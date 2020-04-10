 Ворог висунув на раніше підготовлені вогневі позиції на Донбасі понад 20 одиниць важкого озброєння, зокрема 122-мм гаубиці, - розвідка

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.
За даними відомства, окупанти обмежили пересування транспорту, в т.ч. для груп спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, яке використовують для приховування порушень Мінських домовленостей щодо відведення важкого озброєння від лінії зіткнення. Так, протягом поточного тижня на окремих напрямках зафіксовано висування противником на раніше підготовлені вогневі позиції понад 20 одиниць важкого озброєння, в т.ч. 122-мм гаубиць.
Крім того, у районах населених пунктів, з порушенням відстаней відведення важкого озброєння, противник продовжує утримувати 122-мм реактивні системи залпового вогню "Град".
О жертвах очередного обстрела сообщил «мэр» оккупированной Горловки. По его словам, 9 апреля в результате обстрела поселка Широкая Балка (якобы беспилотник ВСУ сбросил мины) была ранена девушка 1994 года рождения. Она умерла от ран по дороге в больницу. Кроме того, осколочное ранение шеи, грудной клетки, уха и проникающее ранение легкого получил мужчина 1960 года рождения.
Как всегда, в фейковой «республике» во всем обвинили ВСУ. Главарь "днр" Пушилин разразился очередной тирадой и «призвал все мировое сообщество безотлагательно заставить Киев прекратить убивать ни в чем не повинных мирных людей». И даже пригрозил: «В противном случае мы оставляем за собой право реагировать на подобные действия самыми жесткими методами».
Однако местные жители, точно знающие, откуда «прилетело», уверены, что произошедшее - кровавая провокация самих боевиков.
Вот что они пишут.
«Люди, бандформирования "ДНР" с беспилотников сбрасывают бомбы на гражданских, чтобы устроить очередную провокацию. Для нас, горловчан, это абсолютно очевидный факт».
«Просто к сведению. Беспилотник изготовлен в России. А так - да, нас уже шестой год ВСУ обстреливают. Из российского оружия. И получают зарплату в рублях».
«Ополченцы» действуют под одному и тому же сценарию. Им нужно устроить месиво. Кукловодов мы знаем".