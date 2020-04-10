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 Суспільство
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 Від завтра на Волині запроваджується режим максимального обмеження пересування

Починаючи з 11 квітня, у вихідні дні в області запроваджується режим максимального обмеження пересування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Волинської ОДА.

Зокрема, з 13.00 суботи до 06.00 год. понеділка волинян просять не виходити з дому та придбати необхідні продукти та ліки заздалегідь.

Додаткові обмежувальні заходи прийняли, враховуючи епідемічну ситуацію, яка складається в регіоні, на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, що відбулася під керівництвом голови облдержадміністрації Юрія Погуляйка 9 квітня 2020 року.

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"Сподіваюся, що волиняни із розумінням поставляться до вимушених дій, які вводяться в області, аби унеможливити швидке розповсюдження та масове захворювання коронавірусною інфекцією. Завдяки нашим спільним діям ситуація в області контрольована. Якщо населення продовжуватиме дотримуватися рекомендацій, то з карантину можемо вийти в травні, а не у вересні, як прогнозують", - наголосив голова облдержадміністрації.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Закарпатті офіційно заборонили виходити на вулицю. Так, буде заборонено пересування в громадських місцях з 11 квітня 13:00 до 6:00 ранку понеділка 13 квітня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188175
 
 
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дивні нововведення зеленої влади.
Будь ласка, скажіть, а хтось бачив у Конституції України такий термін - "режим максимального обмеження пересування"?
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Дійсно, що у таких критичних умовах треба приймати законодавство, яке відповідає Конституції та іншим законам України. Зевлада продемонструвала, що не вміє дотримуватися демократичних прав людини та працювати у законодавчому полі України.
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Введение комендатского часа по всей Украине это вопрос времени.
Зелёная мразь напугана, растеряна и не знает, что деласть с этим короновирусом.
А значит пойдёт на любые преступления, в виде комендатского часа, массовых репрессий. итд
Действия нынешней власти это стандартные действия любых оккупнатов.
Коммендатский час, пропуска, карточная система, перекрытие всего и вся.
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Понимание полное: Зелёная власть ублюдочна в принципе и ловит садистский кайф, издеваясь над людьми. Ни украденной весны, ни украденной Пасхи вам, скотам, не простят! С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения - Цензор.НЕТ 2681
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Стаття 33. Кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Громадянин України не може бути позбавлений права в будь-який час повернутися в Україну.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України.
В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.

Слабо ввести ЧП. Тогда ведь придется всех обеспечить масками, антисептиками и продуктами питания. А так что хочу то и творю.
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У ЗЕлёного коронавируся обнаружилось забавное свойство: он теперь будет активен только по выходним С завтрашнего дня на Волыни вводится режим максимального ограничения передвижения - Цензор.НЕТ 7729
Хавай, тупая биомасса..
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А шо там с Эрмаком, сидит уже или нет?
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А де вірус дінеться після вихідних? Самоліквідується?
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Пригадалось окупантам де зародилася УПА.
Генетичний страх передався їм від "прадєдаф"!
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На каком основании?!
У нас что, всплеск заболеваемости или смертности?
Никто, бл@дь, даже не утруждает себя аргументами и ссылками на законы или подзаконные акты!
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