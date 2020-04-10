EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Київські новини, Суспільство
  1286  7
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2563) Київ (7648) Кличко (1094) Великдень (111) поминальні дні (5) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 Кличко заявив про домовленість із представниками церков про перенесення поминальних днів у Києві

Мер Києва Віталій Кличко підтримує пропозицію про перенесення поминальних днів на час, коли будуть пом'якшені карантинні заходи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Кличко повідомив у ході онлайн-брифінгу в п'ятницю.

"Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, з огляду на обмеження і ситуацію з поширенням інфекції, запланували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію", - сказав мер.

Нагадаємо, раніше Міністерство культури та інформаційної політики України оприлюднило рекомендації щодо великодніх богослужінь у період карантину.

Читайте також: УПЦ МП проведе великодню службу в Києво-Печерській лаврі, - архієпископ Климент

Зі свого боку глава Нацполіції Ігор Клименко запевнив, що поліцейські у Великодні дні не будуть силою виводити людей з церков.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188164
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в раше проснулся вулкан ватного дерьма . Причина - снос памятника коневу в Чехии . Кличко заявив про домовленість із представниками церков про перенесення поминальних днів у Києві - Цензор.НЕТ 5605
 показати весь коментар
 
 
Это как бы договорился о переносе Нового года.
 показати весь коментар
 
 
Примазався.
"Синод [ПЦУ] прийняв рішення про те, що відвідання священнослужителями і мирянами кладовищ у поминальні дні після Великодня та звершення на них заупокійних молитов переноситься на 6 червня, Троїцьку батьківську поминальну суботу"
 показати весь коментар
 
 
Не знаю как в других городах, но Кривой Рог в поминальный день напоминает репертуар "квартал 95" на территории кладбища. Всеобщая попойка, песни и пляски, отправление естественных надобностей на могилах возле которых нет родственников...
 показати весь коментар
 
 
транспорт не працює. Людей і так буде не багато. Ті, хто власними авто приїде чи прийде пішки - нікому не загрожують. Цвинтарі під відкритим небом, на свіжому повітрі. Не треба просто йти шоблою, і вчиняти на кладовищі попойку, наче це не помини, а гулька. Бо іноді, як подивишся на ті скатірті-самобранки на величезних столах біля могилок деяких, то само собою виникає питання: Люди, ви прийшли відтягнутися тут чи згадати та провідати своїх рідних??.. Ментальні вади то страшна річ. Невикоріненна.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новини
 
 
 
 
 
 вгору