 За місяць карантину Україна втратила близько 3% ВВП, - економіст Вишлинський

Про це заявив під час онлайн-брифінгу виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлинський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наша оцінка протягом першого карантинного місяця - це близько 3% втраченого ВВП. Це не означає прогноз мінус 3% ВВП за весь 2020 рік, це лише означає, що якщо прогнози до "коронакризи" передбачали зростання економіки на 3-4% ВВП у 2020 році, то лише сам цей місяць карантину привів нас умовно до нуля", - сказав він.
Подальший ефект карантину коштуватиме економіці дорожче, додав економіст.
Залежно від політичних рішень щодо продовження карантину, перспектив співпраці з Міжнародним валютним фондом, експерти центру очікують цього року падіння ВВП на 5-10% і називають цей сценарій оптимістичним.
У Державному бюджеті України на 2020 рік знову недофінансована медична сфера, тоді як на сферу вищої освіти спрямували надмірну суму коштів. Про це розповів виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський в ефірі "Українського радіо".
Такий вумнік, прямо жах.
Это через телевизор вбили в голову каждой наивной 73 процентной неотдупляшке, зебиленку обыкновенному, лохозавру клиническому в сказки верящему.
та па приколу схажу галасну чо, у нас флешмоб
луше новый неопытный, чем те опытные шо правили нами 27 лет
а я за любова прагаласую лишь бы не мародер
зе всё изменит, я иму верю
зе лучьший!!