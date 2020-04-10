 Пропозиції Кабміну щодо скорочення бюджету знищують "Нову українську школу", реформу охорони здоров'я і децентралізацію, - Порошенко

Про це Порошенко заявив на брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Євросолідарності".

Віт також зазначив, що пропозиції уряду щодо секвестру бюджету знищують надбання реформ, які впроваджувалися протягом 2014-2019 років – зокрема, децентралізації, реформи освіти та медичної системи.

"131 млрд зовнішніх запозичень української держави базуються виключно на кредитах міжнародних фінансових організацій, в першу чергу МВФ. "Європейська Солідарність" була де-факто єдиною політичною силою, яка вимагала, щоб розгляду пропозицій по секвестру бюджету, який зробила влада, обов’язково передував розгляд банківського закону, який є в переліку питань щодо отримання Україною траншу МВФ і щодо захисту України від дефолту", – нагадав Порошенко.

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За його словами, "Євросолідарність" не підтримує прискорення дати позачергового засідання без того, щоб до розгляду був готовий закон з банківської справи, "який цементує позицію України щодо захисту національних інтересів нашої держави". "Я ще раз підкреслюю, що монобільшість має визначитися: вона з Коломойським - чи вона з Україною та українським народом", - додав він.

За його словами, на позачерговому засіданні хочуть першим питанням розглянути питання бюджету.

"Не просто обговорення бюджету, а жорсткий секвестр бюджету. Хочу наголосити на тому, що недоотримання доходів бюджету почалося задовго до епідемії, і вже за підсумками першого кварталу було недоотримано більше 40 мільярдів гривень – в тому числі і через корупційні оборудки", - повідомив Порошенко.

"В цій ситуації, коли недоотримання збільшується, влада пропонує нам секвеструвати статті бюджету. Які саме статті, які в першу чергу постраждають від цих дій? В першу чергу це освіта, і більше 5 мільярдів знімається з освіти... Зокрема, "Нова українська школа", на яку сьогодні закладено в бюджеті лише 360 мільйонів гривень, вони зробили спробу зняти навіть це фінансування. Ми вимагаємо його відновлення", - додав політик.

За його словами, також знімають кошти для реформи охорони здоров'я.

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"З розвитку системи екстреної медицини знімають майже мільярд гривень, які мали йти на суб’єкти місцевого самоврядування і забезпечити допомогу тим, на чиї плечі сьогодні лягає найбільше навантаження боротьби з пандемією", - зазначив лідер "Європейської Солідарності".

"Ми не можемо прийняти позицію різкого урізання місцевого самоврядування, знаття частини позицій державного фонду регіонального розвитку, зняття коштів на розвиток ОТГ, коли влада знову забирає з регіонів собі все до останньої копійки і тут, в Києві, на високих пагорбах Печерська намагається розподіляти, руйнуючи реформу децентралізації", - додав Порошенко.

Він також застеріг від скасування прозорих кадрових конкурсів на державні посади, яке намагаються протягнути в Зеленського.

"Вони хочуть скасувати всі конкурси по конкурсному призначенню будь-яких посад на державну службу і призначати лише за втаємниченою процедурою за особистими зв’язками. Ми повністю будемо захищати реформу державної служби і вимагати прозорості дій влади", – попередив Порошенко.

Він також зазначив, що неприпустиме будь-яке скорочення витрат на оборону.