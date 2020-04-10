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Все про:карантин (2563) Південна Корея (74) COVID-19 (3471) коронавірус (2112)

 У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус

У 91 мешканця Південної Кореї, яких раніше відпустили з карантину після лікування від коронавірусу COVID-19, повторні аналізи знову показали наявність COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в п'ятницю агентство "Рёнхап" із посиланням на південнокорейський центр з контролю і профілактики захворювань.

У центрі повідомили, що взяли у цих заражених з органів дихання клітини вірусу для проведення більш детальних аналізів, результати яких слід чекати не раніше ніж через два тижні. Зокрема, фахівці хочуть зрозуміти, чи виробляє організм у цих пацієнтів антитіла проти COVID-19.

Тим часом, південнокорейські фахівці припускають, що з високою часткою ймовірності ці пацієнти не були заражені повторно, а вірус, що раніше опинився у них, активізувався знову. Так, зазначається, що аналізи показали в цих пацієнтів наявність COVID-19 через відносно короткий проміжок часу після того, як їх випустили з карантину.

Також деякі вірусологи та епідеміологи заявляли, що COVID-19 може залишатися в латентному стані в деяких клітинах людського тіла, а пізніше знову активізуватися і атакувати органи дихання.

Також читайте: Заражених коронавірусом у світі може бути десятки мільйонів, - вчені з Німеччини

Наголошується, що пацієнт, який заразився коронавірусом, вважається таким, що повністю видужав, після двох аналізів на вірус, що показали негативний результат і були зроблені з інтервалом у добу.

Раніше сьогодні стало відомо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом у Південній Кореї вперше з лютого впала нижче 30 - до 27. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 10 450 осіб.

Кількість загиблих від коронавірусу зросла на чотири людини і становить 208 осіб. Загалом 7117 осіб у Південній Кореї одужали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188145
 
   
 Топ коментарі
 
а некоторые советуют перед этим зачем-то угробить до конца экономику страны
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Схоже на вірус герпеса, який ніколи не покидає хазяїна, тільки інколи активується.
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Тут некоторые советуют смириться и всем переболеть и якобы выработать общий иммунитет У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус - Цензор.НЕТ 8253
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Тут некоторые советуют смириться и всем переболеть и якобы выработать общий иммунитет У 91 жителя Южной Кореи, признанных ранее полностью вылечившимися от COVID-19, снова обнаружен вирус - Цензор.НЕТ 8253
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а некоторые советуют перед этим зачем-то угробить до конца экономику страны
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то чего давно нет - угробить невозможно.
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ложноотрицательный результат, слышал, не?
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нет, они предлагают - раз нет лекарства - чтоб от короновируса умер 1 человек из 100 000, а 99 999 выжили.
а зебилы предлагают, чтоб 99 999 из 100 000 умерли от голода, а 1 выжил. Каждый зебил почему-то уверен что этим 1 будет он...
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Что ты несешь У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус - Цензор.НЕТ 9593 Даже в Европе где развитая медицина около 5% умирают от заболевших. Ето каждый 20-й. У нас же где со всех лекарств только зеленка и вазелин при массовом заражении будут умирать каждый 3-й
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... а теперь посчитай % заболевших от ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА НЕСЕЛЕНИЯ, БЛИН!
и умножь на 0,05.

