 Рішення ОДА не закривати в'їзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні обласне керівництво дозволило безперешкодно в’їжджати до Дніпра будь-яким автомобілям, хоча до цього спеціальна комісія місцевого рівня визнала це одним із сприятливих факторів розповсюдження коронавірусу, і заборонила в‘їзд транзитного транспорту.

Залишивши місто відкритим для всіх машин, обласне керівництво на чолі з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком взяли на себе політичну відповідальність за можливий спалах у місті захворюваності на COVID-19", - йдеться в пості Філатова.

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Зазначається, що щодня до Дніпра в’їзджає щонайменше 15 тис автомобілів. Крім тих, хто має у місті роботу, сюди приїздять також мешканці інших територіальних громад. Деякі з них відверто нехтують карантинними обмеженнями, збільшуючи таким чином ризики зараження коронавірусною інфекцією себе та оточуючих.

У зв'язку з цим Філатов висловив категоричну незгоду з позицією обласної влади.

"Губернатор Олександр Бондаренко, а також керівники головних управлінь Національної поліції, ДСНС і СБУ у Дніпропетровській області, котрим для прийняття важливих рішень, очевидно, достатньо й телефонних вказівок, повинні розуміти: у разі розгортання у Дніпрі найгіршого сценарію з COVID-19, це буде ваша політична та особиста відповідальність. Справа ваша, робіть. Але епідемія може зачепити не просто абстрактних людей, а й ваших рідних, котрі мешкають тут разом з нами усіма", — зазначив мер Дніпра..

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Він додав, що допоки профільні відомства не почнуть належним чином ставитися до рішеннь міста та його спеціальних комісій, загроза неконтрольованого розповсюдження хвороби зростатиме і надалі.



