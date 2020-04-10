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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:банки (406) ВР (7444) держбюджет (356) позачергове засідання (68) Голос партія (159) Рудик Кіра (2)

 Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який через місяць потребуватиме поправок, - "Голос" наполягає на першочерговому голосуванні законопроєкту про банки

Фракція "Голос" наполягає на голосуванні поправок до державного бюджету 2020 року після розгляду законопроєкту про банки 2571-д, повідомила народна депутатка "Голосу" Кіра Рудик.

"Дохідну частину держбюджету (пропонованої редакції поправок, – ред.) буде недовиконано - вона була недовиконана в січні-лютому, і зараз закладається неправильно. Також немає розуміння в уряду, чи буде цей бюджет підтриманий фінансово, тому що його намагаються проголосувати до голосування законопроєкту про банки", - сказала Рудик на онлайн пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому ухвалення законопроєкту в другому читанні є prior actions для укладення угоди з МВФ.

"Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який потребуватиме поправок уже через місяць", - зазначила Кіра Рудик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

"Ми вимагаємо голосування закону про банки перед голосуванням закону про держбюджет. Не можна голосувати за бюджет, не знаючи, чи зможемо забезпечити його фінансову частину. Друге - доопрацювати ці зміни з урахуванням інтересів громадян, малого і середнього бізнесу", - наголосила вона.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188203
 
 
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Голос самые вменяемые. Ну может потому что ещё власти не вкусили. Хочу ошибаться что они станут такими же как и другие партии до них.
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хватить шантажувати і щось вимагати!просто мовчки робіть,придурки
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Ну да, вот только там 16 тыс правок и работы там еще много а изменения в бюджете нужны уже сейчас чтоб хоть выплатить деньги пенсионерам в апреле.
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БюдЗЕт
Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася дірка в бюдЗЕті!
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Как бы это популярнее объяснить сторонникам Зеленского?
Помните?

"Утром деньги вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед."

Так вот, "Голос" говорит о том, стулья - это бюджет, а соглашение с МВФ - деньги. Соглашение с МВФ = "антиКоломойский" закон. Всё просто.
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