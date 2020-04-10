 Тернопіль не запроваджуватиме комендантську годину найближчими вихідними, - міськрада

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської міськради.

За даними відомства, працівники Національної поліції, патрульної поліції та муніципальної інспекції здійснюватимуть постійне патрулювання вулиць міста, паркових зон, дитячих та спортивних майданчиків, а на контрольно-пропускних пунктах, що облаштовані на усіх в'їздах у Тернопіль, водіям та пасажирам автівок проводитимуть температурний скринінг.

В ОДА ще раз нагадали всім жителям Тернополя основні заборони, які діють в Україні з 6 квітня.

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Так, не дозволяється:

— виходити на вулицю без захисної маски/респіратора на обличчі;

— переміщуватися групою осіб у кількості більше, ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років;

— відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності;

— відвідувати спортивні та дитячі майданчики;

— перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус;

— самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

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"Наголошуємо, що тернополяни, хто захворів на коронавірус чи контактував із хворим, хто повернувся з-за кордону, а також громадяни старші 60-ти років (за винятком тих, хто працює на об'єктах критичної інфраструктури міста) зобов’язані дотримуватися заходів із самоізоляції.

Для громадян, які планують на ці вихідні здійснити виїзд на власному легковому автомобілі за межі міста для проведення весняно-польових робіт, важливо також дотримуватися карантинних обмежень. Зокрема, забороняється в’їзд у міста чи села, які визначені осередком COVID-19, а знаходитися в транспортному засобі можуть не більше двох осіб (більше двох у випадку, якщо усі пасажири - члени однієї сім’ї) ", - сказано в повідомленні.

У відомстві також нагадали, що за порушення правил карантину (ст.44-3 КУпАП) передбачено адміністративну відповідальність (штрафи від 17 до 34 тис. грн), а також кримінальну відповідальність (позбавлення волі).

"Просимо з розумінням поставитися до тимчасових карантинних вимог. Пам’ятайте про засоби індивідуального захисту!" - додали в міськраді.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що на Закарпатті офіційно заборонили виходити на вулицю. Так, буде заборонено пересування в громадських місцях з 11 квітня 13:00 до 6:00 ранку понеділка 13 квітня.