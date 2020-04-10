 Окупанти в Криму масово відправляють "попередження" кримськотатарським активістам, - Мінреінтеграції

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

За останні два дні зафіксовано десятки подібних фактів у Бахчисараї, Судаку, Сімферопольському, Ічкинському та інших районах.

Ці акти жодним чином не пов’язані з протидією епідемії коронавірусу, а є ще одним проявом тиску, адже "попередження" доставляють працівники окупаційної "поліції", які, залякуючи кримчан, намагаються відмовити їх навіть від одноосібних акцій солідарності та вшанування пам’яті.

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Викликає стурбованість те, що намагаються обмежити будь які заходи корінного народу, у тому числі - з вшанування пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу 18 травня та акції до Дня кримськотатарського прапору 26 червня.