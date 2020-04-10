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 Суспільство
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 Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

Президент України Володимир Зеленський і президент республіки Корея Мун Чже Ін провели телефонну розмову, під час якої обговорили протидію поширенню коронавірусної інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Також Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис. ПЛР-тестів. Їх вже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус

Зазначається, що обговорювалися також питання впровадження взаємного безвізового режиму між двома країнами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188150
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом - Цензор.НЕТ 9195 Ни хрена непонятно. А куда делось всё необходимое оборудование, которое у нас ещё в январе было готово?
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А видосик, видосик Гнусавый запилил по этому поводу?
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А видосик, видосик Гнусавый запилил по этому поводу?
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ты лучше обсуди с президентом Кореи предоставление тебе убежища..... и не Южной а Северной.......
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Зеленский обсудил с президентом Кореи предоставление Украине медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом

Ни хрена непонятно. А куда делось всё необходимое оборудование, которое у нас ещё в январе было готово?
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а свои "кулибины" просят помощи в выпуске и наладке подобного оборудования?
или то не интересно?
свои фабрики-заводы готовы - только дай команду и помоги с материалами (много кстати застряло на таможне - тот же материал для масок) - и они нашлепают (и люди заняты и зарплаты-налоги опять же... но нет...будет просить-барыжить)
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чем хуже, тем для этой власти лучше. Доведут Неньку до края, а потом, как и задумано, прилетит не Карлсон, а "ггуманитарные" конвои "из параши с любовью"
Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5436
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Шо ти там ще обсуждаєш ? Обісрався по всім пунктам так,шо й підітертись скоро не буде чим !
https://fakty.com.ua/ua/videos/zapasiv-syrovyny-dlya-vyrobnytstva-tualetnogo-paperu-v-********-vystachyt-na-10-dniv/

Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом - Цензор.НЕТ 5626
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готовий прийняти у любій кількості та з усіх сторін...
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