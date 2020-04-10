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 Політика України
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Все про:СБУ (5484) Комарницький (8) Лерос Гео (89)

 Спецпідрозділ "Альфа" не надає охорону Комарницькому, як заявляв Лерос, - СБУ. ДОКУМЕНТ

Служба безпеки України спростовує, що надає охорону ексдепутату Київради Денису Комарницькому, як про це раніше заявив нардеп Гео Лерос.

Про це йдеться у відповіді СБУ на запит Цензор.НЕТ.

"... Заходи забезпечення безпеки стосовно запитуваного вами громадянина не здійснювалися і не здійснюються".

У запиті від 26 березня Цензор.НЕТ запитував у СБУ, чи надає Центр спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та представників правоохоронних органів (спецпідрозділ СБУ "Альфа") охорону Денису Комарницькому.

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Раніше про надання такої охорони заявив Гео Лерос: "Яскравий лакмусовий приклад відбувається в столиці, де кум Коля (кум Єрмака – депутат "Слуги народу" і глава штабу СН у столиці Микола Тищенко, - ред.) вже приміряє крісло мера, готує ручних депутатів до Київради, де його партнер Комарницький сидить на всіх бюджетних потоках (Денис Комарницький - один з учасників угруповання ексмера Києва Черновецького, - ред.), Шлапак готує штаб СН до столичних виборів (Алла Шлапак - депутат Київради, також у минулому член команди Черновецького, - ред.), а Черновецький, давній партнер ресторатора, все це фінансує (очевидно, мається на увазі Степан Черновецький, син одіозного ексмера, - ред.).

Герман Блінов - чоловік сестри Колі з офісу на Мечникова, навпроти Правекс банку, управляє головними корупційними будівництвами столиці, такими як Подільсько-Воскресенський міст, продовження окружної дороги на Рокосовського, Шулявська розв'язка тощо.

Не встиг шредер охолонути від знищених документів під час обшуку СБУ в Музейному провулку у справі про розкрадання мільярдів фірмою Комарницького "Екобудтрейд" (обшук офісу Комарницького було проведено вже після призначення Івана Баканова главою СБУ, однак Баканов по суті припинив слідчі дії і Комарницький був виведений з-під удару, - ред.), як з'явилася інформація, що Єрмак посприяв тому, що спецпідрозділ СБУ "Альфа" тепер уже охороняє головного корупціонера столиці".

Спецпідрозділ Альфа не надає охорону Комарницькому, як заявляв Лерос, - СБУ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188179
 
 
 Топ коментарі
 
папір все витримає....ось мені цікаво за перебування Зе в Омані жінка розрахувалася,а хто сплатив там за державну охорону президента,також Олена?
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В ответе фио гражданина даже нет, какие к ним претензии.
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Робота така , на довіру навіть і не розраховують .Їм байдуже .
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І цим руйнують нашу державу ! Я хочу довіряти українським мусорам , але не можу з об'єктивних причин .
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В ответе фио гражданина даже нет, какие к ним претензии.
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Правдою це буде коли компетентні органи які не залежать від СБУ підтвердять правдивість наданої інформації.
Це якби жінка повідомила що за інформацію отриманою нею від її чоловіка вчора він з дому не виходив. І СБУ це прийняла як доказ того, що чоловік насправді з дому не виходив.
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папір все витримає....ось мені цікаво за перебування Зе в Омані жінка розрахувалася,а хто сплатив там за державну охорону президента,також Олена?
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А хто охороняє Портнова? Автоматики з бронемашиною? Яка організація? Портнов ,по словам нового ген прокурора , простий «активіст».
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Кому не вистачило часу і кума-плоколола , щоб хоч не знімати звинувачення із портнова , а-а-а-а?Що ?Кому - кому ?
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Пам'ятаєте, "солодка парочка Мартин та Одарочка" - Куценко і Гидлянська.
Владика вже дуже давно нема, а Лєночка й досі на плаву. Певно, "такий цінний кадр".
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они его охраняют в не рабочее время! Спецпідрозділ "Альфа" не надає охорону Комарницькому, як заявляв Лерос, - СБУ - Цензор.НЕТ 6037
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секретутка бумажку напечатала, конечно, это все доказывает или опровергает.
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ага, альфа и на квартиры граждан Украины налёты не проводит, не устраивает по ночам бойню в присутствии детей и женщин, на бумаге можно написать любую херню
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