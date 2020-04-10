 Мінцифри запустило портал з інформацією про готовність медичних закладів до прийому пацієнтів з коронавірусом, - Федоров

Як повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, дашборд доступний за посиланням. Він оновлюватиметься щодня, передає Цензор.НЕТ.

"Портал надає змогу наживо контролювати ситуацію із забезпечення лікарень і швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, доукомплектовувати персоналом тощо. Також портал дозволяє усвідомити дійсну ситуацію в країні і, сподіваюся, це дозволить припинити розповсюдження фейків. Тепер кожен може зайти і перевірити ту чи іншу інформацію в режимі онлайн", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

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Відомство зазначає, що аналітичні панелі порталу (дашборди) розроблено робочою групою заступників міністра охорони здоров’я та представників ДП "Медичні закупівлі України". Дашборди містять інформацію про медзаклади, що готові приймати хворих, вільні ліжкомісця та апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал тощо.

Інформацію можна переглянути як по Україні в цілому, так і для окремих регіонів і навіть – медичних закладів. На порталі також можна знайти актуальну інформацію про карантин, протидію коронавірусу.

Згідно з даними Мінцифри, незабаром з'явиться інтерактивна карта державних кордонів і інформація про перетин пропускних пунктів.