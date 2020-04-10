 Обшуки у вдови героя АТО, учасниці Майдану Чорновол, що проводяться керованим адвокатом Януковича ДБР, - це жахливий символ реваншу, - Порошенко

Так прокоментував цю подію п'ятий Президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Я звертаюся до влади, до президента – зупинити це свавілля, яке дискредитує Україну в очах всього світу", – закликав Петро Порошенко.

"Це сьогодні має жахливий символізм. Це означає перемогу антимайдану. Перемога сил реваншу. Я думаю, що дуже символічно, коли адвокат Януковича обшукує і видає підозру, і намагається заарештувати вдову героя АТО, матір 2 дітей, активістку Майдану, на яку було здійснено замах. Коли вони випускають бійців Беркута, які розстрілювали Майдан, і заарештовують активістів Майдану", – наголосив Порошенко.

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"Це точно неприйнятно. Ми не залишимо це без реакції", – зазначив Порошенко.

Він повідомив, що за його інформацією ця справа супроводжується численними порушеннями закону. "Починаючи від суду, який це розглядав, – це сумнозвісний Печерський суд, який штампує подібні рішення, незважаючи на юрисдикцію Шевченківського суду для ДБР. І завершуючи тим, як проходили обшуки, вилучення речей, знущання над вдовою, активістом за підписами колишнього адвоката Януковича", – наголосив Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом. У підсумку, ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.