от голода же умирать будут и заболевшие, и нет.
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5% умирают от заболевших ТЯЖЕЛOЙ фoрмoй на фoне других хрoнических забoлеваний,
в январе 2020 в Украине oт грипа умерлo 620 граждан ?
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А вот грипп ли это? Или уже короновирус? Комаровский говорил, что есть письма, что Украина болеет с января 2020. Просто тестов не было.
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Не некоторые, а инфекционисты-вирусологи и иммунологи, которые к тому же советуют почаще бывать на свежем воздухе, на солнце, чтоб укреплять иммунитет.
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Вот полицаи сейчас и ходят по паркам, укрепляют. Остальным сидеть дома и ждать дефолт.
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Нет, блин, будем сидеть по домам до сентября, а деньги принесет Карлсон.
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А если не сидеть дома , то тогда деньги вообще могут не понадобиться, как и еда и многое другое. Вот такой вот цугцванг. Мне кажется, что мы выйдем из карантина раньше, но потом войдём в него уже с такими потерями, что будем сидеть до сентября следующего года,
Я вообще в шоке. Все планы разрушила китайская зараза
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Все ваши планы разрушил якобы карантин, а не зараза китайская. Китайская зараза ведёт себя как обыкновенный ОРВИ вирус со смертностью не превышающей статистическую.
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Если бы. У меня подруга живет в паламосе в Испании. Больница полная. Люди умирают. Они сидят дома под строжайшим карантином. Штраф за выход без причины на улицу 600 евро. Ваше последнее предложение не пляшет рядом с этой правдивой информацией
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Это слова. Как они корреспондируются с видео из Барселоны где в приемном покое госпиталя одна медсестра играется на телефоне? Одно это видео разрушает все фейки о страшном вирусе. И для справки: вирус неизбежно пройдет через каждого жителя Планеты и это аксиома.
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Вот это вот "могут не могут" оставьте при себе. Могу завтра умереть от вируса или не могу... а если перестану работать, то реально кто-то сдохнет у нас в семье или на нашем предприятии. И не в стиле "могут", а реально сдохнет. Вон в Одессе дома рушатся, давайте там у них объявим карантин на 10 лет, пока дома не приведут в порядок, ведь завтра если кирпич на голову одесситу упадет - деньги вообще могут не понадобиться, как и еда и многое другое...
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у вируса не бывает клеток...это форма жизни проще,чем клеточная,потому и бороться с ней тяжелее.
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а может они имели виду "клетки" как место, где зацепился вирус?
т.е как бы "место жительства", а не саму форму жизни ?
но в любом случае...повторное выявление, только доказывает что 2 недели в больничке и два отрицательных суточных теста - не доказательство того, что человек перестал быть носителем-распространителем... так получается?
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Еще как минимум 8 дней после выздоровления, чел заразен.
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наші предки щось знали, коли назвали ріновірус нежиттю)))
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да и вообще сложно называть вирус жизнью, ведь по сути это просто набор инструкций. Лист бумаги на котором напечатано: "распечатай меня миллиард раз на принтере". Сложно лист бумаги с инструкцией называть жизнью.
В клетку попадает такая инструкция и она начинает херачить по ней. Вместо того чтобы херачить по инструкции в своей ДНК.
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А у половины тех, кто переболел в легкой форме на знаменитом лайнере частично поражены легкие
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виживуть віросоїди*, які будуть захищатися від здорових* людей
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А такая простая мысль, что позитивный тест на вирус сохраняется на всю жизнь, им не приходила в голову ???
И такиз вирусов, кстати много
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и мы спокойно живем симбиозом с сотнями вирусов в теле, которые часто-густо вообще себя не проявляют... но приходит момент, и...
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.... вирус гепатита кoтoрый oстается в крoви и таким людям немoжнo бытъ дoнoрами
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Вот и я об этом. Интересно есть сведения о том ,сколько живут в человеке вирусы
других разновидностей гриппа через которые мы уже прошли.
Или такой информации вообще нет ?
Обычно и ранее врачи всегда считали,что после гриппа надо ещё консервативно ,
там травки и т.д., ещё лечиться,особенно если было осложнение на лёгкие.
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мало молимся значит и грешим часто. Зевс одной левой может вирус истребить, просто не хочет)
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вирус дома в хлебнице сидел...., а когда они вернулись, он снова на них прыгнул.....
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там нет, я проверял.

