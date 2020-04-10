 На 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу, - головний санлікар Ляшко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко.
"В Україні реально хворіють 2203 особи, які підтверджені ПЛР-тестуванням. Щодо припущення, що хтось може хворіти і не діагностуватися, це як у всіх країнах: є перебіг хвороби в легкій формі, безсимптомний. Тому на 100% гарантувати, що охопили тестуванням усіх, не може жодна країна світу", - сказав він.
Ляшко підкреслив, що Україна має чіткі алгоритми і діагностує всіх, хто цього потребує.
Він також закликав повідомляти про безпідставні відмови у тестуванні на "гарячу лінію" Міністерства охорони здоров'я.
"За попередню добу ми розглянули 11 таких звернень про безпідставну відмову від тестування, ще добою раніше таких звернень було 42. Кожен дзвінок відпрацьований, щодо кожного дзвінка ухвалено певні рішення, зокрема й управлінські, дано вказівки поліпшити алгоритми, щоб відмов у тестуванні не було", - сказав він.
Украина - 471 чел/ млн;
Польша - 2626 чел/ млн;
Кацапстан - 6852 чел/ млн;
Израиль - 13557 чел/ млн;
ОАЕ - 59967 чел/ млн;
И даже сраная Колумбия больше тестирует чем Украина- 660 чел/ млн;
Зато мы уверенно побеждаем Камбоджу (345 тестов), Уганду (72) и Нигерию (23).
Это победа, Ляшко своими успехами должен гордится!
https://www.worldometers.info/coronavirus/
в Николаеве коробки с тестами вчера распечатали ?
У нас элита перерабатывает колбасу в дерьмо и 25 лет шарит по карманам украинцев, чтоб жить самим не хуже чем наркобароны Колумбии.
Как говорится - результат на лицо!
Но, Колумбия, титаническими усилиями, продолжает лидировать с показателями тестирования 686 чел/ млн.
Победа Ляшко очевидна! МЫ скоро достигнем показателей тестирования мощных развитых стран, таких как Эквадор (1083 чел/млн.), Албания (1120 чел/млн.) и надеюсь переплюнем Перу (1470) и Коста-Рику (1236).
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Парагвай, Парагвай,
Кого хочешь выбирай ...
кто будет стремление показывать?
100000 тестов в день в европейских странах и 1500 ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД КАРАНТИНА в Украине, это равнозначно?!
какой-то он тупой немного