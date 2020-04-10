 Спецпідрозділ "Альфа" не надає охорону Комарницькому, як заявляв Лерос, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Цензор.НЕТ.

"... Заходи забезпечення безпеки стосовно запитуваного вами громадянина не здійснювалися і не здійснюються".

У запиті від 26 березня Цензор.НЕТ запитував у СБУ, чи надає Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та представників правоохоронних органів (спецпідрозділ СБУ "Альфа") охорону Денису Комарницькому.

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Раніше про надання такої охорони заявив Гео Лерос: "Яскравий лакмусовий приклад відбувається в столиці, де кум Коля (кум Єрмака – депутат "Слуги народу" і глава штабу СН у столиці Микола Тищенко, - ред.) вже приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради, де його партнер Комарницький сидить на всіх бюджетних потоках (Денис Комарницький - один з учасників угруповання ексмера Києва Черновецького, - ред.), Шлапак готує штаб СН до столичних виборів (Алла Шлапак - депутат Київради, також у минулому член команди Черновецького, - ред.), а Черновецький, давній партнер ресторатора, все це фінансує (очевидно, мається на увазі Степан Черновецький, син одіозного ексмера, - ред.).

Герман Блінов - чоловік сестри Колі з офісу на Мечникова, навпроти Правекс банку, управляє головними корупційними будівництвами столиці, такими як Подільсько-Воскресенський міст, продовження окружної дороги на Рокосовського, Шулявська розв'язка тощо.

Не встиг шредер охолонути від знищених документів під час обшуку СБУ в Музейному провулку у справі про розкрадання мільярдів фірмою Комарницького "Екобудтрейд" (обшук офісу Комарницького було проведено вже після призначення Івана Баканова главою СБУ, однак Баканов по суті припинив слідчі дії і Комарницький був виведений з-під удару, - ред.), як з'явилася інформація, що Єрмак посприяв тому, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" тепер уже охороняє головного корупціонера столиці".