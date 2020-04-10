 Зеленський обговорив із президентом Кореї надання Україні медичного обладнання для боротьби з коронавірусом

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс президента.

Як зазначається, президенти обговорили надання гуманітарної допомоги Україні у вигляді медичного обладнання.

Також Зеленський подякував за оперативне реагування південнокорейських компаній в питаннях закупівлі медичного обладнання та засобів індивідуального захисту, необхідних Україні для боротьби з коронавірусом.

"Вдячний Кореї за швидке виконання контракту з продажу 100 тис. ПЛР-тестів. Їх вже використовують в українських лікарнях. Нам важлива ваша підтримка в цьому питанні", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус

Зазначається, що обговорювалися також питання впровадження взаємного безвізового режиму між двома країнами.