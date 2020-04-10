 Житель Івано-Франківська продавав інформацію з баз даних Держмитслужби та Держприкордонслужби, - СБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Фахівці з кібербезпеки СБУ зафіксували, що на спеціалізованих інтернет-сервісах з'явилися оголошення з пропозиціями придбати інформацію з баз даних Державної митної і прикордонної служб України.

Під час перевірки з’ясувалося, що "продавець" під фейковими обліковими записами обіцяє клієнтам дані, зокрема, про перетин кордону українськими громадянами та іноземцями, транспортними засобами, терміни їх перебування за кордоном. Такі відомості належать до інформації з обмеженим доступом, несанкціоноване розповсюдження якої заборонено законом. Оплату від замовників зловмисник приймав на банківські картки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наркоугруповання, організоване співробітниками ДСНС, ліквідовано в Хмельницькому, - СБУ. ФОТО

Оперативники спецслужби встановили, що анонімним продавцем є житель Івано-Франківська, та задокументували декілька епізодів продажу ним інформації з обмеженим доступом. Клієнтами зловмисника були мешканці різних регіонів України. У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили мобільні телефони, сімкарти, ноутбук і планшет, за допомогою яких зловмисник розміщував незаконні оголошення, та банківські картки, на які приймав оплату "послуг".

Матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-2 Кримінального кодексу України, щодо несанкціонованого збуту або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, передано до суду.