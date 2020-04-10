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 Політика України, Суспільство
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Матеріали за темою:
Все про:Зеленський (5033) карантин (2563) Миколаївська область (475) лікарі (379) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів традиційну нараду з питань боротьби з коронавірусом. Особливу увагу звернули на ситуацію в Миколаївській області, де ще не було зафіксовано жодного хворого на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленському повідомили, що на Миколаївщині проводиться дуже мала кількість тестувань, до того ж є питання до якості засобів, за допомогою яких роблять аналізи.

"Ціла область у нас залишається під питанням. Ми не знаємо, скільки людей там можуть бути хворими на COVID-19, а відтак не можемо оцінити ризиків поширення хвороби. Негайно, просто негайно, без затримок необхідно розібратися з цим", – сказав Глава держави.

Додатково приділили увагу фінансуванню лікарень по всій країні у зв’язку зі зміною системи направлення коштів через впровадження другого етапу медичної реформи.

Читайте також: Ляшко про тестування на коронавірус у Миколаївській області: Знайшли певні порушення. Було надано рекомендації

Крім того, президент наполіг на пришвидшенні забезпечення засобами захисту неопорних лікарень.

"Ми в прямому сенсі в цьому питанні боремося за життя лікарів, тому деякі процеси на шляху до їхнього забезпечення захистом мають бути паралельними. Забезпечити лікарів треба терміново по всій країні", – наголосив Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188163
 
 
 Топ коментарі
 
Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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Очередная подлость Зеленского.
Отправка проверки в Николаевскую область в которой нет заболевших. В область всего передано 288 тестов. В партии переданных тестов вообще не было ПЦР-тестов. .
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
А теперь Зеленский и К, которые своим не профессиональными действиями поставили под угрозу жизни людей пытаются переложить вину на чужие плечи.
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Цікаво, щоч один вумнік із 73% пожалів, що в минулому році із штанів вискакував від радощів, що не відбулися дебати?
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Вони нізащо не визнають що обісрались.
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Навіть перед самим собою? Погані справи...
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Йолопе, ти спочатку визнай, що обісрався зі своїм рошенком, а вже потім вимагай чогось від інших
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Пройдись по дорожке и едь разбирайся, так легче будет.
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Завези туди партію турьістів і всі діла.
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Немедленно ,кретин?Что ж вы только вчера туда поперлись...
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все области нужно загнать в стойло, объявить чп, комендантский час, никого с домов не выпускать. только так янелох с зебилами смогут и дальше воровать и продавать страну.
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Жители Николаевской Области ! Сегодня с 23:00 до 05:00 со спутника , лазером будут замерять температуру (ректально). Просьба высунуть жопу в открытое окно по направлению к звёздам. В руке держать открытый паспорт.
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Нет никакого "зеленского" давно. От его имени вещает "пресс-служба".
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Умер так умер, но хлоркой могилку полить не помешает.
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Это без разницы; если его нет - весь режим незаконен, и его приказы являются узурпацией власти (статья 109 УК Украины).
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Зелений блазень, разберись з Єрмаком. Брехливий клоун.
Петиція за відставку Єрмака тут
https://petition.president.gov.ua/petition/91322
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>со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.


Короче, Ермак раздаёт указивки, от лица виртуального "президента".

73%, где ваш гетман ? С ним всё в порядке ? Давно его не видно на людях.
Может то вообще не он от имени "пресс-службы" вещает ?
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НИКОЛАЕВ ЛУЧШИЙ ГОРОД НА ЗЕМЛЕ А НИКОЛАЕВЦЫ НИКАКУЮ ПАКОСТЬ НА СВОЮ ЗЕМЛЮ НЕ ПУСТЯТ !!!
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их колбасит что кто то "выбивается" из графика, стереотипа))) Ляшко поехал с проверкой и умудрился попасть в аварию, Николаев держись!!! Тут два варианта - либо у Вас все хорошо, либо очень плохо... третий вариант - пока все зерно с порта не отгрузите - никто и не заболеет)))
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Жесточайшая шизофрения! У вас нет коронАвируса? Тогда мы едем к вам? Николаев! Держись и шли всех этих козлов из Киева прямо в крематорий чтоб заразы меньше было.
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Так ты же мурло пид@рское в своих видосиках гнусавил, что завезут миллионы тестов и где они? На гиляку эту жабу Зелёную!
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Разберись сначала с преследованием патриотов, клоун...
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Просто издевается.Когда появились тесты в Николаеве и области и в каком количесве? Это всеравно что сказать ,очень мало людей ходят в масках,потому что мы их продали в Китай и Испанию!
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ЗЕблюдок, адекватный человек на твоём месте наоборот порадовался бы за то, что во всей Николаевской области нет инфицированых. Просто конченая мразь...
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Зе - Придурок!
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
Больницы стоят пустые (я сам хожу в одну, и два моих друга-врачи подтверждают).
Не ведитесь на вранье, просто Николаев хорошо проветривается (стоит на полуострове)+улицы прямые (тяга хорошая)+горожане - народ ленивый, штучно взабугорье ездит. Ветка ж/д - тупиковая, аэропорт не работает, а о дорогах и так по всей Украине ходят легенды. Людей на улице и в транспорте - народу мало, и с масками 95% людей.
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и еще одна фишечка.
Из-за постоянного "сквозняка" на улице большинство людей с ноября ходит с соплями.
Давиче тут выступал реаниматолог по местному ТВ и сказал, что вирус к вирусу не пристает, здоровая конкуренция.
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понял..
месний вірус накачался на аборігєнах,і тєпєрь заєзжіх-"одной лєвой" На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9652
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Домуз Пётр

Зе - Придурок!
В Николаеве, как минимум, две лаборатории для проведения тестов, и куча ПЦР, причем не Китайского пр-ва.Мало тестов проводят не потому, что их нет, а потому, что мало обращаются.
На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2351 Scorpman Y

Очередная подлость Зеленского.....
ВСЕ тест системы - из партии китайского производства от которой отказались в Европе. Именно ими были проведены 190 анализов на подозрение, которые дали негативный результат. Николаевские врачи подозревали что то не то и отправляли больных пневмонией в Киев.
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я в розгубленості.
Якому порохоботу вірити... На Миколаївщині проводиться дуже мало тестів на COVID-19, з цим потрібно негайно розібратися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8761
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