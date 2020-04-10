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Все про:Дніпропетровськ (1319) карантин (2563) Філатов (276) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 Рішення ОДА не закривати в'їзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов

Відкривши в'їзди в Дніпро, обласна влада підвищує загрозу зараження жителів міста коронавірусом.

Про це заявив мер Дніпра Борис Філатов, інформує Цензор.НЕТ.

"Напередодні обласне керівництво дозволило безперешкодно в’їжджати до Дніпра будь-яким автомобілям, хоча до цього спеціальна комісія місцевого рівня визнала це одним із сприятливих факторів розповсюдження коронавірусу, і заборонила в‘їзд транзитного транспорту.

Залишивши місто відкритим для всіх машин, обласне керівництво на чолі з головою Дніпропетровської облдержадміністрації Олександром Бондаренком взяли на себе політичну відповідальність за можливий спалах у місті захворюваності на COVID-19", - йдеться в пості Філатова.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Дніпрі із 3 квітня на карантин закривають парки і забороняють ремонт у квартирах

Зазначається, що щодня до Дніпра в’їзджає щонайменше 15 тис автомобілів. Крім тих, хто має у місті роботу, сюди приїздять також мешканці інших територіальних громад. Деякі з них відверто нехтують карантинними обмеженнями, збільшуючи таким чином ризики зараження коронавірусною інфекцією себе та оточуючих.

У зв'язку з цим Філатов висловив категоричну незгоду з позицією обласної влади.

"Губернатор Олександр Бондаренко, а також керівники головних управлінь Національної поліції, ДСНС і СБУ у Дніпропетровській області, котрим для прийняття важливих рішень, очевидно, достатньо й телефонних вказівок, повинні розуміти: у разі розгортання у Дніпрі найгіршого сценарію з COVID-19, це буде ваша політична та особиста відповідальність. Справа ваша, робіть. Але епідемія може зачепити не просто абстрактних людей, а й ваших рідних, котрі мешкають тут разом з нами усіма", — зазначив мер Дніпра..

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Він додав, що допоки профільні відомства не почнуть належним чином ставитися до рішеннь міста та його спеціальних комісій, загроза неконтрольованого розповсюдження хвороби зростатиме і надалі.

Рішення ОДА не закривати вїзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов 01
Рішення ОДА не закривати вїзд у Дніпро збільшує загрозу зараження містян коронавірусом. За можливий спалах відповідатиме обласна влада, - Філатов 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188169
 