под ободком унитаза, скорее всего
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вам надоело видеть вирусов под ободком унитаза?
а вы представьте что видят они.
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у корейцев кстати есть отдельные холодильники для кимчи
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Схоже на вірус герпеса, який ніколи не покидає хазяїна, тільки інколи активується.
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УжОс ... срочно всех на карантин ... пожизненно
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значит тех кого не убьёт , будут жить с этой заразой всю жизнь - как с герпесом
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Нет, значит кого не убьет с первого раза убьет со второго.
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Рассчитывайте лекарство от заражения пить два года, не меньше, ежедневно. По механизму действия оно должно быть как мыло, для обработки рук, но действовать изнутри. Размывать вирусу корону, блокировать ДНК и РНК - вирусы.. * это вольный пересказ инструкции ). Если бы не дурацкие законы, написал бы, что принимаю я и моя семья с февраля.. А так опасаюсь, Минздрав засудит. А лекарство есть , и это не настойка за 600 гр. полевых трав. Цена ему 150 гр. В некоторых аптеках и того дешевле. Хватает надолго.
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Кстати, в перечне болезней, которые то лекарство лечит , есть и вирус герпеса. Могу сказать, что реально его останавливает. Если раньше, с герпевиром ребенок болел три недели, то сейчас хватило двух суток, чтобы герпес прекратился.
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скажи это ВОЗ - миллионером станешь завтра же. плюс лавры героя, спасшего планету
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ВОЗу надо свои вакцины продавать, и лекарства вновь изобретаемые. Ему здоровые не надо. Медицина- это бизнес.
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Граждане, не занимайтесь самолечением ))
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Свои - это два знакомых доктора. Те пьют. А здесь - свидание с минздравом вслепую.
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Кстати, те доктора тоже не спешат спасать планету )))
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Давай первую, вторую, и последнюю буквы.
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Начинается на слабо, а заканчивается на умие.
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Диктор начал издалека
Дескать с дальнего востока
Страшный вирус начинает продвижение
Чем лечить его не знают,
Но минздрав предупреждает
Даже водку подвергайте кипячению
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Печально что комментаторы не понимают что любой тест имеет 4 возможных результата:
Ложноположительный.
Ложноотрицательный.
Отрицательный.
Положительный.
И идеальных тестов не бывает, т.е. любой из этих результатов имеет вероятность больше нуля.

Если шанс ложноположительного результата 5% то из 100 человек у 5 будет результат: есть вирус. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
Если взять сто таких человек с ложноположительным результатом и снова их проверить опять будет 5 человек с ложноположительным результатом. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
То есть даже если мы проведем два теста подряд, все равно будут люди с ложноположительным тестом. И даже три теста подряд (0,05*0,05*0,05) = 0,000125 = 0,0125% не дают гарантии на большом кол-ве испытуемых.
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Тут большинство не знают чем натуральный логарифм от ненатурального отличается. А вы им проценты.....
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Для общей эрудиции в здровом организме вирусов милион но они не размножаются.
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в смысле не размножаются? У вирусов нет переключателя "размножаемся"/стоп!"не размножаемся"
Вирусы размножаются всегда, пытаются по крайней мере. Другое дело, что иммунитет их держит в строгой резервации. Пока работает. Как только ослабевает они начинают наглеть.
Правильно сказать - в здоровом организме миллионы вирусов, которые размножаются и их тут же ликвидирует иммунитет. Но не успевает вычистить под абсолютный ноль, потому что тут же появляется новая порция.
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все твердят что в целом мире,
гриппа вирус - три четыре...
применяйте люди обтирание.
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если вы в своей квартире, лягте на пол, три-четыре)
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В центре сообщили, что взяли у этих зараженных из органов дыхания клетки вируса ....

К качеству перевода цензора вопросов больше не имею
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Тобто можна очікувати на постійну загрозу спалаху епідемії після будь-яких карантинних заходів.Цікаво ще наскільки ефективною буде вакцина, судячи з цієї інформації вона не стане панацеєю.
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Швидше всього за декілька циклів імунітет знизить вірулентність даного штаму вірусу
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Зазвичай так, але. ВІЛ як приклад незмінної вірулентності.Тому якось неспокійно після інформації з Пд. Кореї.
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Аха, можно будет объявлять карантин каждый раз, когда нужно ограничить свободы граждан или получить какой-то профит.
Везде есть коронавирус, а в никалаеве - нет .
Очень удобненько
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Здоровые и молодые выживут, старые и больные умрут-законы природы.
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матушку-природу не обдуришь! если не этот вирус, то следующий будет еще смертельнее и менее избирателен, поэтому трудно сказать что лучше. Этот был погнанным особенно первые двое суток лихорадки, но переболел его сравнительно без тяжелых последствий, за две недели, а вот, в 2017-м я подхватил не знаю какой, три месяца не мог вылечится, думал "кони двину" горло так вспухло, что чуть не задохнулся, на полгода потерял голос, бронхит + односторонняя пневмония как осложнение!
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Ну вот аж от души отлягло. А то умрут только пенсионеры которые были пионерами. ВСЕ там будем. Тут главное не прозевать момент выхода на кладбищенскую прямую, шоб с дуру когти не порвать. До скорой встречи господа.
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Тупая новость,уже доказано что после выздоровления вирус еще 21 день есть в человеке,данные Италии ,Испании и Израиля точно вроде и Китай тоже потвердил
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