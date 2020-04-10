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 Політика України, Події
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Все про:обшук (891) ПР (945) Чорновол Тетяна (117) Євромайдан (683) ДБР (995)

 Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі. ВIДЕО

Колишня журналістка і депутатка Верховної Ради 8-го скликання Тетяна Чорновол розповіла про те, як відбувався обшук у неї вдома. За її словами, їй вручили підозри за 8 статтями, половина з яких передбачає покарання від 5 до 15 років в'язниці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане пресслужбою "Європейської Солідарності".

За словами Чорновол, у неї вилучили одяг, який вона носила під час "Революції Гідності", а саме 18 лютого 2014 року. Це куртка, каска і рюкзак. Також, за словами ексдепутатки, в неї забрали зброю і телефон.

"Вони шукали мій одяг, у якому я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, його знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. Далі в мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще в мене забрали телефон, хоча і його не мали права забирати ... Обшукували всюди: і підвал, і погріб", - розповіла вона.

Чорновол також зазначила, що їй повідомили про підозру у вчиненні злочинів за 8 статтями.

"У половині з них покарання щось там від 5 до 15 років. Це політичні репресії. Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану", - сказала ексдепутатка.

Чорновол наголосила, що в її особі переслідують весь Майдан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Переслідування Чорновол - спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, - Турчинов

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188155
 
   
 Топ коментарі
 
Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать. Зря они это затеяли.
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це вже контрреволюція починає свій похід
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Влада Зеленського все більше демонструє свій російський оскал. Цікаво, чи буде армія і народ терпіти російських окупантів Зеленського?
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п.Чорновіл! Ну а що ви,та п.Порошенко будучи при владі 5 років зробили для очищення України від покидьків? Нікого не посадили, дали їм можливість "підняти голову"! ну а тепер "РОЗХЛЙОБУЄТЕ" .......та по великому рахунку і Україна!
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а декотрі, включаючи тебе, кидали за зеленого клоуна бюлетні...але винен все одно Порошенко
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Танька в армии служила, а ее муж на фронте погиб, пока такие как ты диван грели.
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А тишина по поводу вышек бойко вообще была поразительной. При этом Луценко его переквалифицировал из обвиняемых в свидетели при полном согласии Тани
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Жонка дома у него плачет без заработка,
него еще не сдала из ВСУ...
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Зелені тварюки танцюють та живуть до кінця пандемії.
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ЦЕ ТВАРЮКА ПОРТНОВ! ЛЮДИ, КОЛИ ЙОМУ БУДЕ ПО ЗАСЛУГАХ?!!
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Никто чорновол не посадит - не сцыте. Это очередной спектакль такой как с потрохом, свинарчуком, пашинским... Потрох самая выгодная оппозиция для этой власти и власть делает всё, что бы потрох и его свора свинарчуков были главной оппозицией в стране. Не ведитесь.
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Потрох, це ти.
Який ненавидить Порошенка за його вибір: Україна. Армія. Віра. Мова. НАТО.
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ти забув додати ЗЕМЛЯ але тільки обраним а решта мвф і соросятам
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Выбор ***** - россия, победобесие, духовные скрепы, русский мир. Поторох скопировал *****.
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Вы крамольные вещи говорите. Здесь 99% петрохильникiв. Один раз я Ваш пост вытащил из спама, второй не смогу.
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Я правду пишу, а не крамолу, хотя... кому и правда то крамола. И благодарю за поддержку, ибо мы такие-правдие и есть Украина.
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tZE inform
Обвинения Черновол - это очередная попытка отвлечь внимание от коррупции в окружении Зеленского, от грабежа бюджета налоговой и таможней, от диких провалов в экономике. С делом будет то же что и с делом Шеремета. Жаль мать двоих детей и вдову погибшего героя,

