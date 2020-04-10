 У Києві запроваджуватимуть примусовий карантин в організаціях, де зафіксують захворювання на коронавірус, - Кличко

"Щоб запобігти поширенню вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено осередки захворювання, - на підприємствах, в установах", - сказав Кличко в ході онлайн-брифінгу в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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