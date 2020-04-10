 Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який через місяць потребуватиме поправок, - "Голос" наполягає на першочерговому голосуванні законопроєкту про банки

"Дохідну частину держбюджету (пропонованої редакції поправок, – ред.) буде недовиконано - вона була недовиконана в січні-лютому, і зараз закладається неправильно. Також немає розуміння в уряду, чи буде цей бюджет підтриманий фінансово, тому що його намагаються проголосувати до голосування законопроєкту про банки", - сказала Рудик на онлайн пресбрифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
При цьому ухвалення законопроєкту в другому читанні є prior actions для укладення угоди з МВФ.
"Ми не маємо ухвалювати нереалістичний бюджет, який потребуватиме поправок уже через місяць", - зазначила Кіра Рудик.
"Ми вимагаємо голосування закону про банки перед голосуванням закону про держбюджет. Не можна голосувати за бюджет, не знаючи, чи зможемо забезпечити його фінансову частину. Друге - доопрацювати ці зміни з урахуванням інтересів громадян, малого і середнього бізнесу", - наголосила вона.
Як черв, моя думка по древу повЗЕ:
- Невже в нас до влади дорвалися йєті?
Зіграв на роялі на Банковій ЗЕ -
Одразу з'явилася дірка в бюдЗЕті!
Помните?
"Утром деньги вечером стулья. А можно наоборот? Можно, но деньги вперед."
Так вот, "Голос" говорит о том, стулья - это бюджет, а соглашение с МВФ - деньги. Соглашение с МВФ = "антиКоломойский" закон. Всё просто.