но такова логика борьбы. Вы их не добили - они добивают вас. Запомните это и не забывайте. В докладе который сегодня положил Госдеп на стол Трампу по Украине уже есть фразы"... политически обусловленные преследования", "... коррупционные связи с олигархами", "... нарушение законов.." Все в руках Бога, Зеленский, все в его руках ... Правосудие Божье свершится, даже не сомневайся.
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Очередная комедия для лохов) Зверобой и Федина, сам сывочолый, Танюшка Черновол... кто следующий? И что? И пшик)) Тут порохоботы истерично верещат - калавур портнов. Какой на фиг портнов? И он и медведчук и весь хоппа блок истерично против принятия закона о земле, какое влияние на власть? Кто слился в едином порыве с ЗЕбилами при голосовании "за землю"? То-то же. А это ярды от МВФ и прочие ништяки. А вы - черновол. Да кому эта шизофриничка упала? По-ста-но-ва Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі - Цензор.НЕТ 2489
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слухай м--к де ти був коли був майдан?
постановка от чому ти не пишеш який потрнов лукаш імедвечук ?
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Ну допустим, м--к это ты. Кстати, в брытаниях о запятых ничего не рассказывают? Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі - Цензор.НЕТ 750
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Да, она "не сповна розуму", але импонирует! Но она искренная, что то как от Гавроша или Корчагина. Одно слово, бунтарка. не то что примазавшиеся типа шоколадных с пулей во лбу.
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ця історія про те,як роблять реформи попєрєднікі.нічого не роблять,а це бумеранг
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Цю шльондру давно треба було в дурку відправити, але хто ж її відправить ....
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в тебе **** будучи при владі разом з Пашинкськими та Порошенками було 5 років щоб засудити цих людей.
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Интересно получается. Там на Авакова в РФ по тем же делам Следком РФ дело возбудил. Мало того в розыск в интерпол подал. Теперь что, бубочка затребует дело в Украину и по Арсен Борисычу расследовать будет? Аваков так просто им не дасться.
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про що спір ...це є результат пятирічного царювання петралексеича і всієї його свити ...результат його безмірної брехні жадібності і зневаги до тих хто його привів до корита влади ...і татянка не сильно боролася з мародером ...зараз царює черговий мародер який поставив собі за мету знищити цю країну остаточно ...і о...чудо ...петро йому у цьому допомагає всією своєю фрікцією
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Як би ви не відносились до цієї людини - це не має значення, бо ми тут маємо напад на людину, що пройшла Революцію Гідності. Напад на неї - це кінець зебуїнської малороської "влади"
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Покажите мне хоть одну страну, где тупое быдло население выбрало во власть не представителей своего народа а украинофобов "рептилоидов" с двойным-тройным гражданством. На что биомасса надеялась? Ни чему история не учит. В Польше поляк, в Германии немец, в Франции француз, в Румынии румын, в Венгрии венгр, в Италии итальянец, в Украине "рептилоид".
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её, бедолагу, в первую очередь лечить надо
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Лечить черт кацапский обоссаный нужно тебя и тебе подобных, забейся под шконку псина.
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Татьяна Черновол - это один из символов сопротивления режиму диктатора-сепаратиста Януковича, один из символов Революции Достоинства и Майдана. В 2013 году шакалы из Партии Регионов натравили на нее титушек и она чудом осталась жива, потом в войне с врагом - кацапскими тварями на Донбассе погиб ее муж. Теперь при молчаливом согласии ватника-имбицила Зеленского и его банды малоросов из 95 квартала, враг - кацапстан/москальщина через своих агентов влияния, в том следователей и прочих, занимающих руководящие посты в ДБР наносят удар по нашей свободе и независимости.
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ДБР необходимо ликвидировать или вычистить от мразей портновских. Всех сотрудников отправить на обязательную проверку на полиграфе. Уверен, в ДБР работает много сепаратистов ,в том числе среди следователей, которые сливают всю информацию своим покровителям - кацапам, в том числе шакалу Портнову.
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честно ну очень не нравится ,а ее пиар на смерти мужа совсем был не в тему
Муж таки да толковый мужик был
Помню и ее выступления в Раде и провокации которые делала га зоне размеживания
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Жабы ЗЕлеые прокремлевские из мокшанских болот повылазили. Снова ботоферма проросийская заработала. Давно вас, тварей, не чистили?
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Майдан-3 теперь неизбежен.
Вместе с ним раскулачивание и приход к власти силовиков, на какое-то время.
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