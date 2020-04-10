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 Київські новини, Суспільство
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 COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Солом'янському районі. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Солом'янському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
Дарницький +7
Деснянський +3
Дніпровський +2
Оболонський +2
Печерський +3
Подільський +4
Святошинський +2
Солом’янський +3
Шевченківський +4

Читайте на "Цензор.НЕТ": 13 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 348 осіб захворіли, - Кличко

Водночас зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 78. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 46 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 46, у Шевченківському - 44, Голосіївському - 29, Оболонському - 24, Подільському - 23, Дніпровському - 23, Деснянському - 20.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 15.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків зараження виявили в Соломянському районі 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188143
 
 
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Не мешало бы давать статистику по адресам. Соломенский район большой. COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев заражения выявили в Соломенском районе - Цензор.НЕТ 7757
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Вообще полиция плохо работает, половина ходит без масок и никто не тормозит. Вот они бациллу и разносят.
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Дядя ти дурак? Яким чином маска на вулиці рятує від вірусу. От вже ж довбнів розвелося... Вірус відпочиває
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Проглядається розподіл по соціальному статусу. Таки на Борщазі і Трої живуть люди простіші ніж Печерськ і райони з новими кварталами.
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