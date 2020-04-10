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 Політика України, Суспільство
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 У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС

Сьогодні, 10 квітня, в Донецькій області унаслідок чергового обстрілу з боку озброєних формувань Російської Федерації один військовослужбовець Збройних Сил України дістав кульове поранення.

Про це повідомляє пресцентр операції Об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"Евакуаційною технікою постраждалого воїна було оперативно доставлено до військово-медичного закладу та надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я пораненого важкий", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначили, що на дії бойовиків військовослужбовці зі складу Об'єднаних сил дали належну відповідь.

"На свої агресивні дії противник і надалі буде отримувати адекватнвй відповідь з боку українських захисників", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: 9 квітня в зоні ООС на Луганщині загинув боєць 93-ї ОМБр Олексій Купріков. ФОТО

У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188147
 
 
 Топ коментарі
 
а как дать ответку, если потом ГБР обвинит в преднамеренном убийстве по сговору лиц ?
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Власть зеленых в Украине нигде в своих высказываниях, документах не называет расею странной агрессором. Если расея не агрессор, то по логике Украина платит пенсии и отправляет гуманитарку своим врагам,сепаратистам В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5022. Более того, до пандемии, множество жителей оккупированной территории свободно шастали взад - вперед. История не знает таких гражданских войн, чтобы одна воюющая сторона кормила и поила другую. Поэтому нынешняя власть в Украине есть по сути пятая колонна РФ, которая работает на то,чтобы вернуть Украину под кацапское управление
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Эрдоган с рюсским быдлом не церемонится,ни в Сирии ни в Ливии,крошит ИХТАМНЕТов крысы кремлевской пачками
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а как дать ответку, если потом ГБР обвинит в преднамеренном убийстве по сговору лиц ?
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Мабуть мають бути не атвєткі, а дії по звільненню української землі від російських окупантів.
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вніманіє вніманіє! гаваріт русскій чєлавєк!...за Зєлєнскава галасавал?
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за Порошенко я голосовал.

а ты за кого ?
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Я голосував за Порошенка, який не просто давав атвєткі, а визволяв українські території. Я так зрозумів, що за Зєлєнскава вже взагалі ніхто не голосував. А ти, як я зрозумів, проти звільнення української землі від російських окупантів. І хто ти після цього?
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А ти, як я зрозумів, проти звільнення української землі від російських окупантів


Я проти того, шоб у выдповідь на обстріл зразу бігти в атаку і шось визволяти.

То тобі до Семена Семенченка з такими пропозиціями.

А потім верещати в інтернеті "Дайтє мілліон танков в поддержку !!"
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ну приблизно шось таке гричав Грішин, коли намагався затягнути в Іловайськ всі разом дієздатні війська України, шоб одним махом з ними покінчити.
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6 лет хороним лучших . Может пора ответить ?
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США внесли профашистське "Русский імперський рух", який воював на Донбасі проти України, в список терористичних організацій.
А наша і виходить що продажна влада капітулянтів, вона разом з точно такими ж ворогами кремлівськими фашистами окупантами і кривавими нелюдами вбивцями терористами - сепаратистами створює антиукраїнську бандитську консультативну раду ... Може переплутали Донбас з Аляскою і ці фашисти з "Русского імперського руху" воювали проти США. І інакше важко знайти хоть якусь логіку у нашої продажної антиукраїнської влади капітулянтів.
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Власть зеленых в Украине нигде в своих высказываниях, документах не называет расею странной агрессором. Если расея не агрессор, то по логике Украина платит пенсии и отправляет гуманитарку своим врагам,сепаратистам В Донецкой области в ходе обстрела со стороны наемников РФ ранен военнослужащий ВСУ: он в тяжелом состоянии, - пресс-центр ООС - Цензор.НЕТ 5022. Более того, до пандемии, множество жителей оккупированной территории свободно шастали взад - вперед. История не знает таких гражданских войн, чтобы одна воюющая сторона кормила и поила другую. Поэтому нынешняя власть в Украине есть по сути пятая колонна РФ, которая работает на то,чтобы вернуть Украину под кацапское управление
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Эрдоган с рюсским быдлом не церемонится,ни в Сирии ни в Ливии,крошит ИХТАМНЕТов крысы кремлевской пачками
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Когда начнут крошить ЧеКиздонов Путлера сами РАБссиянцы,то будет 1917 год,когда в одном Питере за одну ночь пьяные матросы Балтфлота и прочая шушера вырезали 250 000 человек,типа классовая борьба ПРОЛЕТАЙрята.... У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 5666с буржуинами..
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А разве у нас есть Главнокомандующий? Четырежды уклонист не имеет права руководить людьми, которые не жалея жизни, защищают свою страну и боятся лишь того, что зеленый капитулянт запретит им давать даже ответку.
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Можно конечно Ггеоически занимать серую зону как это было при пошлом генралисимусе.
Но она скоро закончиться. Что дальше?
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Желаем нашему раненому воину быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость

Смерть расеянским агрессорам!
У Донецькій області в ході обстрілу з боку найманців РФ поранено військовослужбовця ЗСУ: він у важкому стані, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6739
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