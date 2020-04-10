EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  1876  10
Матеріали за темою:
Все про:Дніпропетровськ (1319) Дніпропетровщина (688) карантин (2563) Риженко Сергій (28) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 У лікарні ім. Мечникова в Дніпрі почали приймати хворих на коронавірус, - головлікар Риженко

Лікарі Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. Мечникова почали приймати хворих на коронавірус.

Про це на своїй сторінці у Facebоok написав головлікар лікарні Сергій Риженко, передає Цензор.НЕТ.

"Лікарня Мечникова вступила в нову еру своєї роботи. Ми лікуємо пацієнтів з коронавірусом", - написав він.

Риженко розповів, що з Першотравенська вчора о 18:40 було доставлено ​​жінку, на дев'ятий день хвороби з тяжкою дихальною недостатністю: "Насичення крові киснем лише 69% - загрозливий стан. Діагноз коронавірусної інфекції підтверджено методом ПЛР того ж дня. Всю ніч у реанімації рятували життя".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рішення ОДА не закривати в'їзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов

Друга жінка, що надійшла до лікарні, вагітна, з важкою вірусною пневмонією, - 8 квітня народила здорову дитину: "Дівчинка. Вага 3,5 кг, зріст 51 см. Походження пневмонії уточнюємо".

Нагадаємо, в Першотравенську Дніпропетровської області зафіксовано спалах коронавірусу. На в'їзді в селище встановили блокпост.

Голова Дніпропетровської обласної ради Святослав Олійник помилково заявив у відеозверненні, що осередком спалаху коронавірусу в Дніпропетровській області стало зібрання баптистів у Першотравенську. Пізніше він виправився: громади баптистів у місті немає, а збори проводила церква "Нове покоління".

Поліція встановила 556 осіб, які були на зборах із вивчення Біблії в Першотравенську Дніпропетровської області і могли контактувати із зараженими коронавірусом.

У лікарні ім. Мечникова в Дніпрі почали приймати хворих на коронавірус, - головлікар Риженко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188196
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Та ви що? Невже лікарні приймають хворих?
 показати весь коментар
 
 
ця лікарня була головною, коли були сильні бої
 показати весь коментар
 
 
присоединяюсь к пожеланиям..
не свалили на самоизоляцию как многие другие...
 показати весь коментар
 
 
Просто эта больница никогда не была инфекционной, для неё это действительно первый случай
 показати весь коментар
 
 
Рыженко, чтобы выслужится, и из ОРДЛО орков тиффозных будет принимать.
А ведь Мечникова - главный центр, куда везут раненных в передовой. На хера туда короновирусников, блд? И это вообще не их профиль от слова совсем!
Понты форева...
 показати весь коментар
 
У лікарів зараз багато роботи, а почали думати про їхню заробітну плату почали тільки після того, як їх плюнув смажений півень.
 показати весь коментар
 
 
Задействовать Мечникова!... это демонстрация дебилизма правящей шоблы зелёных ублюдков! Во первых - это не их профиль. Там нет соответствующих специалистов. Во вторых - это многопрофильная больница, и теперь она парализована! И это ещё не всё - мэры городов вводят ограничения - а зелёный ублюдок Бондаренко, их отменяет! Тем самым способствуя распространению заразы на днепропетровщине. Им мало Першотравенска, им надо заразить всю область. Янелох и шобла - будьте вы прокляты... тупое быдло.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору