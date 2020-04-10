 Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане пресслужбою "Європейської Солідарності".

За словами Чорновол, у неї вилучили одяг, який вона носила під час "Революції Гідності", а саме 18 лютого 2014 року. Це куртка, каска і рюкзак. Також, за словами ексдепутатки, в неї забрали зброю і телефон.

"Вони шукали мій одяг, у якому я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, його знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. Далі в мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще в мене забрали телефон, хоча і його не мали права забирати ... Обшукували всюди: і підвал, і погріб", - розповіла вона.

Чорновол також зазначила, що їй повідомили про підозру у вчиненні злочинів за 8 статтями.

"У половині з них покарання щось там від 5 до 15 років. Це політичні репресії. Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану", - сказала ексдепутатка.

Чорновол наголосила, що в її особі переслідують весь Майдан.

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Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.