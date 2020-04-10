 На Буковині очікують результатів аналізів на коронавірус трьох померлих

Про це повідомили в Чернівецькій обласній державній адміністрації, передає Цензор.НЕТ.

Всього в області зафіксовано 11 летальних випадків, з них у 7 пацієнтів підтвердили наявність коронавірусу, ще у одного лабораторний аналіз показав відсутність захворювання.

"На Буковині зафіксовано 11 летальних випадків. У семи осіб було діагностовано COVID-19, у однієї особи підозру на коронавірус скасовано, на аналізи ще трьох наразі очікують", - повідомили в ОДА.

Читайте також: У Чернівецькій області за добу зафіксували 76 нових випадків зараження COVID-19, - очільник ОДА Осачук

Також повідомляється, що через коронавірус по медичну допомогу до лікарень області звернулися 326 осіб, з них 198 проходять лікування в стаціонарах. У реанімаційних відділеннях перебувають 13 осіб, серед яких двотижневе немовля. Двоє пацієнтів перебувають на штучній вентиляції легенів.