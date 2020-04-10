 Окупанти в Криму масово відправляють "попередження" кримськотатарським активістам, - Мінреінтеграції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.
За останні два дні зафіксовано десятки подібних фактів у Бахчисараї, Судаку, Сімферопольському, Ічкинському та інших районах.
Ці акти жодним чином не пов’язані з протидією епідемії коронавірусу, а є ще одним проявом тиску, адже "попередження" доставляють працівники окупаційної "поліції", які, залякуючи кримчан, намагаються відмовити їх навіть від одноосібних акцій солідарності та вшанування пам’яті.
Викликає стурбованість те, що намагаються обмежити будь які заходи корінного народу, у тому числі - з вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня та акції до Дня кримськотатарського прапору 26 червня.