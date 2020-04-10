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 Київські новини
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 Повітря, забруднене пожежами в Чорнобильській зоні, в п'ятницю потрапить до Києва, але загрози здоров'ю не становить, - Центр ядерної безпеки

Забруднене атмосферне повітря, зумовлене пожежами в Зоні відчуження Чорнобильської АЕС, у п'ятницю, 10 квітня, потрапить до Києва, проте прогнозована концентрація радіоактивного цезію-137 у столиці очікується нижче небезпечної для здоров'я і життя людини в сто і більше разів, повідомляється на сайті Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки.

"Відповідно до прогнозних розрахунків на 10.04.2020, траєкторії руху потенційно забруднених повітряних мас будуть проходити через Іванківський, Бородянський та Вишгородський райони Київської області та м. Київ. Прогнозовані концентрації Cs-137 у приземному шарі повітря м. Києва можуть сягати декількох мБк/куб. м. Ці концентрації не становлять загрози життю та здоров’ю населення та є у 100 і більше разів нижчими від допустимого рівня, встановленого НРБУ-97, який дорівнює 800 мБк/куб. м", - йдеться в повідомленні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Крім того, в Центрі ядерної безпеки також повідомили, що, згідно з інформаційною довідкою, наданою Інформаційно-кризовим центром Держатомрегулювання на 08:00 10.04.2020, окремі зони пожежі мають місце в Денисовицькому, Котовському, Когородському лісництвах Зони відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Шоста доба боротьби з пожежею в Чорнобильській зоні: рятувальники показали фото. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188195
 
 
 Топ коментарі
 
та прям таки! ага! дым с Чернобыля...что тебе альпийская свежесть...
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльлской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7625

...
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Ага, поздоровеем все. Особенно сердечники и астматики.
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та прям таки! ага! дым с Чернобыля...что тебе альпийская свежесть...
Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльлской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7625

...
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Ага, поздоровеем все. Особенно сердечники и астматики.
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Сказали, что это полезная загрязнённость.
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Дышите глубже. 9 мая 1984 года, на параде Щербитский с внуками был. И ничего.
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на майские 1986 года был юго-восточный ветер, в Киеве можно было спокойно гулять. Это всё страшилки для приезжих. До середины мая всё в основном Беларуси доставалось.
PS Но это не отменяет колонны грузовиков, которые пару месяцев из Чернобыля ехали через Вышгород, Подол, по набережной и ехали на дезактивацию в отстойники на проспекте Науки.
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Хреновые вы ньюсмейкеры, подфортило вам с пожарами, чтоб люди добровольно соблюдали карантин нужно по другому подавать новость: "Ввиду пожаров в Чернобыльской радиоактивной зоне заражения предупреждаем жителей Киева, что нахождение на улице с 10-го апреля нежелательны, в случае крайней необходимости пребывания на открытом воздухе обязательно нужно одеть респиратор или защитную маску для предотвращения попадания мелких частиц радиоактивного пепла в дыхательные пути".
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Сейчас в Киеве конкретно смердит дымом. "Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, угрозы здоровью не несет,"- звучит так убедительно Воздух, загрязненный пожарами в Чернобыльской зоне, в пятницу попадет в Киев, но угрозы здоровью не несет, - Центр ядерной безопасности - Цензор.НЕТ 7891
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Ага, ветер северный. Сдует в сторону 95-го квартала. Тех ничего не берет.
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Не несёт.. здровью... вред... дым... про Чернобыль уже молчу... Какая прелесть. И эти люди запрещают нам собираться больше двух.
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Шутят МЧС? Северо-западный ветер дует уже неделю. Но надо сказать на Оболони когда смог прибор показывает 0,09-0,1 мкЗв/ч. Что собственно в три раза меньше нормы.
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Радиация - то фигня. Там кроме радиации аэрозоли сплошь полезные для легких, что аж жуть. Диоксины к примеру. Ну и плюс к этому CO, CO2, NO2, SO2. Всё сплошь полезно для здоровья.
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