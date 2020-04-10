 У Києві запроваджуватимуть примусовий карантин в організаціях, де зафіксують захворювання на коронавірус, - Кличко

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено осередки захворювання, - на підприємствах, в установах", - сказав Кличко в ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
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Матеріали за темою: Коронавірус і карантин
У Києві зареєстровано 7 нових випадків захворювання на коронавірус, - Кличко
За добу в Києві зафіксовано 14 нових випадків захворювання COVID-19, всього хворих 24, - Кличко
В Україні не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус, - МОЗ
Кличко затвердив тотальний карантин у Києві із 17 березня
Перший випадок захворювання на коронавірус із Китаю зафіксовано у Фінляндії
+7
По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
+4
Виталька! Закрой Раду на карантин Пусть сидят дома и без зарплаты.
Веталя едет за вами!
помню когда создавалась нац.гвардия одевали и обували их волонтеры всей страны...- кормили, поили и обучали..
Тогда еще Лесник (Мужчиль) написал - "Прекратите.., это ваши будущие вертухаи"!
Mikhail Golub
@golub
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Зелёная власть вводит Гулаг под видом борьбы с коронавирусом
https://texty.org.ua/fragments/100709/komitet-rady-pidtrymav-dozvil-nachvardiyi-obshukuvaty-**********-pid-pryvodom-karantynu/
Комітет Ради підтримав дозвіл Нацгвардії обшукувати українців під приводом карантину
я с ним переписывался до его последнего дня...
Альфа (они не знали кто это) после инцидента с магазином Рошен...
а для не слишком умных это стало очевидным не позже 2016-го года...