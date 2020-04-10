 Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

Так прокоментував цю подію п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу", – закликав Петро Порошенко.
"Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.
"Це точно неприйнятно. Ми не залишимо це без реакції", – зазначив Порошенко.
Він повідомив, що за його інформацією ця справа супроводжується численними порушеннями закону. "Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – наголосив Порошенко.
Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
Тогда что столь успешно реформировал Петр Алексеевич в течение ПЯТИ лет?
Чем он занимался 5 лет?
Кроме отжима бизнеса у Бени и опускания национальной валюты?
Кстати, протеже горе-патриота Порошенко мадам Гонтарева до сих пор в англиях скрывается?
Боится нос сунуть в Украину?
Навіщо брехати. Поліцію "реформував" пан Рюкзаков. А суди почали реформувати з Верховного Суду, але нова влада прийшла і це все поломала. Фактично заблокувала роботу суда. Знищила працездатність ДБР, накидала туди "адвокатів" і малоросів. Ось вони і почали відпрацьовувати гроші своїх хозяїв. Це добре видно, хто не влазив у правоохоронні органи, а хто влазить і ними керує.
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Прокурор по Майдану Сергій Горбатюк: "Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році"
Я связался с экс-начальником специального управления по расследованию преступлений, совершенных в ходе Революции Достоинства Сергеем Горбатюком, вот его комментарий :
"Епізод загибелі працівника Офісу Партії регіонів Захарова розслідувався нашим підрозділом, проведені необхідні експертизи. Під час виникнення пожежі у будівлі офісу, його працівник Захаров мав можливість покинути будинок, перешкод для цього не було. Але він почав збирати носії записів камер спостереження (самостійно чи за чиєюсь вказівкою), щоб їх забрати.
Він загинув від отруєння димом від пожежі. Ще 18 лютого, коли його тіло було обстежено (при міністрі МВС Захарченко), не було встановлено ознак насильницької смерті. Причини загибелі підтверджені матеріалами справи і в цьому немає сумнівів.
Таким чином, підстав для висування підозри навіть у не навмисному вбивстві цієї особи, на мою думку немає.
Звинувачення ж на адресу Тетяни Чорновіл у навмисному вбивстві - безпідставні та не грунтуються на матеріалах поовадження. Це їм протирічить. Більше того, підозру висунув не той підрозділ ДБР, який займається справами Майдану, а інше управління, що не займалося і не займається Розслідуванням тих подій у сукупності.
Висунення безпідставних звинувачень проти Тетяни Чорновіл - це ознаки злочину з боку представників правоохоронного органу, в "кращих" традиціях незаконних притягнень майданівців у 2014 році".
Речи длинные, пустые.." сов.загадка о Л И Брежневе.
как бы не стало поздно
Зєлю геть. Дострокові. Негайно. Покищо не пізно.