросту, на лісапєті -як два пальці об асвальт.
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блоха іщєт сєбє новую собаку?..

У Державному бюджеті України на 2020 рік знову недофінансована медична сфера, тоді як на сферу вищої освіти спрямували надмірну суму коштів. Про це розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі "Українського радіо".
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Так а отчего они должны повышаться? Никто ж ничего не делает для повышения.
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"За месяц карантина Украина потеряла около 3% ВВП, - экономист Вышлинский" - фигня. Месяц карантина - 3%, ещё два месяца карантина, ещё 6% и будет рост не 40%, а 31%, что тоже приемлемо.
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А ще можна порахувати скільки Україна втратить, якщо відмінить Карантин. І порівняти.

Такий вумнік, прямо жах.
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******. Слон испугался мышь и спасаясь прыгнул в пропасть.
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Пытаетесь натянуть цифру 1 квартала на 1 месяц?
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Это всего 3% отката для наших чинушей, короче ниачем.
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у нас 40% рост, все остальное ложь и провокация!
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Карантин это отличный метод санации экономики, все неэффективные а следовательно ненужные бизнесы отомрут. А для экономически здорового предприятия постоять три месяца урон небольшой.
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40% за пять лет!
Это через телевизор вбили в голову каждой наивной 73 процентной неотдупляшке, зебиленку обыкновенному, лохозавру клиническому в сказки верящему.
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из-за одного квартального идиота, который руководит страной по-приколу, более миллиона украинцев оставлись без работы.
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хуже ни будит
та па приколу схажу галасну чо, у нас флешмоб
луше новый неопытный, чем те опытные шо правили нами 27 лет

а я за любова прагаласую лишь бы не мародер
зе всё изменит, я иму верю

зе лучьший!!
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спад помножте на десять,але це не від ковіду.
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за рік правління Авакова більше в рази! Зелень то шут
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