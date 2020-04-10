EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Події
  2322  22
Матеріали за темою:
Все про:озброєння (1218) Міноборони (3264) розвідка (1553) Донбас (15720)

 Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка

Командування російських окупаційних військ намагається скористатися запровадженими карантинними заходами на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

За даними відомства, окупанти обмежили пересування транспорту, в т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках зафіксовано висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, в т.ч. 122-мм гаубиць.

Крім того, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".

Також читайте: Історії хвороби померлих вилучають, а медиків залякують кримінальною відповідальністю: окупанти приховують факти поширення COVID-19 на Донбасі, - ГУР

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188152
 
 
 Топ коментарі
 
Ну шо падло зелёное ? До розводился а ?
 показати весь коментар
 
А еще ранее с тех позиций произошло разведение. Или разводняк?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В башке у этого четырежды откосившего нарика война давно закончена и мир в глазах диктатора-убийцы …
 показати весь коментар
 
 
А что по этому поводу думает главнюк? А может, ему и не докладывают, чтобы не ранить его нежную душу? Для него ж главное, чтобы с нашей стороны никто не стрелял, а С ТОЙ СТОРОНЫ пусть ПОСТРЕЛИВАЮТ... Не он же хоронит своих родных и близких.
 показати весь коментар
 
 
а между ним и реальностью стоит прокладка в виде ермака......
 показати весь коментар
 
 
Министр обороны А.Таран отменил приказ Полторака о реформировании сил обороны - inforesist.
 показати весь коментар
 
Кремлевский лкурок Коронвирус с начала года проср.. все что можно и нельзя,рубль опустил,нефть опустил,сам типа удрал из Москвы,а туда нагнал войск не только Московской округи...,готовится к Мировой революции Крыса зачуханная...
 показати весь коментар
 
 
А верховний гавнокомандуючий в цей час задумливо так награє собі на роялі... самі знаєте,чим...
 показати весь коментар
 
 
/// из жизни кармильцев
О жертвах очередного обстрела сообщил «мэр» оккупированной Горловки. По его словам, 9 апреля в результате обстрела поселка Широкая Балка (якобы беспилотник ВСУ сбросил мины) была ранена девушка 1994 года рождения. Она умерла от ран по дороге в больницу. Кроме того, осколочное ранение шеи, грудной клетки, уха и проникающее ранение легкого получил мужчина 1960 года рождения.
Как всегда, в фейковой «республике» во всем обвинили ВСУ. Главарь "днр" Пушилин разразился очередной тирадой и «призвал все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей». И даже пригрозил: «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами».
Однако местные жители, точно знающие, откуда «прилетело», уверены, что произошедшее - кровавая провокация самих боевиков.
Вот что они пишут.

«Люди, бандформирования "ДНР" с беспилотников сбрасывают бомбы на гражданских, чтобы устроить очередную провокацию. Для нас, горловчан, это абсолютно очевидный факт».
«Просто к сведению. Беспилотник изготовлен в России. А так - да, нас уже шестой год ВСУ обстреливают. Из российского оружия. И получают зарплату в рублях».
«Ополченцы» действуют под одному и тому же сценарию. Им нужно устроить месиво. Кукловодов мы знаем".
 показати весь коментар
 
 
А вы давайте отводите дальше ВСУ с Украины чтобы не правацировать
 показати весь коментар
 
 
А еще ранее с тех позиций произошло разведение. Или разводняк?
 показати весь коментар
 
 
і шо наш *смєлий* думає з цього приводу? мо відосик зашпиляє новий???
 показати весь коментар
 
 
все тому, що позавчора д'єрмак повідомив про погодження нових ділянок "розведення". Свинособаки готуються до втілення чергових "мирних ініціятив"
 показати весь коментар
 
 
"Принуждают к миру", то есть к капитуляции, Явамнелоха.
 показати весь коментар
 
 
Один только вопрос, это где.На отведенных участках или на готовящихся новых пунктах пропуска..
 показати весь коментар
 
Одно чмо обрезанное запрещает стрелять, потому что видит в глазах ***** мир. Второе чмо обрезанное хочет объявить дефолт и паРаше продать Украину со всем населением. Третье чмо обрезанное продает маски, респираторы и средства дезинфекции за границу. Четвертое чмо обрезанное ездить каждый месяц в кремль к своим кураторам. И все вместе они вольготно здесь себя чувствуют, при этом ненавидят Украину и украинцев. Вопрос, какого хрена они до сих пор живут в нашей стране?
 показати весь коментар
 
О этом надо писать в газетах после того как разгромите тех кто высунулся и не фамильярничать
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору