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 Політика України
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Все про:ВР (7444) законопроект (983) кримінальна відповідальність (133) антисептик (7) маски (16)

 Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, яким пропонується встановити відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Члени Комітету розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану) (№3274) і альтернативний до нього - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня (№3274-1).

Законопроєктом №3274-1 передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.

Новою статтею 199-1 Кримінального кодексу пропонується встановити, що перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни, - карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.

Також пропонується встановити, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня встановлюються Кабінетом міністрів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188178
 
   
 Топ коментарі
 
Когда население грабят во время епидемии в 10 раз подняв цены на маски это не рынок, это мародерство!
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а за продаж засобів захисту за кордон під час епідемії яке покарання?
Чи друзяк найвеличнішого це не стосується?!
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Когда население грабят во время епидемии в 10 раз подняв цены на маски это не рынок, это мародерство!
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А на продукти харчування? Чи головне - щоб вимерли з голоду, але в масках?
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Конечно, Зелень обосралась, а коммерсанты виноваты. И это при действующем заводе в Украине! Помню статью про спекулянтсво в совдепии - они тоже были во всём виноваты. Так держать!
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Считаешь ,что надо позволять радуцким подчищать гос.резерв ???
Не путай грешное с праведным !
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главное, что бы не на бензин и электроэнергию!
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Та вводите уже расстрел за то, шо человек заболеет.
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сейчас все испугаются ...и снизят ...ну прям онигдот
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Это было бы полезно. Барыг и спекулянтов - к ногтю.
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вышел в магазин. барыг нет. спекулянтов тоже. покурил и пошел домой.
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Полезно всех ЗЕбилов разворовавших госрезерв , посадить с полнейшей конфискацией всего бабла заныканного в оффшорах
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И сделать это показательно и прозрачно с трансляцией по всем рейтинговым телеканалам.
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а за продаж засобів захисту за кордон під час епідемії яке покарання?
Чи друзяк найвеличнішого це не стосується?!
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почему до сих пор нет талонов на маски?--зелебобики и совкодрочеры были бы в восторгах.
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Много чего повидал в этой жизни,но такого ***********,что сейчас творится,такого долба.*** у руля страны,я еще не видел.Я бы эту тварь зеленую придушил собственными руками.
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ст. 3 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»: фінансування санітарних і протиепідемічних заходів, а також програм забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, інших програм, спрямованих на профілактику захворювань населення, здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ та організацій.
Чи значить це, що держава мала б забезпечити народ масками, а не штрафувати за їх відсутність?
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а уголовку за повышение цен на продукты?... а продразверстку?... шариковы...
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Совок в голове... Вместо мобилизации производства, уголовное преследование. Запрещать и наказывать оно конечно проще чем думать и производить. Расстреливать еще рано?
Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики - Цензор.НЕТ 3466
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розстріл для деяких "діячив" вже на часі
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за цены - нужно громко крикнуть в толпу (шоу есть шоу)
за пропихивание за кодон во время эпидемии - тишина...(бизнес есть бизнес)
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Тому що: друзям - усе
ворогам - закон (найвеличніший лідер усіх часів та нарідів)
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Пока эта Рада шо-то примет по борьбе с корововирусом на карантине, корововирус здохнет, а карантин и закончится.
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ключевое слово- предлагает и на этом все закончится
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а що на рахунок за доведення Країни до банкрутства ...наприклад так :Президент Украины Владимир Зеленский уполномочил министра финансов Сергея Марченко и министра здравоохранения Максима Степанова подписать кредитные соглашения с Международным банком реконструкции и развития (МБРР) на общую сумму $ 285 млн. Распоряжения №243 и №244 от 8 апреля обнародованы на сайте президента.При этом Марченко поручено подписать договор о займе для дополнительного финансирования проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины" на $ 150 млн. Из этой суммы $ 50 млн планируется направить на поддержку незащищенных слоев населения в условиях эпидемии коронавируса.Степанов, в свою очередь, уполномочен подписать договор по проекту "Улучшение здравоохранения на службе у людей" на $ 135 млн. 7 апреля Кабмин признал целесообразным привлечение этого займа...це лядь найбільша проблема , нестача соросятам "грантів" ?
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...Справедливость по-Зеленскому: как депутаты экспресс-тесты поделили - экс-нардеп23 марта в Украину из Китая прибыл самолет с экспресс-тестами и с ПЦР-тестами. Так вышло, что журналистам из своих источников удалось получить документ о распределении китайского груза.
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/372048-spravedlivostj_po-zelenskomu_kak_deputaty_ekspress-testy_podelili__eks-nardep
...
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Конституція?Ні,не чули!"устанавливаются Кабинетом министров. Источник: https://censor.net.ua/n3188178"

а крах держави можна списати на грип.
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Сходил сегодня в Аптеку - маску купить....Все как и предполагал - маска себестоимостью ОДНА гривна - по цене 22 грн - 22 грн - до эпидемии респиратор №95 стоил....Боюсь представить сколько он стоит сейчас....Но больше всего разозлило что втюхивая эти "типа маски" провизор еще и нахваливала их и все вроде так и нужно ....вроде так и должно быть((((((((.
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За основу должна браться цена на 1 января 2020 года.
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Я фигею! С начала на маски потом на антисептики, потом ещё на клистирные трубки, а не заняться ли сразу на все мед товары. А то ведь у нас аптекарей и аптек как собак не резаных, да собственно и чиновников. Потому видать всё так валко идёт. Но когда стырить и продать тут есть отдельные касты населения с шустрыми ногами и липкими руками.
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Власть опять решила всех на..пать... Из всех правовых состояний при которых наступает эта ответсвенноть- сейчас не дейсвтует ! Так что никого наказвать она та к и не будет !
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Проснулись... Наконец-то ,хоть запоздалое , но что-то толковое.
Принять и немедленно.
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