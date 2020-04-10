 У 91 мешканця Південної Кореї, визнаних раніше такими, що повністю вилікувалися від COVID-19, знову виявлено вірус

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило в п'ятницю агентство "Рёнхап" із посиланням на південнокорейський центр з контролю і профілактики захворювань.
У центрі повідомили, що взяли у цих заражених з органів дихання клітини вірусу для проведення більш детальних аналізів, результати яких слід чекати не раніше ніж через два тижні. Зокрема, фахівці хочуть зрозуміти, чи виробляє організм у цих пацієнтів антитіла проти COVID-19.
Тим часом, південнокорейські фахівці припускають, що з високою часткою ймовірності ці пацієнти не були заражені повторно, а вірус, що раніше опинився у них, активізувався знову. Так, зазначається, що аналізи показали в цих пацієнтів наявність COVID-19 через відносно короткий проміжок часу після того, як їх випустили з карантину.
Також деякі вірусологи та епідеміологи заявляли, що COVID-19 може залишатися в латентному стані в деяких клітинах людського тіла, а пізніше знову активізуватися і атакувати органи дихання.
Наголошується, що пацієнт, який заразився коронавірусом, вважається таким, що повністю видужав, після двох аналізів на вірус, що показали негативний результат і були зроблені з інтервалом у добу.
Раніше сьогодні стало відомо, що кількість нових випадків зараження коронавірусом у Південній Кореї вперше з лютого впала нижче 30 - до 27. Таким чином, загальна кількість хворих досягла 10 450 осіб.
Кількість загиблих від коронавірусу зросла на чотири людини і становить 208 осіб. Загалом 7117 осіб у Південній Кореї одужали.
а зебилы предлагают, чтоб 99 999 из 100 000 умерли от голода, а 1 выжил. Каждый зебил почему-то уверен что этим 1 будет он...
и умножь на 0,05.
от голода же умирать будут и заболевшие, и нет.
в январе 2020 в Украине oт грипа умерлo 620 граждан ?
Я вообще в шоке. Все планы разрушила китайская зараза
т.е как бы "место жительства", а не саму форму жизни ?
но в любом случае...повторное выявление, только доказывает что 2 недели в больничке и два отрицательных суточных теста - не доказательство того, что человек перестал быть носителем-распространителем... так получается?
В клетку попадает такая инструкция и она начинает херачить по ней. Вместо того чтобы херачить по инструкции в своей ДНК.
И такиз вирусов, кстати много
других разновидностей гриппа через которые мы уже прошли.
Или такой информации вообще нет ?
Обычно и ранее врачи всегда считали,что после гриппа надо ещё консервативно ,
там травки и т.д., ещё лечиться,особенно если было осложнение на лёгкие.
под ободком унитаза, скорее всего
а вы представьте что видят они.
Дескать с дальнего востока
Страшный вирус начинает продвижение
Чем лечить его не знают,
Но минздрав предупреждает
Даже водку подвергайте кипячению
Ложноположительный.
Ложноотрицательный.
Отрицательный.
Положительный.
И идеальных тестов не бывает, т.е. любой из этих результатов имеет вероятность больше нуля.
Если шанс ложноположительного результата 5% то из 100 человек у 5 будет результат: есть вирус. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
Если взять сто таких человек с ложноположительным результатом и снова их проверить опять будет 5 человек с ложноположительным результатом. И этот результат будет ЛОЖЬЮ.
То есть даже если мы проведем два теста подряд, все равно будут люди с ложноположительным тестом. И даже три теста подряд (0,05*0,05*0,05) = 0,000125 = 0,0125% не дают гарантии на большом кол-ве испытуемых.
Вирусы размножаются всегда, пытаются по крайней мере. Другое дело, что иммунитет их держит в строгой резервации. Пока работает. Как только ослабевает они начинают наглеть.
Правильно сказать - в здоровом организме миллионы вирусов, которые размножаются и их тут же ликвидирует иммунитет. Но не успевает вычистить под абсолютный ноль, потому что тут же появляется новая порция.
гриппа вирус - три четыре...
применяйте люди обтирание.
К качеству перевода цензора вопросов больше не имею
Везде есть коронавирус, а в никалаеве - нет .
Очень удобненько