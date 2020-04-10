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 Суспільство
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Все про:ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) Соболєв Єгор (232) ДБР (995)

 Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол

Учасник Революції Гідності і нардеп Верховної Ради минулого скликання Єгор Соболєв прокоментував сьогоднішні обшуки у Тетяни Чорновол та вручення їй підозри в підпалі офісу "Партії регіонів" 18 лютого 2014 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Соболєва в фейсбуці.

"Хочу поділитися з тими, хто пробує повернути Україну в часи Януковича, зокрема, переглянути результати Революції Гідності.

Не варто. Ми припинимо дотримуватися карантину, та викинемо вас так само як Януковича. І, так, цього разу буде набагато більше самосудів. Кажу це як людина, яка в той ранок теж була біля офісу Партії регіонів на Липській", - написав екснардеп.

Він також звернувся до генпрокурора Ірини Венедіктової: "Ви (як не дивно) на важливій посаді зараз - саме внаслідок тих величних в історії українського суспільства днів. Не випробовуйте терпіння цього суспільства в дні нинішні".

Також читайте: Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188204
 
   
 Топ коментарі
 
Ватные чмошники - не люди.
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А че это лысый из 95 квартала не поет песню "Ой, палав офіс ригов, палав"?
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Та ты шо. Какие люди... победили клятого барыгу. Упоротые имбецилы...
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Янукович был ученым - он знал правила, и знал, что за беспредел бьют больно, а могут и убить. А Беня с клоунами - беспредельщики и кандидаты на парашу. Янукович таких на парашу сажал.
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У меня собака была обученная.

Обученный президент - это тоже шутка дня. Но, к сожалению, 73% даже не обученного умудрились выбрать.
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не 73%, а 90%. Посчитай неголосовавших. У тебя с математикой проблемы - как и у твоей собаки. Может это твоя собака написала?
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Моя собака умнее тебя.

Но проблема какраз в том, что ты писать умеешь.
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тогла твоя собака академик. Её не Патон зовут?
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Собака, как собака. Служебная.

Вполне может охранять скотину типа тебя.
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скотина - это ты, она тебя и охраняет, чмо.
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Януковощь бєзпрєдєл в країні запустив і підтримував .Він жив без загальнолюдських цінностей і принципів .А Ігор Валерійович Дніпро кацапам не віддав , на відміну від вашого червонопикого єфрємова чи рудого ахмєткі .
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Ігор Валерійович ,той, який БЕНЯ,в першу чергу захищав від того самого Ахметова і так званих "донецьких" - свою бізнес імперію яка називаєтся "Приват", і не як Україну,тому що зараз разом із своїм ЗЕленим прихвостнем хочуть її взагалі потопити,і щоб вона всплила вже як губернія на кремлівському просторі....
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это НЕ ВЛАСТЬ...... власть была у януковича - вот это БЫЛА власть..... а то, что есть сейчас, несмотря на неограниченные полномочия, - лишь жалкая пародия на власть......
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гівно то була а не власть.. ніхто цього казла не поважав.. хиба це власть?
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Ненавиджу паскуду досі , так само його попередників і наступників . Досі не було президента - не зрадника .
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звiсно не поважав...., але це не заважало йому тримати її жалiзною хваткою.....
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Политолог: обыски в доме Черновол открывают страшный Ящик Пандоры, приготовиться должны все остальные участники Революции Достоинства Не стоит пробовать вернуть Украину во времена Януковича. Выбросим из страны так же, - Егор Соболев о преследовании Чорновол - Цензор.НЕТ 4408
Самое худшее в ситуации с обысками в доме экс-нардепа Татьяны Черновол - это то, что обыски у нее проходят в рамках уголовного дела по «поджогу офиса Партии регионов». Это открывает страшный Ящик Пандоры, когда абсолютно все люди, которые были на Майдане в 2013-2014 годах могут стать обвиняемыми. Все, кто боролся с «беркутовцами» и защищал Украину - все могут оказаться в суде. Это повод задуматься всем, кто не скрывал своей активной позиции в 2013-2014-м и публично выступал против режима Януковича, а также против произвола власти. Об этом в своем блоге пишет блогер и политолог Андрей Смолий.

«Это не просто реванш. Это желание полной ревизии Революции Достоинства, которая укладывается в концепцию «мира» с Россией и так называемого «государственного переворота», что может легализовать руководителей во времена Януковича», - написал политолог.

Андрей Смолий отмечает, в таком случае это фактически откроет дорогу к возвращению и президента-беглеца Виктора Януковича, и премьера-беглеца Николая Азарова, и совершенно всех, кто привел в страну войну. Нельзя исключать, что дело против Черновол - это только пробе пера, дальше по накатанной может волна обысков прокатиться по всей стране. Читайте также мнение Алексея Арестовича - история с коронавирусом - минимум до июня.
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так или иначе всё это происходит при поддержке продажного Порошенко си Сцявика Вакарчука ....
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Ого скільки ригіанального бидла в коментах повилазило!
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Та ща наверное все Донбабве и подмосковье уже мобилизовано на поддержку ЗЕлупатора.
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Понял, что в том эпизоде он следующий.
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Опохмелился милок? Теперь проспись и в очередь за Ярошем, он тоже хочет власть менять. Собственно он больше ничего и не умеет, как и ты похоже. Источник: https://censor.net.ua/n3188204
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Вот и у Егорки появился повод о себе напомнить. Что, все бросили, никто уже не башляет? А травку то нужно на какие-то покупать.
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Новинарня



Консультантом Єрмака став політтехнолог Подоляк, який раніше працював із "Регіонами"
https://novynarnia.com/2020/04/10/podoliak-2/


Не варто пробувати повернути Україну в часи Януковича. Викинемо з країни так само, - Єгор Соболєв про переслідування Чорновол - Цензор.НЕТ 2415
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когда топил против "барыги", но что-то пошло не так
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Только благодаря Майдану, воспользовались и стали презентами порошенко, зеленский, а их ермаки и компании надувают щёки.
При януковиче и саше стоматологе, партове, азарове, все эти зеленские выступали бы на корпоративах без трусов.
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Єгорка, молодець краще пізно чим ніколи. Згадали ригівського охоронця, а Небесна сотня, то так?
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А времена Януковича уходили куда-то, разве раньше не так было? Пока с властью дружишь, крутишь бабло на схемах, то тебя никто не трогает, только пошел активно критиковать власть, сразу на тебя дело заводят и еще могут посадить и дело состряпать, если нет хорошей "крыши", вот Танюха сейчас и попала в ту же систему, которую все вы вместе, находясь у власти не изменили.
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Но, у януковича и компании кишка тонка , а у этих трусов ещё тоньше.
Пассионарии сильнее разной ватной шушеры.
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Лучше раскрой тему, как российские твари убили много-много человеков. Тысячи.
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Зеленский - это помолодевший, хорошо замаскированный Янукович.
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Если бы в горящем офисе Партии регионов находился в это время депутат ПЕС Леша Гончаренко, это было бы для депутата ПЕС Татьяны Чорновил смягчающее обстоятельство или отягащающее?
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Интересно - оказывается есть часть населения, которым можно все - поджигать, убивать, без суда и следствия и им ничего за это не будет. Кто бы захотел встать на место Захарова, может Егорка Соболев желает стать такой жертвой и ли он из неприкасаемых?
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