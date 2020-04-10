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 На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА

Ухвалено рішення про максимальне посилення карантину в Закарпатській області, мешканцям заборонили виходити на вулицю найближчими вихідними.

Таке рішення ухвалили сьогодні на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у Закарпатській ОДА, передає Цензор.НЕТ із посиланням на mukachevo.net.

Згідно з цим рішенням, обмеження запроваджують лише на вихідні дні. Так, заборонено буде пересування у громадських місцях від суботи 11 квітня 13:00 години до 6:00 години ранку понеділка 13 квітня.

Відповідне звернення оприлюднив голова Закарпатської ОДА Олексій Гетманенко.

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"Регіональна комісія ухвалила рішення про запровадження максимального обмеження пересування. Це означає - починаючи із 13 години суботи 11 квітня до 6 години ранку понеділка 13 квітня – ви не виходите з дому, вам потрібно залишатися вдома! Так, я розумію, що в ці святкові дні ми звикли навідувати гостей, приймати їх у себе, виходити на прогулянки. Та іншого варіанта, як бути вдома, щоб зупинити масове поширення пандемії коронавірусу, поки нема", - йдеться у повідомленні Гетманенка.

Також за порядком посилено слідкуватиме поліція.

"У ці дні органи правопорядку будуть працювати у посиленому режимі. Службу нестимуть працівники органів Нацполіції та Нацгвардії. Штрафів у 17 000 гривень - порушникам карантину - уникнути не вдасться", - додає Гетманенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188161
 
 
 Топ коментарі
 
Всем надеть намордники и радоваться
На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 7433
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И там боятся что население снесёт головы этим "властям" ? На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 9840
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Им нужен бунт. Потому что режим иначе не может - деньги кончаются.
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Зебилы, почему об этом становится известно менее, чем за сутки? Чтобы создать ажиотаж в магазинах, аптеках и т.п. и перезаражать побольше людей??? На Закарпатье в ближайшие выходные запрещено выходить на улицу, - ОГА - Цензор.НЕТ 1671
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Им нужен бунт. Потому что режим иначе не может - деньги кончаются.
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Бунт означал бы немедленную "братскую помощь" от четырёх общевойсковых армий ВС РФ, дислоцированных вдоль границы Украины. На этом был бы завершён очередной неудачный эксперимент по обретению украинской государственности.
Идеальным выходом было бы объявить как оно есть: местонахождение "президента" неизвестно; формируется правительство национального согласия, и объявляются новые выборы. Но, в таком разе мафия потеряет власть, которую с таким трудом отбила себе в прошлом году.
Так что, мирного разрешения этого кризиса не предвидится.
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Цікаво, підписане звернення Зелі на ім'я *****, без дати, про військову допомогу вже у *****, чи поки що у Єрмака?
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А Зелю давно никто в натуре не видел. По телевизору кто-то там вещает, но изображение и звук можно синтезировать. На заседаниях же появляется какой-то артист в маске.
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И там боятся что население снесёт головы этим "властям" ?
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Вы боитесь, потому что время работает не на вас. Нужен предлог для введения диктатуры (и российской армии, естественно), а таким предлогом могут быть только "беспорядки".

