 Цими вихідними буде збільшено кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах і громадських місцях Києва, - Кличко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Задля контролю за дотриманням обмежень - цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. – Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюсь: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - сказав Кличко.

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Також він зазначив, що для упередження поширення коронавірусу в місті на підприємствах та в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання, запроваджуватимуть примусовий карантин.

"Щоб упередити розповсюдження вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання. На підприємствах, в установах. На треба вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу! І ми зараз робимо все для цього", - підкреслив Віталій Кличко.