 В Іспанії знизилася добова смертність від COVID-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За даними Міністерства охорони здоров'я, кількість летальних випадків знижується другий день поспіль, загальна кількість померлих тепер становить 15 843.

За останню добу зафіксовано близько 4576 нових випадків інфікування і це на тисячу менше, ніж день тому. Загалом від початку епідемії коронавірусом заразилися 157 022 осіб.

Також повідомляється, що 55 668 осіб вилікувалися. Найбільше інфікованих зафіксовано в Мадриді - понад 43 000 осіб, і в Каталонії - понад 31 000 осіб.

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