 У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на дії бойовиків військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил дали належну відповідь.

"На свої агресивні дії противник і надалі буде отримувати адекватнвй відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

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