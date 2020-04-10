 Рада не буде пів року розглядати 16 тис. поправок до закону про банки, - Разумков

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив спікер Ради Дмитро Разумков.
"Такого ще ніколи не було: 16 тисяч поправок ми ще не отримували ніколи. Я вважаю, що це спрямовано на те, щоби заблокувати роботу парламенту, тому що на їхній розгляд може знадобитися більш як пів року, з урахуванням коронавірусу і йдучи за всіма поправками. І на це парламент не піде. Бо ми розуміємо всі ті виклики, які сьогодні стоять перед Верховною Радою", – наголосив він.
Після цього спікер розглядає можливість проведення консультацій із депутатськими фракціями і групами щодо розгляду поправок під час пленарного засідання парламенту.
"Ми будемо дивитися, що буде враховано з цих поправок, бо враховані поправки дуже рідко ставляться на підтвердження і, таким чином, також знімаються. Затягувати цей процес також ніхто не збирається – ані комітет, ані фракції та групи, навіть ті, які подавали ці пропозиції", – уточнив він.
Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.
Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.
Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. У понеділок, 6 квітня, закінчився термін подачі поправок до нього.
работайте, захребетники... (беня премии выпишит... может быть))))
И голосуете. Но сдаётся мне, что и твоё рыльце в бенином пушку...
Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
Вчера в 12:12 ·
ЗЕ не виноват в том,что Украину грабят 28 лет.ЗЕ виноват в том,что обещал бороться с СИСТЕМОЙ,а вместо этого сам ВЛИЛСЯ в СИСТЕМУ
но нужно принять 6
законов, с поправками:
1) закон о банках;
2) закон о крышках;
3) закон о приправах;
4) закон о огородах;
5) закон о огурцах;
6) закон о закатках.
Зима придёт - снег есть
будем!
принять так ,как 17 марта закон о борьбе с коронавирусом ,то есть и в первом чтении
и в целом.
K0५EGAR Кабинет Министров выделил из резервного фонда Украины помощь в размере 10 млн гривен Албании, у которой ВВП на душу населения на 3000$ больше, чем в Украине. Эти деньги можно было раздать украинским пенсионерам, подыхающим с голода, но зеленым длб важнее Албания.