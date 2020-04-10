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 Київські новини, Суспільство
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 Цими вихідними буде збільшено кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах і громадських місцях Києва, - Кличко

Цими вихідними, столичні правоохоронці нестимуть посилену службу в Києві.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Задля контролю за дотриманням обмежень - цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу в столиці. – Збільшать кількість нарядів поліції для патрулювання у парках і скверах, у публічних місцях Києва. Тому ще раз звертаюсь: не нехтуйте правилами! Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати", - сказав Кличко.

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Також він зазначив, що для упередження поширення коронавірусу в місті на підприємствах та в установах, де будуть зафіксовані спалахи захворювання, запроваджуватимуть примусовий карантин.

"Щоб упередити розповсюдження вірусу, комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлені вогнища захворювання. На підприємствах, в установах. На треба вберегти людей і убезпечити від загрози підчепити цю заразу! І ми зараз робимо все для цього", - підкреслив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188138
 
 
 Топ коментарі
 
Зелене лайно приближає свою кончину..
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Живу в своём доме . Можно гулять , шашлыки жарить . Маленький оазис свободы .
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Досить шлятися по вулиці, йдіть працювати в поліцію! прогулянки на свіжому повітрі гарантуємо!
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Досить шлятися по вулиці, йдіть працювати в поліцію! прогулянки на свіжому повітрі гарантуємо!
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кличко, лучше бы ты с таким рвением дороги в Киеве приводил в порядок! Позорище иметь в столице такие дороги!
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Живу в своём доме . Можно гулять , шашлыки жарить . Маленький оазис свободы .
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В выходные нужно бы вообще вводить тотальный карантин. За порог квартиры или за забор своего дома ни на шаг. Скупились в пятницу и все.
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У тебя походу вирус в голове.А как быть тем,кто каждый день родителей навещает?
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Зелене лайно приближає свою кончину..
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А мацковькі попи в лаврі збираються свою службу правити.І що характерно,це абсолютно нікого не ї#бе...
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А ЗАЧЕМ БЫЛО ОБЕЗЬЯНУ- ОТМОРОЗКА КЛЯЧКА ИЗБИРАТЬ МЭРОМ ?
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Полный бред.Видел,как в парке Победы стояло три машины патрульных,сами без масок,ржали стояли.Пасли,кто по парку шарится.Прошло две собаки, выгуливали хозяев и пара бегунов.Все!
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Киевляне не простят дурбелику этот произвол!
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