Ты, похоже, сильно перепугался; и это хорошо.
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Я перепугался?
Мне смешно читать твои больные фантазии. На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 8505
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Ну так не пиши мне, лапоть. Ты ведь прилип как банный лист. Такое делают только от страха.
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А мне нравится убивать твои последние нервные клетки.
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Я спокоен как удав. На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 7765
Ты по ходу сам не убейся.
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Есть вариант, как при эпидемии избавиться и от зебилов, и от парашников:
На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 2673
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Зебилы - пустое место; у них нет военной силы, только МВД.
А от сторонников ЕС избавиться будет трудно. Это - мобрезерв. Они все прошли фронт и вооружены.
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Всем надеть намордники и радоваться
На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 7433
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То же самое и в Луцке!
Понятное дело, ОГА показывают как надо работать, когда есть заявление трофимова На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 6010
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А в связи с чем такое ужесточение?
Если в связи с тем, что растёт число заражённых, то число зараженных будет неумолимо расти каждый день.
А значит, по логике власти, нужно вообще каждый день запретить выход из дома людей, закрыть все магазины, в том числе и продовольственные, закрыть все заправки... а не только на выходные.
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Я думаю, что в связи с Католической Пасхой.
Сегодня выезжал в город за хлебом, такое ощущение, что карантина нет. Везде полно народу толпами, многие без масок, опять пробки машин. А на саму Пасху в любом случае найдутся те, кто устроит посиделки с гостями
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Релігія то найбільгий розсадник проблем. А вірити можна і вдома. Через безграмотних мракобесів вся країна має сидіти вдома?))
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Видимо из-за них и придётся (((
Вчера в наших местных новостях писали, что полиция уговаривала людей не толпиться у церкви, как Вы можете догадаться - мп. Но им пох. Шум, крики о притеснениях.
Или возьмите Малин Житомирской области, приехал заробитчанин из Польши, и вместо самоизоляции устроил пьянку. В итоге больше десяти инфицированных с последующим увеличением. В итоге закрыли весь населенный пункт
Примеров много.
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на каких деревьях принято вешать нехороших людей, угнетающих народ, в Закарпатье? На Закарпатті найближчими вихідними заборонено виходити на вулицю, - ОДА - Цензор.НЕТ 8628
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Правильный ответ - на любых, главное что бы под тяжестью всяких юзиков ветки не ломались ...
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Вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома. Никакими запретами на посещение магазина вирус не остановить.
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Чепуха. Даже оспа, чума, холера и т.д. никогда не поражали сразу всё человечество.
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Вот ещё один "вирусолог" с двойками по биологии. Чума и холера - да,не поражали, потому что это бактерии. А вирусы , передающиеся воздушно-капельным путем, поражали́ всех до одного. Ветрянка,корь.
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Эпидемии ходили "волнами", никогда сразу всех не поражали.
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Этот новый для всех жителей Планеты вирус поразит всех без всяких волн. Волнами ветрянка ходит среди детей.
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Ну да. Китайцы вон провозгласили что в Ухани избавились от него полностью.
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Вы китайцам верите??? Ану давай сюда номер карточки и пароль..... редко такого лоха найдешь.....
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Так может и не было никакого вируса вообще, а просто идёт 3-я мировая война, где противоборствующие стороны объявляют противников "больными" ?
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На жаль, у меня нет доступа ко всем фактам. Поэтому я не могу рассказать о всемирном заговоре ничего нового. Можно только повторить - у оставшихся в живых будут антитела к этому вирусу.
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Этот вирус не страшнее SARS и прочих недавних пришельцев.
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отрицание очевидного похоже на барана бьющего ворота и хорошо знающего, шо ворота крепче....
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В том-то и дело что у нас в Австралии очевидно: никакой "пандемии" нет. Несмотря на вопли прессы и действия властей штатов, которые больше смахивают на попытки установления коммунистической диктатуры. Но, федеральное правительство не позволяет им беспредельничать.
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ну нет и нет... - трупаки от тока на льду есть с ними шо делать?
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Зачем ? У нас нет полчищ латиносов; мусульманское нашествие мы предотвратили; африканские банды постепенно ликвидируются. У нас власти сделали всё правильно, потому у нас и "пандемии" нет.
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не токнуло вас еще, дай боже шо бы и не....
торкнет? - обращайтесь....
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продолжайте меня разочаровыть... - у вас ето классно получается)))
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А что вы хотели услышать от меня ? Про горы трупов ? Так у нас их нет. У нас есть несколько десятков глубоких стариков, у которых сильно ослабленная иммунная система не могла уже бороться ни с каким вирусом.
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простая мысль, шо кроме вас еще есть немного не вас
до профессионала когда нибудь достучится?
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Да, у нас есть профессионалы. Например, наш Cheif Medical Officer заявил в первый же день "пандемии" что:
а) заразятся 70% населения;
б) умрут от 50000 до 150000.
Вы предлагаете пользоваться советами таких профессионалов как он ?
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Взаимно.
Желаю вам успешно завершить операцию в Нью-Йорке и в Лос-Анжелесе.
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справимся и без идиотов - даже не сомневайтесь... )))
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бесплатный тур в Италию или Испанию не хотите?
одно условие - вы целуетесь со всеми ..
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Я не следователь по особо важным делам; расследовать спецоперацию по зачистке домов престарелых с помощью аппаратов ИВЛ - не в моей компетенции.
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тогда к чему етот треп, шо ничего нет?
если в Австралии не густо, и слава богу, то ето совсем не значит шо и везде так.
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Мил человек, у нас аптекари масок не носят.
Обывателей обмануть можно, а вот профессионалов - невозможно.
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и да я знаю вашу теорию о всемирном заговоре массонов, шо бы всех победить.
с трупаками шо делать? - далеко не все они кому нужны...
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Ну, победить всех они не смогли. В Америке их выкуривает Дональд Фредович; а в Австралии они провалились полностью: вместо обещанных ими 150 тысяч умерших, пока что немногим более полста, все - старики.

>с трупаками шо делать?


Согласно протоколу.
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А з понеділка вже вірус не буде розповсюджуватись?
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