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 На Буковині очікують результатів аналізів на коронавірус трьох померлих

У Чернівецькій області очікують результатів аналізів на коронавірус трьох померлих пацієнтів.

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Всього в області зафіксовано 11 летальних випадків, з них у 7 пацієнтів підтвердили наявність коронавірусу, ще у одного лабораторний аналіз показав відсутність захворювання.

"На Буковині зафіксовано 11 летальних випадків. У семи осіб було діагностовано COVID-19, у однієї особи підозру на коронавірус скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують", - повідомили в ОДА.

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Також повідомляється, що через коронавірус по медичну допомогу до лікарень області звернулися 326 осіб, з них 198 проходять лікування в стаціонарах. У реанімаційних відділеннях перебувають 13 осіб, серед яких двотижневе немовля. Двоє пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188211
 
 
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Такой простой подход позволяет записывать всех покойников в жертвы ковида . Вперёд! По пути Италии! Вот чувство, что Италия чем то близка нашему новому Президенту пану Авакову.
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прямая экономия тестов. и без них труп всегда можно списать на коронавирус. повторных проверок никаких не будет, а минимум один пцр тест идёт в заначку и потом на продажу. чем больше посмертных тестов, тем больше прибыль. труп в чёрный мешок и чусссс-па-па!
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