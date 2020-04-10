 Чорновол про обшуки ДБР: Переслідують ті самі люди, які 2013-го вже намагалися стратити мене на Бориспільській трасі. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відео, опубліковане пресслужбою "Європейської Солідарності".
За словами Чорновол, у неї вилучили одяг, який вона носила під час "Революції Гідності", а саме 18 лютого 2014 року. Це куртка, каска і рюкзак. Також, за словами ексдепутатки, в неї забрали зброю і телефон.
"Вони шукали мій одяг, у якому я була 18 лютого 2014 року, під час Майдану. Я, як не дивно, його знайшла. Вони вилучили куртку, вилучили каску, рюкзак. Ці речі знайшлися. Далі в мене забрали нагородну зброю, хоча не мали права забирати. Ще в мене забрали телефон, хоча і його не мали права забирати ... Обшукували всюди: і підвал, і погріб", - розповіла вона.
Чорновол також зазначила, що їй повідомили про підозру у вчиненні злочинів за 8 статтями.
"У половині з них покарання щось там від 5 до 15 років. Це політичні репресії. Це справа за Майдан. Проти мене як проти активістки Майдану", - сказала ексдепутатка.
Чорновол наголосила, що в її особі переслідують весь Майдан.
Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.
Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.
него еще не сдала из ВСУ...
Який ненавидить Порошенка за його вибір: Україна. Армія. Віра. Мова. НАТО.
tZE inform
Обвинения Черновол - это очередная попытка отвлечь внимание от коррупции в окружении Зеленского, от грабежа бюджета налоговой и таможней, от диких провалов в экономике. С делом будет то же что и с делом Шеремета. Жаль мать двоих детей и вдову погибшего героя,
но такова логика борьбы. Вы их не добили - они добивают вас. Запомните это и не забывайте. В докладе который сегодня положил Госдеп на стол Трампу по Украине уже есть фразы"... политически обусловленные преследования", "... коррупционные связи с олигархами", "... нарушение законов.." Все в руках Бога, Зеленский, все в его руках ... Правосудие Божье свершится, даже не сомневайся.
постановка от чому ти не пишеш який потрнов лукаш імедвечук ?
Муж таки да толковый мужик был
Помню и ее выступления в Раде и провокации которые делала га зоне размеживания
Вместе с ним раскулачивание и приход к власти силовиков, на какое-то время.