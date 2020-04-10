 На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Закарпатській ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.
Згідно з цим рішенням, обмеження запроваджують лише на вихідні дні. Так, заборонено буде пересування у громадських місцях від суботи 11 квітня 13:00 години до 6:00 години ранку понеділка 13 квітня.
Відповідне звернення оприлюднив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.
"Регіональна комісія ухвалила рішення про запровадження максимального обмеження пересування. Це означає - починаючи із 13 години суботи 11 квітня до 6 години ранку понеділка 13 квітня – ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома! Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Та іншого варіанта, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки нема", - йдеться у повідомленні Гетманенка.
Також за порядком посилено слідкуватиме поліція.
"У ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі. Службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. Штрафів у 17 000 гривень - порушникам карантину - уникнути не вдасться", - додає Гетманенко.
Он нужен тебе.
Идеальным выходом было бы объявить как оно есть: местонахождение "президента" неизвестно; формируется правительство национального согласия, и объявляются новые выборы. Но, в таком разе мафия потеряет власть, которую с таким трудом отбила себе в прошлом году.
Так что, мирного разрешения этого кризиса не предвидится.
Ты, похоже, сильно перепугался; и это хорошо.
Мне смешно читать твои больные фантазии.
Ты по ходу сам не убейся.
А от сторонников ЕС избавиться будет трудно. Это - мобрезерв. Они все прошли фронт и вооружены.
Понятное дело, ОГА показывают как надо работать, когда есть заявление трофимова
Если в связи с тем, что растёт число заражённых, то число зараженных будет неумолимо расти каждый день.
А значит, по логике власти, нужно вообще каждый день запретить выход из дома людей, закрыть все магазины, в том числе и продовольственные, закрыть все заправки... а не только на выходные.
Сегодня выезжал в город за хлебом, такое ощущение, что карантина нет. Везде полно народу толпами, многие без масок, опять пробки машин. А на саму Пасху в любом случае найдутся те, кто устроит посиделки с гостями
Вчера в наших местных новостях писали, что полиция уговаривала людей не толпиться у церкви, как Вы можете догадаться - мп. Но им пох. Шум, крики о притеснениях.
Или возьмите Малин Житомирской области, приехал заробитчанин из Польши, и вместо самоизоляции устроил пьянку. В итоге больше десяти инфицированных с последующим увеличением. В итоге закрыли весь населенный пункт
Примеров много.
торкнет? - обращайтесь....
до профессионала когда нибудь достучится?
а) заразятся 70% населения;
б) умрут от 50000 до 150000.
Вы предлагаете пользоваться советами таких профессионалов как он ?
дякую дуже...
Желаю вам успешно завершить операцию в Нью-Йорке и в Лос-Анжелесе.
одно условие - вы целуетесь со всеми ..
если в Австралии не густо, и слава богу, то ето совсем не значит шо и везде так.
Обывателей обмануть можно, а вот профессионалов - невозможно.
с трупаками шо делать? - далеко не все они кому нужны...
>с трупаками шо делать?
Согласно протоколу.