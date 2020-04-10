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 В Іспанії знизилася добова смертність від COVID-19

В Іспанії зафіксовано 605 нових смертей від коронавірусу за останню добу, і це найнижчий щоденний показник із 24 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість летальних випадків знижується другий день поспіль, загальна кількість померлих тепер становить 15 843.

За останню добу зафіксовано близько 4576 нових випадків інфікування і це на тисячу менше, ніж день тому. Загалом від початку епідемії коронавірусом заразилися 157 022 осіб.

Також повідомляється, що 55 668 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 43 000 осіб, і в Каталонії - понад 31 000 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188189
 
 
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На превеликий жаль коливається. Але йде тенденція донизу. Карантин в основному дотримується. Почався 14/03/2020. Через деякий час ввели більш жорсткі умови. Працюють лише підприємства основних сфер.
Тут графік - сірим кількість померлих, зеленим одужавших, помаранчевим - виявлених інфікованих.
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Хорошего мало, больше черырех тысяч заразившихся за сутки, и это при том что основная масса населения сидит по домам.
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Це виявлені. А по факту може й більше. Мутно дуже з цим вірусом. Головне зараз, щоб в інтенсивних відділеннях було стільки скільки може "обробити" медиціна. Щоб смертність впала.
А там, треба щось придумувати, щоб співіснувати з вірусом.
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с ума сойти..
605 за сутки... наименьший показатель...и может появиться надежда, что уже пик миновали...
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Вау! Теперь осталось найти колво умерших за прошлые месяцы и точно узнать сколько людей убилА ПАНДЕМИЯ СТРАХА.
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