 Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, окупанти обмежили пересування транспорту, в т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках зафіксовано висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, в т.ч. 122-мм гаубиць.

Крім того, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

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