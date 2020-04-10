 17 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано на Вінниччині. Загалом 119 хворих, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Вінницької ОДА, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова Вінницької ОДА Владислав Скальський.

Керівник регіону повідомив, що станом на ранок 10 квітня на території області у 119 випадках виявлений коронавірус, в тому числі у 9 дітей — четверо дітей в м. Гайсин, троє — в м. Вінниця, по одній дитині в Чернівецькому та Вінницькому районі.

Лабораторно підтверджені випадки зареєстровані у м. Вінниця - 67, Гайсинському районі - 11, Вінницький район має 9 підтверджених осіб, Тростянецький район – 7, Ямпільський та Немирівський по 4, Хмільницький район – 3, Жмеринський, Крижопільський , Козятинський по 2 випадки захворювання, м. Ладижин, Чернівецький , Липовецький, Тиврівський, Погребищенський, Томашпільський, Калинівський та за добу додався Барський район – по 1 випадку.

Отже, за останню добу в 17 осіб виявили коронавірус.

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"Загалом на цей час в лабораторіях протестовано вже 2037 зразків матеріалів. І це хороша тенденція, адже ми перевіряємо усіх хворих пацієнтів на пневмонії, і це дає нам можливість визначити точну кількість хворих на коронавірус. Ми обрали правильну стратегію, адже чим раніше і швидше ми виявлятимемо хворих, тим швидше відпрацюємо усіх контактних осіб, а, відтак, швидше розірвемо ланцюжок зараження", — зауважив Скальський.

Керівник регіону зазначив, що в осередках спалаху коронавірусної інфекції було обстежено 255 осіб з підозрою на захворювання.

"На цей час у лабораторіях обласного лабораторного Центру є в наявності діагностичних тест-систем для дослідження матеріалів методом полімеразно-ланцюгової реакції на 4800 осіб. Я наголошую, що ми постійно збільшуємо цю кількість, а також очікуємо чергові поставки засобів індивідуального захисту для медиків", — підкреслив посадовець.



Окрім того, голова ОДА повідомив хороші новини про маленького Павлика з м. Могилів-Подільський. За словами медиків, хлопчик вже почувається значно краще. Так, лікарі повідомляють, що він вже практично самостійно дихає, поступово відновлюється реакція нервової системи, а це вже значні покращення стану дитини.

"Семеро офіційно підтверджених пацієнтів, станом на зараз, одужали! Офіційне підтвердження відбувається лише після того, як ПЛР тестування двічі поспіль дає негативний результат", — наголосив Скальський.

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В ході брифінгу очільник області також зазначив, що Вінницька центральна районна клінічна лікарня розпочала прийом пацієнтів із коронавірусною інфекцію. На сьогоднішній день госпіталізовано 6 пацієнтів з підтвердженим COVID – 19 та 1 пацієнт з підозрою.

Скальський повідомив, що в області на сьогодні функціонує 69 мобільних медичних бригад. За добу ними здійснено 110 виїздів, відібрано 158 зразків біологічного матеріалу для тестування.

Він також зазначив, що в регіоні 1864 особи перебувають на самоізоляції.

За останню добу не було зафіксовано жодного випадку порушення режиму самоізоляції, — констатував керівник регіону.