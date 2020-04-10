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 Політика України
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Все про:банки (406) ВР (7444) Разумков Дмитро (450)

 Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

Внесення депутатами понад 16 тис. поправок до законопроєкту №2571-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" направлене на блокування роботи парламенту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Такого ще ніколи не було: 16 тисяч поправок ми ще не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоби заблокувати роботу парламенту, тому що на їхній розгляд може знадобитися більш як пів року, з  урахуванням коронавірусу і йдучи за всіма поправками. І на це парламент не піде. Бо ми розуміємо всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Верховною Радою", – наголосив він.

Після цього спікер розглядає можливість проведення консультацій із депутатськими фракціями і групами щодо розгляду поправок під час пленарного засідання парламенту.

"Ми будемо дивитися, що буде враховано з цих поправок, бо враховані поправки дуже рідко ставляться на підтвердження і, таким чином, також знімаються. Затягувати цей процес також ніхто не збирається – ані комітет, ані фракції та групи, навіть ті, які подавали ці пропозиції", – уточнив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Разумкова немає дати другого читання "антиКоломойського" законопроєкту: Таблиця з поправками ще не сформована

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

Також читайте: Рада не розглядатиме закон про банки в понеділок, - нардеп "Голосу" Железняк

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188153
 
   
 Топ коментарі
 
Разумков, если ты ещё не куплен Беней, вносишь 1 поправку: все 16000 поправок на х*й.
И голосуете. Но сдаётся мне, что и твоё рыльце в бенином пушку... Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков - Цензор.НЕТ 4210
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"Рада не будет рассматривать" - вот тут верю Рада не будет полгода рассматривать 16 тыс. поправок в закон о банках, - Разумков - Цензор.НЕТ 8311
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ЯК ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ НЕУХИЛЬНО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ДЄРЬМОКРАТІЮ. Виконання зєбуїнами.
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"Рада не будет рассматривать" - вот тут верю Рада не будет полгода рассматривать 16 тыс. поправок в закон о банках, - Разумков - Цензор.НЕТ 8311
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ЯК ДЕМОКРАТІЯ В УКРАЇНІ НЕУХИЛЬНО ПЕРЕТВОРЮЄТЬСЯ НА ДЄРЬМОКРАТІЮ. Виконання зєбуїнами.
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На фоне эпидемии какой то депутат внес 16 000 поправок ..это сколько поправок в минуту ?
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ну так он прямо заявил что составлял их не сам и сделаны эти поправки с целью шантажа
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На самом деле фактических поправок там пара-тройка сотен. Остальные клоны. К примеру, поправка по уставному фонду банков помножается на количество банков в стране (а их очень много). И получается, прописывается к каждому банку одна и та же, по сути, поправка.
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Ну так, а турборежим на якого милого придумали? Раз-два і в дамках... Ковіньку вам в печінку!
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Короче я не понял что он сказал. какоето ква-ква-ква!
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а чего это? ))) это законно?
работайте, захребетники... (беня премии выпишит... может быть))))
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печалько, но Украина не вырвалась вовремя из когтей параши и сегодня всё больше копирует её "смутное время" ((
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это потому, что при власти совершенные совки, люди, воспитанные в "русском мире" и вырваться оттуда у них не получается, даже если они искренне этого хотят. потому, что другой реальности они не знают - просто представить не могут. поэтому по факту они пытаются строить не Украину, а "другую россию" - хорошую, без путина, но россию, пусть даже частично и с украинским языком. хотя ничего украинского в них нет ни на йоту - сплошной русскомирный совок.
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Дай бог их перечитать. Сказочка на 16 000 страниц.
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Разумков, если ты ещё не куплен Беней, вносишь 1 поправку: все 16000 поправок на х*й.
И голосуете. Но сдаётся мне, что и твоё рыльце в бенином пушку...
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В одном он прав, такого еще не было, что бы сколько идиотов в одном парламенте, не считая остальных.
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Полезных идиотов! Правда, полезны они только одному человеку, но это детали.
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"Анти-Коломойский закон" - Нацбанк может уничтожить любой банк, с вкладами людей и организаций и подавать на него в суд будет нельзя. И оправдать решения Гонтаревой. по уничтожению банков, задним числом.
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
Вчера в 12:12 ·

ЗЕ не виноват в том,что Украину грабят 28 лет.ЗЕ виноват в том,что обещал бороться с СИСТЕМОЙ,а вместо этого сам ВЛИЛСЯ в СИСТЕМУ
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Та почекайТе до осені, може ще пару-тройку тисяч правок внесуть.
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Лето придёт- огурцы закатывать будем!
но нужно принять 6
законов, с поправками:
1) закон о банках;

2) закон о крышках;
3) закон о приправах;
4) закон о огородах;

5) закон о огурцах;

6) закон о закатках.

Зима придёт - снег есть
будем!
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Прикольно, что-бы рассмотреть (16000 правок) надо пол года, а чтобы написать - три дня
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Возможен вариант - немного изменить закон ,его название и номер и
принять так ,как 17 марта закон о борьбе с коронавирусом ,то есть и в первом чтении
и в целом.
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Тогда Беня плясать будет, т.к. принятым таким образом законом можно только подтереться.
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Нужно сделать новый закон о поправках.
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K0५EGAR Кабинет Министров выделил из резервного фонда Украины помощь в размере 10 млн гривен Албании, у которой ВВП на душу населения на 3000$ больше, чем в Украине. Эти деньги можно было раздать украинским пенсионерам, подыхающим с голода, но зеленым длб важнее Албания.
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"Я считаю" ...ти виконуй закон про регламент ...а вдома зі своїм виводком "считай" що хочеш ...хоч зорі на небі
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