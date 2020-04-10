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Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Київські новини
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 У Києві запроваджуватимуть примусовий карантин в організаціях, де зафіксують захворювання на коронавірус, - Кличко

У Києві на підприємствах і в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання на коронавірусну інфекцію, запроваджуватимуть примусовий карантин, заявляє мер столиці Віталій Кличко.

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено осередки захворювання, - на підприємствах, в установах", - сказав Кличко в ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Солом'янському районі. КАРТА

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188158
 
 
 Топ коментарі
 
По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
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Виталька! Закрой Раду на карантин Пусть сидят дома и без зарплаты.
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Надо чтобы зафиксировали заболевание коронавирусом ? Мне кажется , что это тупо .
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И що поганого ви бачите в тому, щоб закрити на карантин відділення банку чи магазину де працівник захворів коронавірусом?
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закрыть больницы,РОВД,администрации,ВР и т.д...
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Надо не закрывать по факту , а не допускать . Понимаешь разницу ?
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Я не розумію що ви хочете від Кличко чи може від інших, ви уточніть детально цей момент, щоб я не вигадував.
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по разному сейчас Зеленского называют, но жираф по моему не его.
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Какая ценная для нашего государства болячка. Не удивлюсь, когда наши чинуши будут делать вирусу искусственное дыхание, даже если на всей остальной планете он будет побежден.
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По большому счёту, Верховная Рада - это тоже организация.
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а якщо це лікарня, та хтось з персоналу захворів..?
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Виталька! Закрой Раду на карантин Пусть сидят дома и без зарплаты.
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ВР, кабмин, ОП - приготовились.
Веталя едет за вами!
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помню когда создавалась нац.гвардия одевали и обували их волонтеры всей страны...- кормили, поили и обучали..
Тогда еще Лесник (Мужчиль) написал - "Прекратите.., это ваши будущие вертухаи"!

Mikhail Golub

@golub

·26 мин

Зелёная власть вводит Гулаг под видом борьбы с коронавирусом
https://texty.org.ua/fragments/100709/komitet-rady-pidtrymav-dozvil-nachvardiyi-obshukuvaty-**********-pid-pryvodom-karantynu/

Комітет Ради підтримав дозвіл Нацгвардії обшукувати українців під приводом карантину



В Киеве будут вводить принудительный карантин в организациях, где зафиксируют заболевание коронавирусом, - Кличко - Цензор.НЕТ 2251





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Ви забули, при кому Лісника було ліквідовано і чому..?
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прекрасно помню...
я с ним переписывался до его последнего дня...
Альфа (они не знали кто это) после инцидента с магазином Рошен...
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він розумів, що система не змінюється, а лише мутує та зміцнюється..те зараз і маємо..(
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умные это увидели сразу после инаугурации, - на банкете порошенко посвященному его вступлению в должность, где он со всеми почти олигархами долбился в десна...
а для не слишком умных это стало очевидным не позже 2016-го года...
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Хейтери Кличко зібралися)) як тільки почули відразу понос.
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Запугать, загнобить и унизить народ - основная задача наших властей. Другого решения проблем, без помощи полиции и нац. гвардии, для них не существует.
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Дебил введи в мерии у себя эту меру
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