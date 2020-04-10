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 Політика України, Здоров'я
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 На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням, реально хворіють на коронавірусну хворобу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.

"В Україні реально хворіють 2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням. Щодо припущення, що хтось може хворіти і не діагностуватися, це як у всіх країнах: є перебіг хвороби в легкій формі, безсимптомний. Тому на 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу", - сказав він.

Ляшко підкреслив, що Україна має чіткі алгоритми і діагностує всіх, хто цього потребує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Усім пацієнтам із пневмонією робитимуть тест на коронавірус, - Ляшко

Він також закликав повідомляти про безпідставні відмови у тестуванні на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.

"За попередню добу ми розглянули 11 таких звернень про безпідставну відмову від тестування, ще добою раніше таких звернень було 42. Кожен дзвінок відпрацьований, щодо кожного дзвінка ухвалено певні рішення, зокрема й управлінські, дано вказівки поліпшити алгоритми, щоб відмов у тестуванні не було", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188141
 
 
 Топ коментарі
 
Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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Интересные цифры тестирования в расчете на 1 млн. населения:
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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за сутки удесятерилось ?

в Николаеве коробки с тестами вчера распечатали ?
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ну, не такая уж и "сраная" Колумбия по ВВП он заканчивает третий десяток, а Украина начинает пятый десяток стран (и на душу населения примерно та же картина)!
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В Колумбии элита перерабатывает коку в кокаин и на деньги от его продажи содержит всю страну.
У нас элита перерабатывает колбасу в дерьмо и 25 лет шарит по карманам украинцев, чтоб жить самим не хуже чем наркобароны Колумбии.
Как говорится - результат на лицо! На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 654
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В аптеках. Во всяком случае в Киеве уже появились.
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та есть, одна как пару мес назад десяток стоит.
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Сегодня 10.04.2020 показатели тестирования на 1 млн. населения - Украина 538 чел/ млн., уверенно обходит Боцвану (491 чел/ млн.) и Парагвай (317).
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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и Парагвай (317)....


Парагвай, Парагвай,
Кого хочешь выбирай ...
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а еще есть поговорка,шо всей водки на земле не выпить,но стремиться к этому надо... На 100% гарантировать, что охватили тестированием всех, не может ни одна страна мира, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8229
кто будет стремление показывать?
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А треба було перевіряти ВСІХ ЗАРОБІТЧАН І ТУРИСТІВ, сотні тисяч яких, зелений карлик запустив в країну БЕЗ ТЕСТУВАННЯ І ! Бо замість того, щоб їх ввідправляти на перевірку, ви посадили на карантин всю країну
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тут местечковые в начале апреля, случайной выборкой из 1500 челов оценили с 95% вероятностью наиболее вероятное число инфицированных, вместе со скрытыми, по отношению к общему колличеству населения. вышло 0,33% от общего числа жителей. и на тогда, при официальных около 8,5k, общее число наиболее вероятно инфицированных оценили в 30k. понятно, что напрямую проецировать эту выборку по отношению к Украине нельзя, но было бы интересно узнать такие же данные и по Украине. хотя нетрудно понять, что проводить подобные вещи может быть запрещено на государственном уровне.
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несколько недель назад Австрия заявила, что недоверяет официальным заявлениям Киева о кол-ве заболевших короновирусом и будет оценивать кол-во больный в пропорции с кол-вом заболевших во Франции и Испании
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такая инфа мне не попадалось, но в понедельник, на еженедельном брифинге по ситуации, курц говорил, что по снятию карантина, австрия будет думать над вопросом вьезда людей в страну. как впрочем и другие страны европы. ну это и понятно. никому не хочется по новой влететь в эпидемию чисто из-за тех же туристов, не говоря об остальных.
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если исходить из того, что во Франции официально около 30 тысяч инфицированных на 66 млн жителей, то в Украине с её 45 млн инфицированных не меньше 20 тысяч!!!!
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по Украине, беларуси и раше, даже грубая оценка не возможна. цифры отчётов просто подобраны.
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Інтересно що він розкаже про Тернопіль де тиждень не було тестів, про Чернівці де у хворого на короновірус три негативні тести "ромашкою"... Так лікарі називають між собою китайскі тести через їхню точність
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МОЗ: тепер в аптеках можна купити експрес-тести на коронавірус і самому перевірити наявність вірусу в організмі https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/10/240538/
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ПАПЄРЄДНІКІ + КОРОНАВІРУС це непідйомний тягар для зєльоних кловунів назавжди.
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А нахрена тестировать всяких там лохопедин и лохмандеев (по-нашему, ледей и джентельменов), один хрен - лечить негде и нечем. А пенсионерам вместо тестов - благотворительную помощь - коньки (шоб было, шо откинуть) или ласты с клеем (и так понятно).
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Посмеюсь, что ты скажешь, когда они тебя заразят На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1841
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Грех это - смеяться над больным человеком (если заразят).
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Эти аргументы не могут служить оправданием для бездеятельности Ляшко.
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Откуда такие поспешные и самоуверенные заявления? А Ватикан, к примеру, Монако или Лихтенштейн разверз не в состоянии провести 100% диагностику!?
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Что вы втираете, ублюдки!
100000 тестов в день в европейских странах и 1500 ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД КАРАНТИНА в Украине, это равнозначно?! На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 8450 На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 1539
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а если не тестировать, то гарантии больше или меньше?
какой-то он тупой немного
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Ляшко, сколько человек в день тестирует Германия или Италия? А сколько мы? У нас есть доступные места для проведения тестов везде, как это сделано у них? Лучше не позорься, молчи. И лоббируй увеличение бюджета для медицины, а также развитие страховой медицины. Искорени протекционизм при обучении и защите диссертаций, большинство из которых имеет антинаучное значение, а двоечники идут в поликлиники и больницы, купив за деньги экзамены и диплом, и никого не лечат, но берут деньги. Запланируйте повышение зарплат медработникам, хватит позориться!
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