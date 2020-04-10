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 Переслідування Чорновол - спроба спаплюжити і принизити Революцію Гідності, - Турчинов

Переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року - це спроба переписати історію України, зганьбити і принизити Революцію Гідності, перемогу і досягнення якої визнав весь цивілізований світ.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив екссекретар РНБО України Олександр Турчинов, передає Цензор.НЕТ.

"Я ніколи не забуду, що відбувалося в Києві 18 лютого 2014 року. Влада, що збожеволіла, намагалася втопити в крові Революцію Гідності. Патріотів убивали на Інститутській, добивали поранених металевими прутами в Маріїнському парку. Ввечері проти неозброєних захисників Майдану кинули всіх зібраних в Києві силовиків, оголосивши для прикриття вбивств так звану антитерористичну операцію. Вони підпалили Будинок профспілок, де розташовувався наш штаб опору, розстрілювали та закидували Майдан гранатами", - розповів Турчинов.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ДБР повідомило про підозру в умисному вбивстві Тетяні Чорновол. ВIДЕО

Того дня було вбито 28 учасників протесту, величезна кількість людей дістали важкі поранення і травми.

"Тоді, в облозі на Майдані, нас залишалося не так багато, але ми вистояли і перемогли. В ті страшні часи з нами була і Тетяна Чорновол, яка, одужавши після страшних побоїв, одразу стала у стрій", - додав він.

За словами Турчинова, переслідування Тетяни Чорновол за події, що відбувалися 18 лютого 2014 року (сьогодні в неї вдома з цього приводу відбулися обшуки) - це намагання переписати історію України, спаплюжити та принизити Революцію Гідності, перемогу і здобутки якої визнав увесь цивілізований світ.

Нагадаємо, сьогодні екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі "Партії регіонів" задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення в ході обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188149
 
   
 Топ коментарі
 
Венедиктова еще до назначения ГПУ публично высказалась за отмену закона об амнистии участников Майдана. Вопрос: неужели эта дура не понимает, что прокурорствовать ей с ее "талантами" - не долго, что за это время она не раз нарушит Закон, и когда ее саму привлекут к ответственности, ее защищать будет некому - настолько ее будут ненавидеть.
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Не виновного ??… )))... а що не виносному робити в офісі ?)).. такі невіновні наш хлопців в Лугодроні обстрілюють ..., не з тими невіновними миритися Сивуха предлагав .., просити пробачення }}}
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Парктроник Петя этого якобы случайно убиенного в сотню записал, чтоб танЬку отмыть от крови.
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Чорновол... ее пи...дили до майдана, во время майдана и продолжают после майдана. Это карма у нее такая...
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Карма ?))) не її тільки.., а населення ,.. яке живучи на чорноземі не може построіти для себе незалежну і сильну державу , а гне спину іншим..Вона якраз бажала цю карму поломати..
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вона бажала...а хто ще бажав? порох бажав? напевно не дуже... зе бажає?... а населення як раз бажає, але... чекають місію, який все зробить за них...
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походу кровавый питар чует кто будет следующим)
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желаете еще что-то "прос...ать"?
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У меня нет симпатии к Черновол, даже отнюдь..но первое впечатление, которое складывается, когда смотришь на действия Венедиктовой, и даже на харю этой курвы, что это враг Украины, с сепарским складом мировоззрения..большая ошибка Зеленского её возвысить, но первая ли? Или последняя?
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Сдал Крым без боя, комсюк краснопузый, думал про свой портфель.
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пастор проснулся!
надо было не гемор себе насиживать 5 лет, а всяких портновых, лукашей и прочих гнобить.
а сейчас реванш полным ходом идет.
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зелені гієни відчувають свій швидкий немінучий ганебний кінець і розуміють шо Порох скоро повернеться назад у Президентське крісло, тому у паніці намагаються хоч шось зробити
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ну это врядли. разве что силовой захват и то маловероятно. А тем более на выборах...
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я вас розчарую, але навіть мої батьки, які голосували за зеленого, кажуть шо помилилися і при Порохе було краще
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я вас розчарую, але перепитай своїх батьків ще раз, і вони скажуть що при янике їм ще краще жилося ніж при пороху!
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"опорочить и унизить Революцию Достоинства" - это когда спилили деревья на иститутской что бы не видно было откуда стреляли, это когда Парубий выводил грузинских снайперов из гостиницы "Украина" а потом откровенно отберехивася, это когда стреляли из винтовки Пашинского - и никакого расслеледования даже просто что бы доказать что это фейки!
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Пане Ігорю краще не скажеш підтримую кожне ваше слово,але до бариг все одно не дійде вони старі і нові тільки жрать,жрать,і жрать чуже не зароблене.
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ну что кремль ежедневно открывает шампанское.... беркутовцев на волю - пачками, майдановцев на шконку по одному...
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Вы же сами и опорочили ту революцию )) По ходу,вы оказались полными придурками и жлобами. - Придя к власти вы думали не о том,чтобы делать демократические преобразования,а бежали тырить и брали в пособники ахметова,кернеса и т.д. Но видя это ,народ решил избавиться от вас.Но опять же,вы своими каналами сбили с толку и он снова выбрал олигархов.Но других. И те теперь расправляются с вами. - О РОДИНЕ надо было думать ))
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Да, Зеленский! Видимо тебе не долго осталось.
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Boris BorisenkoКС України розгляне скаргу Поклонської!

Уявіть,що КС США розгляне скаргу Асада Нахрена нам такі СУДИ Де голова суду отримує з-ту 5 млн.грн/рік і розглядає скарги зрадників Батьківщини!
Проти Поклонської відкрито 2 кримінал\провадження Про ДЕРЖ\зраду Заборону діяльн\Меджлісу
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Вовочка в штаны наложил и самоустранился в уборной. Страной правит хунта во главе с генералом Пиночетом-Авакяном. ВСе только начинается.
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Татьяна Черновол - это один из символов сопротивления режиму диктатора-сепаратиста Януковича, один из символов Революции Достоинства и Майдана. В 2013 году шакалы из Партии Регионов натравили на нее титушек и она чудом осталась жива, потом в войне с врагом - кацапскими тварями на Донбассе погиб ее муж. Теперь при молчаливом согласии ватника-имбицила Зеленского и его банды малоросов из 95 квартала, враг - кацапстан/москальщина через своих агентов влияния, в том числе следователей и прочих, занимающих руководящие посты в ДБР наносят удар по нашей свободе и независимости.
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ДБР необходимо ликвидировать или вычистить от мразей портновских. Всех сотрудников отправить на обязательную проверку на полиграфе. Уверен, в ДБР работает много сепаратистов ,в том числе среди следователей, которые сливают всю информацию своим покровителям - кацапам, в том числе шакалу Портнову.
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Она созналась в поджоге в результате которого погиб старик, это статья полюбому, должна ответить.
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Тебя тварь уже в соседних ветках опустили. Давай еще раз - путин сдохнет, россия/параша распадется, портнов, шарий и медведчук сядут на бутылкку, все верно?
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