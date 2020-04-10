 Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.

"Такого ще ніколи не було: 16 тисяч поправок ми ще не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоби заблокувати роботу парламенту, тому що на їхній розгляд може знадобитися більш як пів року, з урахуванням коронавірусу і йдучи за всіма поправками. І на це парламент не піде. Бо ми розуміємо всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Верховною Радою", – наголосив він.

Після цього спікер розглядає можливість проведення консультацій із депутатськими фракціями і групами щодо розгляду поправок під час пленарного засідання парламенту.

"Ми будемо дивитися, що буде враховано з цих поправок, бо враховані поправки дуже рідко ставляться на підтвердження і, таким чином, також знімаються. Затягувати цей процес також ніхто не збирається – ані комітет, ані фракції та групи, навіть ті, які подавали ці пропозиції", – уточнив він.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.

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