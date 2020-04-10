 У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.
"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.
У штабі зазначили, що на дії бойовиків військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил дали належну відповідь.
"На свої агресивні дії противник і надалі буде отримувати адекватнвй відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.
а ты за кого ?
Я проти того, шоб у выдповідь на обстріл зразу бігти в атаку і шось визволяти.
То тобі до Семена Семенченка з такими пропозиціями.
А потім верещати в інтернеті "Дайтє мілліон танков в поддержку !!"
А наша і виходить що продажна влада капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду ... Може переплутали Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Русского імперського руху" воювали проти США. І інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.
Ггеоически занимать серую зону как это было при пошлом генралисимусе.
Но она скоро закончиться. Что дальше?
Смерть расеянским агрессорам!