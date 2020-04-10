 Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який через місяць потребуватиме поправок, - "Голос" наполягає на першочерговому голосуванні законопроєкту про банки

"Дохідну частину держбюджету (пропонованої редакції поправок, – ред.) буде недовиконано - вона була недовиконана в січні-лютому, і зараз закладається неправильно. Також немає розуміння в уряду, чи буде цей бюджет підтриманий фінансово, тому що його намагаються проголосувати до голосування законопроєкту про банки", - сказала Рудик на онлайн пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

При цьому ухвалення законопроєкту в другому читанні є prior actions для укладення угоди з МВФ.

"Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який потребуватиме поправок уже через місяць", - зазначила Кіра Рудик.

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"Ми вимагаємо голосування закону про банки перед голосуванням закону про держбюджет. Не можна голосувати за бюджет, не знаючи, чи зможемо забезпечити його фінансову частину. Друге - доопрацювати ці зміни з урахуванням інтересів громадян, малого і середнього бізнесу", - наголосила вона.