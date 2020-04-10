 На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"В Україні реально хворіють 2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням. Щодо припущення, що хтось може хворіти і не діагностуватися, це як у всіх країнах: є перебіг хвороби в легкій формі, безсимптомний. Тому на 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна має чіткі алгоритми і діагностує всіх, хто цього потребує.

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Він також закликав повідомляти про безпідставні відмови у тестуванні на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.

"За попередню добу ми розглянули 11 таких звернень про безпідставну відмову від тестування, ще добою раніше таких звернень було 42. Кожен дзвінок відпрацьований, щодо кожного дзвінка ухвалено певні рішення, зокрема й управлінські, дано вказівки поліпшити алгоритми, щоб відмов у тестуванні не було", - сказав він.