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 Політика України
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 Меру Запоріжжя Буряку вручили повістку у справі про порушення правил карантину

Міському голові Запоріжжя Володимиру Буряку правоохоронці вручили повістку у кримінальній справі, відкритій за невиконання владою Запоріжжя постанови уряду щодо посилення карантину.

Про це повідомив сам мер на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Буряк зазначив, що причиною досудового розслідування стало "нібито невиконання міською владою постанови Кабінету міністрів про зупинку роботи міського транспорту" на час карантину.

"Коли мені передали повістку, я спитав, як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які мають доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? І таких людей сотні. Відповіді я не отримав", - написав міський голова Запоріжжя.

При цьому він зазначив, що порушив перед прем'єр-міністром України питання про розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Зазначене досудове розслідування ведеться поліцією за ст. 325 КК України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 3-х років обмеження волі, або 3-х років позбавлення волі, або штрафом у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до 8 років позбавлення волі в разі якщо дії обвинуваченого спричинили за собою загибель людей.

5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".

Буряк наголосив, що рішення про вихід на маршрути всіх видів міського транспорту з понеділка, 6 квітня, ухвалено після консультації з юристами, і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р № 255.

Меру Запоріжжя Буряку вручили повістку у справі про порушення правил карантину 01
Меру Запоріжжя Буряку вручили повістку у справі про порушення правил карантину 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188190
 
 
 Топ коментарі
 
"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.Источник: https://censor.net.ua/n3188190

он должен сам ответить на этот вопрос - это как раз и есть его работа - вот болван
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это что он показал какое ничтожство захапало власть в Киеве...ублюдки маланские..а где новость про клоуна который поручил! вяснить почему в Николаевской области нема больных с вирусом воно даже ГЛАВНОМУ САНИТАРНОМУ ВРАЧУ-ЛЯШКО ТУПО НЕ ВЕРИТ....
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від буряка пролунала звичайнісінька жоппоблоківська демагогія
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Так дай ему ответы на его вопросы, бестолочь
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ну те, що ти "бєстолочь" й так зрозуміло, можна було б не підписуватися))
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Такси и автомобили - не запрещали! Что он корчит дур@чка из себя?
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И много "пересичный" гражданин на такси накатает? Особенно на пенсию 2000?
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"Когда мне вручили повестку, я спросил, как быть с людьми, которые должны ездить на жизненно важные процедуры, включая гемодиализ? Что делать запорожцам которым надо следить за парализованными или больными пожилыми родителями? И таких людей сотни. Я не получил ответов", - написал городской голова Запорожья.Источник: https://censor.net.ua/n3188190

он должен сам ответить на этот вопрос - это как раз и есть его работа - вот болван
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это что он показал какое ничтожство захапало власть в Киеве...ублюдки маланские..а где новость про клоуна который поручил! вяснить почему в Николаевской области нема больных с вирусом воно даже ГЛАВНОМУ САНИТАРНОМУ ВРАЧУ-ЛЯШКО ТУПО НЕ ВЕРИТ....
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как в это всё паскудство гармонично вписывается вендиктова...
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мне знакомый прислал видео короткое в котором я так думаю русскоговорящий мусульманин гражданин германии великой, стоит и говорит; вот я нахожусь в центре БЕРЛИНА! день....видите совершенно пустые улицы! он говорит одна бомжиха вдали стоит.... так вот говорит: учитесь и берите пример с германии соблюдать законы. и указы .карантин есть карантин. учитесь у НЕМЦЕВ! а тут *** всякие юристы ложкомойки несчастные только и читаешь и слышишь в интервью журналистам читаю про права людей и такое прочее...ааааа.... ***яяя зеленский...ааааа правительство.... ущемление прав человека! нарушение законов конституции.. аааа.... а народ себе начинает как свиньи визжать под их дудку ,фули вы свиньи визжите? ведь деньги ваши и причёски с салонов в гробу ненужны..а тут смотришь и на качелях и на площадках детских и просто на авто и пеших немало шастают по городу..
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Просто раньше центр Берлина всегда был забит туристами со всего мира. Сейчас их нет. А сами жители города днем находятся на работе или занимаются своим хозяйством дома.
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Клоун, и что дальше? Или ты своим куриным мозгом думаешь, что респираторная инфекция испугается того, что дома сидишь? Баран, она вернется сразу, как только ты высунешь свой дебильный нос из своей берлоги.
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сам дебил и клоун. и овца... иди гуляй... ты к том уже ещё и тупой не знаешь до сих пор зачем это всё делается???? малолетка видать какая то...
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В обезумевшем государстве - безумные новости.
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А не подскажет ли Буряк, что он будет делать с бомжами которых "импортировали" со всей Украины в Запорожье? Как он с них по 17000 собирать будет?
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