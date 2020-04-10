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 Політика України, Здоров'я
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 Мінцифри запустило портал з інформацією про готовність медичних закладів до прийому пацієнтів з коронавірусом, - Федоров

Міністерство цифрової трансформації України запустило на урядовому порталі online-дашборди з інформацією про забезпеченість медичних закладів у регіонах необхідними ресурсами для прийому хворих на коронавірус.

Як повідомляється на сайті відомства в п'ятницю, дашборд доступний за посиланням. Він оновлюватиметься щодня, передає Цензор.НЕТ.

"Портал надає змогу наживо контролювати ситуацію із забезпечення лікарень і швидко реагувати в разі потреби: постачати ліки, обладнання, доукомплектовувати персоналом тощо. Також портал дозволяє усвідомити дійсну ситуацію в країні і, сподіваюся, це дозволить припинити розповсюдження фейків. Тепер кожен може зайти і перевірити ту чи іншу інформацію в режимі онлайн", – цитує пресслужба віцепрем'єр-міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

Також дивіться: З МОЗ вивозять китайські тести на коронавірус на приватних автомобілях, - розслідування "Схем". ФОТО

Відомство зазначає, що аналітичні панелі порталу (дашборди) розроблено робочою групою заступників міністра охорони здоров’я та представників ДП "Медичні закупівлі України". Дашборди містять інформацію про медзаклади, що готові приймати хворих, вільні ліжкомісця та апарати ШВЛ, запаси засобів індивідуального захисту, медичний персонал тощо.

Інформацію можна переглянути як по Україні в цілому, так і для окремих регіонів і навіть – медичних закладів. На порталі також можна знайти актуальну інформацію про карантин, протидію коронавірусу.

Згідно з даними Мінцифри, незабаром з'явиться інтерактивна карта державних кордонів і інформація про перетин пропускних пунктів.

Мінцифри запустило портал з інформацією про готовність медичних закладів до прийому пацієнтів з коронавірусом, - Федоров 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188210
 
 
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Министерство цифровой трансформации!!? Я охреневаю (целое министерство)! А что нельзя было просто открыть ОТДЕЛ в Минцифры запустило портал с информацией о готовности медучреждений к приему пациентов с коронавирусом, - Федоров - Цензор.НЕТ 3553министерстве информационной политики Украины?
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Благом в конституцию принять норму, что на содержание ВСЕХ органов власти Украины не должно превышать 1% от доходной части бюджета и расписаны доли на каждый госинститут! Пусть они после этого раздувают штат как вздумается (но получать будут меньше)!
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Нельзя, многим посты раздавать надо было.
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чем эта практика по сути отличается от взятки и коррупции!
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Смотрите как МОЗ разворовывает китайские поставки по борьбе с коронавирусом! Распространяйте! Расследование "СХЕМЫ". https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=LAcO5jP3lYs&feature=emb_logo
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Министерство сельского хозяйства Китая исключило собак из списка животных, чье мясо можно есть.
В недавно опубликованном ведомством списке животных, отнесенных к категории домашнего скота в Китае, говорится, что собаки больше не должны рассматриваться как простой домашний скот. "Наряду с развитием человеческой цивилизации и заботой общественности о защите животных, собаки превратились в животных-компаньонов", - цитирует документ Quartz.
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Фигня какая-то...

Вы сказали о специалистах и ​​умении работать с оборудованием. Сейчас в 21-ю городскую больницу город передал 20 аппаратов ИВЛ …
… а работают там всего 2 анестезиолога. Вот смотрите, на всю область и город Днепр всего 700 врачей-анестезиологов. Из них 79, то есть, ровно 10% работают в областной больнице Мечникова. Что тут еще говорить ?! Специалисты у нас есть. И их достаточно.Юрий Скребец, заместитель главврача больницы имени Мечникова
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