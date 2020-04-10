 Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за підвищення цін на маски та антисептики

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.
Члени Комітету розглянули проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України (щодо перепродажу товарів під час карантину, епідемії, надзвичайної ситуації, надзвичайного або воєнного стану) (№3274) і альтернативний до нього - про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня (№3274-1).
Законопроєктом №3274-1 передбачається доповнити Кримінальний кодекс новим складом злочину щодо кримінальної відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня.
Новою статтею 199-1 Кримінального кодексу пропонується встановити, що перепродаж у великих розмірах засобів цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня, якщо така ціна у два і більше разів перевищує рівень державної регульованої ціни, - карається штрафом від 1 до 3 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк з конфіскацією майна.
Також пропонується встановити, що державні регульовані ціни на засоби цивільного захисту під час дії правового режиму воєнного чи надзвичайного стану, або режиму надзвичайної ситуації державного рівня встановлюються Кабінетом міністрів.
Не путай грешное с праведным !
Чи друзяк найвеличнішого це не стосується?!
Чи значить це, що держава мала б забезпечити народ масками, а не штрафувати за їх відсутність?
за пропихивание за кодон во время эпидемии - тишина...(бизнес есть бизнес)
ворогам - закон (найвеличніший лідер усіх часів та нарідів)
Об этом рассказал бывший парламентарий Борислав Береза.
Так вот, из Китая в Украину прибыло более 144 000 экспресс-тестов и всего 521 ПЦР-система. Тогда их поделили между областями, в среднем по 5 800 экспрес-тест на один регион.
При этом пять тысяч тестов должны были получить ДУС и Верховная Рада. Видимо, они так борются за равенство и наше с вами здоровье, что сделали это, чтоб мы с вами поняли, что такое справедливость по-Зеленскому.
Понимаете? На область 5800, а на президента, его работников и 4 сотни депутатов - 5000 тестов.
Очаровательно, да?
Самое интересное, что журналисты уличили чиновников в этом, но те начали отнекиваться или бросали трубку.
Хотя действительно, какая разница, выделили эти экспресс-тесты на людей в областях или на сотрудников Офиса президента? Все равны. Но некоторые равнее.
Главное, чтоб Ермака не трогали, а насильник Иванисов не заболел и проголосовал за любой бред с Банковой.
Да, Владимир Александрович?.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/372048-spravedlivostj_po-zelenskomu_kak_deputaty_ekspress-testy_podelili__eks-nardep
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а крах держави можна списати на грип.
Принять и немедленно.