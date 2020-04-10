 Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Соболєва в фейсбуці.
"Хочу поділитися з тими, хто пробує повернути Україну в часи Януковича, зокрема, переглянути результати Революції Гідності.
Не варто. Ми припинимо дотримуватися карантину, та викинемо вас так само як Януковича. І, так, цього разу буде набагато більше самосудів. Кажу це як людина, яка в той ранок теж була біля офісу Партії регіонів на Липській", - написав екснардеп.
Він також звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової: "Ви (як не дивно) на важливій посаді зараз - саме внаслідок тих величних в історії українського суспільства днів. Не випробовуйте терпіння цього суспільства в дні нинішні".
Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
Шутка дня.
Обученный президент - это тоже шутка дня. Но, к сожалению, 73% даже не обученного умудрились выбрать.
Но проблема какраз в том, что ты писать умеешь.
Вполне может охранять скотину типа тебя.
Самое худшее в ситуации с обысками в доме экс-нардепа Татьяны Черновол - это то, что обыски у нее проходят в рамках уголовного дела по «поджогу офиса Партии регионов». Это открывает страшный Ящик Пандоры, когда абсолютно все люди, которые были на Майдане в 2013-2014 годах могут стать обвиняемыми. Все, кто боролся с «беркутовцами» и защищал Украину - все могут оказаться в суде. Это повод задуматься всем, кто не скрывал своей активной позиции в 2013-2014-м и публично выступал против режима Януковича, а также против произвола власти. Об этом в своем блоге пишет блогер и политолог Андрей Смолий.
«Это не просто реванш. Это желание полной ревизии Революции Достоинства, которая укладывается в концепцию «мира» с Россией и так называемого «государственного переворота», что может легализовать руководителей во времена Януковича», - написал политолог.
Андрей Смолий отмечает, в таком случае это фактически откроет дорогу к возвращению и президента-беглеца Виктора Януковича, и премьера-беглеца Николая Азарова, и совершенно всех, кто привел в страну войну. Нельзя исключать, что дело против Черновол - это только пробе пера, дальше по накатанной может волна обысков прокатиться по всей стране. Читайте также мнение Алексея Арестовича - история с коронавирусом - минимум до июня.
Новинарня
Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами"
https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/
При януковиче и саше стоматологе, партове, азарове, все эти зеленские выступали бы на корпоративах без трусов.
Пассионарии сильнее разной ватной шушеры.