 
 Топ коментарі
 
Такий президент для того, щоб тестувати психічне здоров'я 73% населення України.
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Об'єднуватися, щоб ви обрали чергового кловуна? Тепер буде значне зниження життєвого рівня, яке повинно вас вилікувати. А потім з тими, хто залишиться живим будуть об'єднуватися.
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Такий президент для того, щоб тестувати психічне здоров'я 73% населення України.
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...тю, як можна тестувати те, чого там немає? Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 9392
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Все відносно, бо у деяких є часткове одужання! Тому Зе зараз як тест на короновірус, або тест на зебілізм головного мозку з ускладненнями сепаратизму.
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саме тому треба все довести до повного абсурду,але навряд чи це похитне те,чого небуло(здоровий глузд).
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Цікаві люди рашики - 20 років карліка з президентського крісла не можуть. Ненавидять, але слово "президент" напишуть с великої букви.
Про всякий випадок. Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 3537
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а хто ж буде гундосо п@сд@ть ввечері з ТВ-екранів?
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Всё позакрывать, запретить любые передвижения, запретить людям находится на улице, полностью остановить страну...
Пусть люди подыхают дома.
Чем скорее больше умрёт дома, тем меньше корновируса.
Украина без людей - девиз власти.
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Хорошего решения нет.
Делать Нью-Йорк у нас?
Что конкретно предлагаешь?
Не ввести жесткие ограничения - плохо.
Ввести - тоже плохо.
Что конкретно делать?
Языком мы все профессора. С дивана.
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Нема одного Льоні цього міста, який був дуже задоволений зепрезидентом. Зараз він теж під загрозою короновірусу.
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Сховався як равлик у мушлю і язик затягло в сраку.
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Зачем это мочилово нужно? Нужно объединяться , делать совместные проекты для решения проблем, атак короновируса и рашки, которая тоже , как коронавирус.
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Об'єднуватися, щоб ви обрали чергового кловуна? Тепер буде значне зниження життєвого рівня, яке повинно вас вилікувати. А потім з тими, хто залишиться живим будуть об'єднуватися.
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"...Нужно объединяться..."(с) Ну вот, еще как минимум +17000 рюкзакову в карман Решение ОГА не закрывать въезд в Днепр увеличивает угрозу заражения горожан коронавирусом. За возможную вспышку будет отвечать областная власть, - Филатов - Цензор.НЕТ 6195
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Почему областные зеленые клоуны лезут в город, который пытается обезопасить мэр?
Пусть занимаются Першотравянском, где религиозные фанатики сделали вспышку, с кем там обединятся, с Лигой Смеха?
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Мандель придумай ,что нибудь ! Как можно обьеденятся с теми у кого нет мозгов?
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За пропуска в машкву собянин устроил себе коррупционную кормушку на выдаче пропусков. О том же мечтают педалик кличко и филатов.
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Если бы на въезде машины обрабатывали , как это показывали в китае- это одно.
Или второй вариант. Город закрыть и проверить внутри всех подозрительных, очистить от этой заразы , сделать территории свободную от вируса,;если это возможно. Потом эту территорию расширить. Я не знаю, или такое возможно.
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я первый раз с вами согласен на 100% - как можно даже ставить такие вещи под сомнения - опыт Китая и США уже все доказал
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Вроде как неизбежно большая часть Земли переболеет этим короновирусом, и Украина не исключение. Похоже все страны более менее смирились. Вопрос только когда и чтоб было максимально растянуто по времени. Думаю Украина под контролем ВОЗ (они мониторят ситуацию и приезжали недавно и рекомендации дают) есть расчет оттянуть пик на теплые месяцы - так дешевле.
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А я уверен угроза корововируса преувеличена, ибо Китай ни как не мог локализовать корововирус в Ухани и не заразится всем Китаем. На борьбу с корововирусом уже потрачены триллионы по всему миру, выделено ещё порядка 7-8 триллионов, а умерших как от обычных ОРВИ. Вот и рахуй.
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яка маячня забороняти в'їзд в місто. Заборонять Дніпро, Київ, Канів, Черкаси, Запоріжжя, Каховка, Миколаїв. У мене питання - як в такому випадку можливо перетнути річку Дніпро? жодного мосту через Дніпро поза межами населених пунктів в Україні не існує. припустимо я їду з Харкова до Вінниці - але мене просто не пропустять в жодне місто, де є міст через Дніпро. Що за маячня??
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а вы шо не понимаете шо такое карантин или у вас 2 жизни - я понимаю, шо вам, плевать на других
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а вы шо не понимаете шо такое карантин. А вы шо не понимаете, что при отсутствии увеличения смерности во время заражения - это не инфекционное заболевание с тяжёлыми последствиями?Давай ещё карантину
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я как раз понимаю, что такое карантин. И он никак не связан с пользованием личным транспортом и пересечением на нем мостов. Вы такие смешные - вам выдумывают какие-то бредовые ограничения, которые не имеют никакого отношения к настоящему карантину (типа запрета гулять в парках или возле водоемов, ходить по улицам в масках, не выходить из дома людям за 60), называют это карантином, а вы начинаете потом всем рассказывать, что "надо ж соблюдать карантин". Да! Карантин надо соблюдать! Но именно карантин, а не набор дебильных ограничений, не связанных с реальным противодействием эпидемии.
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В Испании зафиксировано 605 новых смертей от коронавируса за последние сутки, и это самый низкий ежедневный показатель с 24 марта Источник: https://censor.net.ua/n3188189
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еще раз повторяю - карантин нужно соблюдать!
вопрос №2 - что такое карантин? запрет ходить по паркам? почему? как прогулка по парку связана с опасностью заразиться/заразить? ответ очевиден - никак
карантин должен быть адекватным - закрытие учебных заведений - да, запрет массовых мероприятий - да, масочный режим в транспорте и магазинах - да. Но, извините, запрет выходить на улицу??? это какое отношение имеет к карантину??
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а почему земля круглая? - хватить может - есть примеры - Китай и США - хватить демогогии
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А в Италии в Бергамо ой творилось, ой творилось.. А смертность то не дошла до 2017г. Хватит фейковать
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А ты не можешь 2 недели посидеть дома,что бы сохранить жизни людей: В чем проблема, зачем тебе мосты?
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каким жизням людей я угрожаю, перемещаясь в личном автомобиле по мосту?
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Заразишся сам это не страшно,твоя проблема! При чем тут остальные люди ,окружающие тебя?
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какие люди меня, млять, окружают в моем автомобиле?? вы совсем уже подурели с этим вирусом
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Я уверен ,ты голосовал на выборах за зелю,так что объяснять, как и где заражаются люди во всем мире бесполезно! Или ты думаешь ты другой?
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я как бы уважаю мнение коллеги-порохобота, но попал ты пальцем в небо в данном случае
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В таком случае ,тем более береги себя и своих близких!!
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давай ещё 600 могил, землю потом закидаешь назад, церкву там поставишь собственную
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А где консилиум ученых эпидемиологов почему бал правят антонины филатовы аввковы шо это за херня тут что то не чисто. Запугали сволочи.
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консилиум ученых эпидемиологов.. Ага, щас же вам их дадут..Заметно же что врачи тупо понимают, что творится беспредел... Не те цели у них, чтоб корону до орз врачи опустили. А страной то как идиотам потом управлять))))
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Девиз существующей власти в Украине как у Мао Дзедуна - "чем хуже - тем лучше". Янелох и шобла уничтожают Украину на радость ***** и зебилоидам.
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