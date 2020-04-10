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Все про:Івано-Франківськ (160) кіберзлочин (380) СБУ (5484)

 Житель Івано-Франківська продавав інформацію з баз даних Держмитслужби та Держприкордонслужби, - СБУ

Служба безпеки України викрила жителя Івано-Франківська на продажу інформації з обмеженим доступом з державних баз даних.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці з кібербезпеки СБУ зафіксували, що на спеціалізованих інтернет-сервісах з'явилися оголошення з пропозиціями придбати інформацію з баз даних Державної митної і прикордонної служб України.

Під час перевірки з’ясувалося, що "продавець" під фейковими обліковими записами обіцяє клієнтам дані, зокрема, про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом. Оплату від замовників зловмисник приймав на банківські картки.

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Оперативники спецслужби встановили, що анонімним продавцем є житель Івано-Франківська, та задокументували декілька епізодів продажу ним інформації з обмеженим доступом. Клієнтами зловмисника були мешканці різних регіонів України. У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату "послуг".

Матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, передано до суду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188154
 
 
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СБУ може перевірити по цим данним вивіз за кордон масок під час Карантину?
А то митна служба показали дві декларації з яких видно, що маски вивозили до початку Карантину.
Але не навела НІЯКИХ доказів того, що маски не вивозилися під час Карантину.
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как и где он их взял им конечно не интересно. Нашел наверное.
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По заданию спецслужб РФ? Не принесет новость просмотров если в конце нет РФ
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Для бандитов ,продавал наверное .Те ,потом , наезжают на (заробитчан )
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Всполошились ,флажки разные появились 😊😷
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