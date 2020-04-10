 Меру Запоріжжя Буряку вручили повістку у справі про порушення правил карантину

Про це повідомив сам мер на офіційній сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Буряк зазначив, що причиною досудового розслідування стало "нібито невиконання міською владою постанови Кабінету міністрів про зупинку роботи міського транспорту" на час карантину.

"Коли мені передали повістку, я спитав, як бути з людьми, які мають їздити на життєво необхідні процедури, зокрема гемодіаліз? Що робити запоріжцям, які мають доглядати за паралізованими чи хворими літніми батьками? І таких людей сотні. Відповіді я не отримав", - написав міський голова Запоріжжя.

При цьому він зазначив, що порушив перед прем'єр-міністром України питання про розширення переліку осіб, які можуть користуватися громадським транспортом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поліція розслідує порушення карантину мером Запоріжжя Буряком

Зазначене досудове розслідування ведеться поліцією за ст. 325 КК України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційних хвороб і масових отруєнь".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді 3-х років обмеження волі, або 3-х років позбавлення волі, або штрафом у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або до 8 років позбавлення волі в разі якщо дії обвинуваченого спричинили за собою загибель людей.

5 квітня мер Запоріжжя Володимир Буряк повідомив у фейсбуці, що міський транспорт у Запоріжжі продовжить працювати, попри посилення карантинних заходів із 6 квітня. За його словами, при цьому в транспорті можна буде перебувати "лише в масці або респіраторі".

Буряк наголосив, що рішення про вихід на маршрути всіх видів міського транспорту з понеділка, 6 квітня, ухвалено після консультації з юристами, і на підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 2 квітня 2020 р № 255.



